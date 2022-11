Talina Fernández aseguró que ya no tiene relación con Televisa tras el despido de Coco Levy

Talina nuevamente defendió a su hijo y acusó a las "pseudofeministas" de buscar venganza con Coco (Foto Instagram: @talinafernandezoficial, @cocolevyguion)

Talina Fernández nuevamente arremetió contra Danna Ponce, la primera joven que denunció a Coco Levy, hijo de la presentadora, pues dijo que utilizó el feminismo para vengarse del productor. También aprovechó para irse contra Televisa por no haber liquidado ni a ella y a su hijo cuando los despidieron de la empresa.

Luego de que en junio Danna Ponce y otras jóvenes acusaran públicamente a Jorge Coco Levy de haberlas acosado y ejercido violencia contra ellas mientras buscaban su primera oportunidad en la actuación, Talina Fernández, fue de las primeras en defenderlo, y lo volvió a hacer este martes 1 de noviembre, pero ahora con el argumento de que el feminismo podría estar detrás de las supuestas falsas acusaciones contra Coco.

En entrevista con Chismorreo, la llamada Dama del buen decir mencionó que, según ella, existen varios posibles motivos por lo que Danna Ponce denunció formalmente su hijo Jorge, ya sea para volverse famosa, para obtener dinero de esto o, inclusive, porque “pseudofeministas” la instaron a hacerlo, pues piensa que existe una sed de venganza en algunas mujeres contra los hombres, pero se mantiene firme en la idea de que Coco es inocente.

“La muchachita que lo acusó, creo que lo acusó por agarrarle las ‘shifers’, los ‘chicharrones’, y yo no sé si se quería hacer famosa, si quería dinero, si las pseudofeministas le dijeron ‘sí, demándalo, demándalo’, porque hay una situación de venganza en las mujeres que se presumen como feministas que no lo están haciendo bien, que no lo están haciendo con base en la verdad, que están aprovechando para vengarse”

La conductora hizo hincapié en que confía que Coco es inocente y es por ello que espera que las autoridades le hagan justicia. “Confío en la justicia, confío en la verdad y confío en los valores de mi hijo”, dijo.

Talina Fernández también aprovechó para comentar que ella actualmente no tiene relación alguna con Televisa, pues así como a ella la habrían despedido sin liquidarla, esto pese a las décadas en que fue una de sus periodistas con mayor presencia, hicieron lo mismo con Coco debido a las acusaciones de las jóvenes actrices.

Danna presentó su denuncia formal el pasado junio, pocos días después de exponer en redes sociales lo que presuntamente sufrió (Foto: Instagram/ @dannaponce_)

“Sé que Televisa, mi casa por tantos años, lo corrió. Después de 40 años de trabajo, sin liquidarlo. A partir de ahora ya no tengo ninguna (relación) y a mí tampoco me liquidaron y yo le trabajé a Televisa 46 años. ‘Y ahora te vas a Tijuana’, ‘y ahora me produces un programa de concursos’, ‘y ahora’, ‘y ahora’. Estuve al pie del cañón”

Y es que no solo Jorge Levy fue despedido de sus diferentes trabajos, sino que la misma Talina se vio forzada a dejar los programas en los que participaba y actualmente estaría pasando por una mala racha económica.

También confesó que tuvo que vender sus joyas, abrigos y una casa que estaba bajo su nombre. Por ello, lamentó que los productores no valoraran su experiencia, pues se encuentra desesperada al no encontrar un trabajo estable.

Jorge Levy también continúa defendiendo su inocencia e, inclusive, ha dicho que merece una disculpa por las acusaciones que recibió (Foto: captura de pantalla/Instagram)

“Mi abuelo celebraba cualquier cosa regalando joyas y a mí me tocaron. Ya las vendí, pues sin lana, y también vendí los abrigos y una casa que tenía en Tequesquitengo. Siempre digo ya nació quién me tire, pero no quién me deje en el suelo”, dijo en entrevista con Venga la Alegría.

Recientemente, Regina Keller, una de las presuntas victimas de Coco Levy, dejó claro que considera justo que tanto Talina como Coco se hayan quedado sin espacios en los cuales pueda replicar su discurso en contra de las mujeres que denunciaron a su hijo.

