“Consecuencias”: presunta víctima de Coco Levy habló sobre cancelación del programa de Talina Fernández

(Fotos: Instagram)

Después de que a mitad de año el nombre de Jorge Coco Levy comenzara a circular de forma masiva en el país debido a las múltiples denuncias de abuso sexual que recibió, fue ahora una de las presuntas víctimas quien no sólo se posiciono una vez más sobre el caso, sino que retomó las duras declaraciones que Talina Fernández ha hecho para defender a su hijo.

Y es que, durante una reciente entrevista con Ventaneando, La Dama del buen decir mencionó que confiaba en Coco Levy y remarcó que él era la “víctima” del movimiento feminista.

“Se llama chivo expiatorio. Yo me siento en mi interior profundamente orgullosa de mis hijos y profundamente agradecida con la vida (...) Imagínate ahora con las feministas, las entrecomillo, que lo que están haciendo son venganzas por los 20 mil años de patriarcado, entonces ahora sí se van a enojar, se van a unir y se van a vengar. Desafortunadamente le tocó a mi hijo”, dijo en aquel entonces.

Además, la turbulencia en la vida de Talina se hizo presente también cuando en septiembre se dio a conocer que su programa de radio Blah, Blah, Blah! fue retirado del aire.

Foto: CUARTOSCURO

Ante este panorama, Regina Kaller, una de las presuntas víctimas del ex productor de Videocine rompió el silencio frente a las cámaras de Venga la Alegría y mencionó que todos los hechos que le estaban sucediendo a Talina podrían ser sólo una consecuencia de sus palabras.

“El trabajo de ella y de él tal vez no tendrían que estar ligados, pero creo que fue consecuencia de unas declaciones muy fuertes diciendo que nos estábamos colgando de él y de su fama y creo que eso sí es lo que debería tener consecuencias. Más si una mujer no le cree a otra mujer”, destacó la actriz y agregó:

“Si a Coco lo corrieron y a ella le quitaron el programa, son consecuencias de lo que está haciendo todo mundo”.

(Fuente)

Respecto a como se encuentra el caso contra Coco Levy, la joven apuntó que las dependencias correspondientes aún se encuentran indagando.

“Todavía está en proceso en autoridades, que él diga lo que quiera, pero todos los demás sabemos que es verdad porque son demasiadas historias que son iguales”, dijo.

Finalmente, Regina reveló que las otras mujeres que denunciaron a Levy -entre ellas Danna Ponce- están pensando en realizar una manifestación artística para que su caso tenga más visibilidad.

“Estamos esperando que alguna misma del grupo de nosotras escriba la obra, producirla, levantarla y actuarla”, sentenció.

¡En exclusiva para #VLA, Regina Kaller, presunta víctima de acoso sexual por parte de Coco Levy, nos revela que está de acuerdo que Talina Fernández se quedara sin programa de radio debido a las denuncias en contra de su hijo! 😱📺 #CuandoQuieroCantar pic.twitter.com/anBr7naTyC — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 25, 2022

Cabe recordar que el pasado 4 de octubre, Coco Levy fue vinculado a proceso por señalamientos de violencia sexual en contra de Danna Ponce, durante un encuentro con los medios posterior a la primera audiencia, el hijo de Talina Fernández declaró que él no tiene motivos para lamentar sus actos, ya que supuestamente no hizo nada.

En el video publicado por Televisa Espectáculos explicó lo siguiente:

“Yo no creo que debería de pedir perdón porque yo no hice nada, que me pidan perdón a mí, ya he perdido demasiado, estoy en nuevos proyectos”.

El productor afirmó que son sus amigos quienes lo han ayudado para no quedarse sin trabajo, pues en julio de este año fue despedido de Videocine. De igual manera, detalló que por el momento no tiene intenciones de contrademandar a la actriz de 22 años que inició un proceso legal en su contra.

SEGUIR LEYENDO