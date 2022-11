Talina Fernández no fue liquidada en Televisa después de 46 años “al pie del cañón”

Talina Fernández atraviesa por el dolor que le causan las acusaciones contra su hijo Jorge Levy (Foto: @talinafernandezoficial/ Instagram)

Talina Fernández no ha disimulado su sentir en medio de la situación por la que atraviesa su hijo Jorge Coco Levy, quien se encuentra afrontando un proceso legal en su contra en el que se le acusa por haber acosado sexualmente a la actriz Danna Ponce, a cuyo testimonio se han sumado otras mujeres.

La dama del buen decir ahora volvió a salir en defensa de su hijo, quien hasta hace pocos meses fungía como directivo en la empresa Videocine, en la que según las diversas acusaciones, hacía comentarios acosadores a las jóvenes actrices que acudían a él para participar en castings y buscando una oportunidad en el medio artístico.

Ahora, Talina acusó que Danna Ponce utilizó el feminismo “a la ligera” para tomar venganza en contra de Coco Levy, además insistió en que confía plenamente en la resolución de las autoridades en el caso, pues asegura que su hijo posee “los valores” familiares que le ha inculcado.

"La dama del buen decir" confía plenamente en la inocencia de su hijo (Fotos: Instagram)

La mujer que ha permanecido en las pantallas mexicanas por seis décadas aseveró que las denuncias de Danna Ponce y otras chicas fueron alentadas por “pseudofeministas”, ya que, según la dama del buen decir, existe actualmente una situación de venganza contra el género masculino.

“La muchachita que lo acusó, creo que lo acusó por agarrarle las ‘shifers’, los ‘chicharrones’, y yo no sé si se quería hacer famosa, si quería dinero, si las pseudofeministas le dijeron ‘sí, demándalo, demándalo’”,comenzó a relatar la presentadora de 78 años en el programa Chismorreo.

Según la recientemente expulsada de MasterChef Celebrity, existe una doble intención en los discursos femnistas en la actualidad que sólo buscarían perjudicar a los hombres en aras de cobrar una venganza histórica.

Según la presentadora, Danna Ponce actuó siendo influenciada por movimientos feministas que buscan "venganza" (Fotos: Instagram)

“Porque hay una situación de venganza en las mujeres que se presumen como feministas que no lo están haciendo bien, que no lo están haciendo con base en la verdad, que están aprovechando para vengarse nada más que de 4 mil años de historia”, expresó en tono irónico la presentadora. “Yo no sé qué esté diciendo (Danna), yo sé que Coco es inocente”

“Por supuesto que confío en las autoridades, confío en la justicia,confío en la verdad y confío en los valores de mi hijo”

En medio de sus problemas financieros por falta de oportunidades laborales, tras los cuales la veterana conductora -quien recientemente instaló una app de citas- tuvo que poner en venta recientemente una casa y diversas joyas de su familia, afirmó que no sostiene ningún tipo de relación con Televisa, la empresa en la que ha desarrollado gran parte de su carrera.

Talina fue parte del cuadro original de presentadores del recordado canal noticioso "Eco" (Foto: Instagram/@talinafernandezoficial)

Talina dejó ver cierto resentimiento contra la televisora liderada por Emilio Azcárraga Jean, pues afirmó que ni a ella, ni recientemente a su hijo Coco, le fue pagada una liquidación cuando dejaron de prestar sus servicios para el emporio de las telecomunicaciones, el más importante en México.

“Sé que Televisa, mi casa por tantos años, lo corrió después de 40 años de trabajo, sin liquidarlo. A partir de ahora ya no tengo ninguna (relación)”, indicó respecto al despido de Jorge Levy de la empresa Videocine, filial cinematográfica de Televisa, situación que ocurrió en medio del proceso legal que enfrenta en libertad, y luego de que la empresa emitiera un comunicado condenando las acciones de quien fuera su empleado.

Asimismo, Talina recalcó que ella tampoco fue liquidada pese a su labor de décadas en las que se mantuvo a disposición de los requerimientos de la empresa de San Ángel. “A mí tampoco me liquidaron y yo le trabajé a Televisa 46 años.”, expresó la conductora en la emisión de Multimedios.

“Ahora te vas a Tijuana, ahora me produces un programa de concursos y ahora... y estuve al pie del cañón (siempre”, recordó la periodista.

