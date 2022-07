Actriz María Bobadilla hizo formal su denuncia contra Coco Levy por violencia psicológica

La actriz procedió legalmente (Fotos: Instagram/@cocolevyguion/@mariabobadillaolvera)

Hace unos días, la actriz María Bobadilla Olvera se sumó a la denuncia pública que Danna Ponce realizó en contra de Coco Levy por presuntamente haber abusado sexualmente de ella y acosarla en varias ocasiones cuando ella estaba en búsqueda de oportunidades, un proceso que después se convirtió en legal y que su colega también refrendó.

A través de su cuenta de Instagram compartió como también denunció al hijo de Talina Fernández por la vía legal, aunque el cargo sería por otro motivo: violencia psicológica. La intérprete reafirmó la información en el matutino de TV Azteca, Venga La Alegría, señalando los motivos por los que se animó a no dejar todo solo en internet y apoyar en algún sentido a su compañera.

“Yo la puse por violencia psicológica. A mí Coco Levy no me tocó. Como tiene cuatro años se preguntaron mucho si todavía podía hacerla o no, pero decidieron tomarla porque se dieron cuenta de que realmente los hechos fueron muy graves. Yo decidí levantar la denuncia únicamente porque Danna (Ponce) lo hizo”, comenzó a relatar.

María Bobadilla hizo formal su denuncia contra Coco Levy por violencia psicológica

La actriz que recientemente se graduó en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Anáhuac, compartió los detalles que previamente había comenzado a mencionar en sus redes sociales, cuando habló sobre Levy e hizo pública la denuncia en contra de los detractores que descalificaron el testimonio de su compañera.

“Me habló acerca del infierno, se refiere a la industria del cine en México como el infierno; si yo quería entrar a ese infierno tenía que ser un demonio y si él me mandaba a alguna comida o un evento con algún director o productor, que yo ya sabía cómo me tenía que comportar y varias veces me preguntó ‘Sí sabes a o que me refiero, ¿verdad?’”, agregó.

La denuncia fue interpuesta de esa manera porque María Bobadilla ha reafirmado en más de una ocasión que jamás hubo contacto físico por parte de Coco, sin embargo para ella era importante respaldar su testimonio por la vida legal: " Nunca se me acercó, nunca me tocó ni un pelo, pero si sentía eso y me sentí incómoda. Que su esposa lo apoyaba en todas sus decisiones y no sé, este tipo de discursos que me hacían sentir un poco amenazada… Me dijo ‘Para yo darte estos castings pues tú tienes que darme fotografías. Me saca una serie de fotos, como unas 20, de actrices desnudas…”, señaló.

María Bobadilla apoyó a Danna Ponce (Fotos: Instagram/@dannaponce_/@cocolevyguion/@mariabobadillaolvera)

Mariana Levy hace unos días calificó de “sociópata” a Coco Levy, un término que se refiere al trastorno de personalidad antisocial, a veces llamado sociopatía, que es un trastorno mental en el cual una persona no demuestra discernimiento entre bien y mal e ignora los derechos y sentimientos de los demás.

“Es un acosador sociópata. Me tuvo 2 horas explicándome porque si yo quería entrar ‘al infierno’, como se refiere a la industria del cine en México, le tenía que mandar una foto desnuda y me enseñó de todas las actrices y actores que se las habían mandado. Las tenía ahí guardadas y me las mostró”, agregó, siendo una declaración muy similar a la actual.

Para el final de su denuncia pública hace unos días, aseguró que no volvió a la casa productora porque en su momento le notificó al productor de Videocine, pero no hubo una respuesta a favor de su situación, por lo que considera que la mayoría de las producciones cinematográficas como son el reflejo de las mentes y manos detrás de ellas.

Así denunció María Bobadilla en redes sociales (Foto: Instagram)

“Por eso tienen a ese tipo de gente decidiendo ‘quién sí y quién no’ en fin además de no volver a pisar el lugar, le notifiqué al productor de Videocine que reconocí en ese momento, no me contestó nada, no me tomó en cuenta y veo que al parecer este patán sigue ahí. Muy triste”, finalizó.

