Coco Levy reaccionó a su despido de Videocine: “Quiero entender qué hice mal”

El productor volvió a negar las acusaciones y se disculpó por dar "consejos" a las actrices

Después de unas horas de que Videocine informó que despidió a Coco Levy de la empresa debido a las denuncias y señalamientos que existen en su contra, el productor lanzó un comunicado a través de un video. En el clip se disculpó y nuevamente negó todas las acusaciones que han hecho actrices en su contra.

Este viernes 15 de julio la distribuidora y productora Videocine dio a conocer que inició investigaciones internas y despidió a Jorge Coco Levy debido a los diferentes señalamientos que existen en su contra, algunos de ellos por presunto acoso, violencia y abuso sexual.

Poco después, el hijo de Talina Fernández publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se posicionó respecto a las denuncias que surgieron desde que Danna Ponce dio a conocer la forma en que presuntamente Levy abusó sexualmente de ella.

Danna Ponce fue la primera en acusar y denunciar formalmente a "Coco" Levy, lo que logró destapar la cloaca (Foto instagram: @dannaponce_)

“Insisto, nunca he abusado ni agredido a nadie físicamente, siempre he procurado el respeto para todas las personas, pero en las ultimas semanas he tenido tiempo para reflexionar (...) quiero entender, sinceramente, qué hice mal y cómo”, comenzó su mensaje.

Continuó cuestionando algunos testimonios, como el de Romina Sacre, que relató en su cuenta de Twitter que Jorge la invitó a una fiesta, donde estaban sólo actrices jóvenes y directivos de diferentes empresas. Ella se sintió incómoda ya que los señores lanzaron varios comentarios lascivos hacia ellas.

“Escuché, por ejemplo, cómo una persona se sintió engañada y abusada porque la invité a una fiesta en la que no se sintió cómoda. Una más me ha visitado de manera regular por casi seis años y, con quien tampoco he tenido ningún contacto físico, dijo que las declaraciones de las demás chicas le habían abierto los ojos y que se sentía frustrada y decepcionada, a ellas y a muchas otras, les di consejos de cómo conducirse en la industria, donde la competencia es feroz”, comentó.

Jorge Levy ya había hecho un comunicado anteriormente, en él negó las acusaciones de Ponce y advirtió que procedería legalmente en su contra (Foto: CUARTOSCURO)

Agregó que él sólo les dio “consejos” a cada una de las jóvenes que lo señalaron, pero que posiblemente la forma en que los dijo resultaron ofensivos. Por tanto, ofreció disculpas y reafirmó que lo que buscaba con sus palabras era “ayudarlas”.

“En ese contexto, nunca pensé que mis palabras sobre verse guapas y explotar su sensualidad podían ofenderlas. Seguramente podría haberlo dicho de manera distinta sin ser ofensivo. (...) Con el corazón en la mano, les pido una disculpa a todas las mujeres que ofendí e incomodé con mis palabras, no quise ofenderlas, mucho menos vulnerarlas, mi intención era apoyarlas”

Cabe recalcar que Videocine dio a conocer que Levy no debía tener encuentros con las actrices, pues las actividades de su cargo como directivo no comprendían citas con el posible nuevo talento.

En el comunicado, Videocine explicó que Levy nunca tuvo que citar a la jóvenes que hoy lo acusan de acoso, pues él no tenía esa responsabilidad en la empresa (Foto: Twitter/@videocine)

Finalizó su mensaje diciendo que por sus hijas, por recuperar su respeto, promoverá espacios laborales seguros para las mujeres.

“Pienso en mis hijas, quiero que vuelvan a estar orgullosas de su padre, quiero fomentar y propiciar que todo espacio laboral sea seguro y libre de violencia hacia las mujeres, esa será de ahora en adelante mi causa. Recuperar el respeto de mis hijas y promover un cambio cultural en favor de la intimidad física y mental de las mujeres, hombres, y de manera totalmente incluyente”, terminó.

¿Qué dijo Danna Ponce sobre las declaraciones de Coco Levy?

La joven denunció formalmente a Jorge Levy por presunto abuso sexual, pues, según relató ella, el productor la tocó sin su consentimiento (Captura de pantalla: Instagram/@dannaponce_)

La primera joven en denunciar a Jorge Levy, Danna Ponce, respondió a este comunicado del productor a través de sus historias en Instagram.

La actriz escribió que las disculpas de Levy no servían, pues nadie las creía verdaderas. Aunado a ello, enfatizó que Coco “menospreció” las acusaciones de otras jóvenes.

En el programa Chismorreo comentó que este video no la detendrá y buscará llegar hasta las últimas consecuencias con su denuncia, es decir, que Coco Levy vaya preso.

SEGUIR LEYENDO: