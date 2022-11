Roberto Carlo denunció a su vecino tras presuntas agresiones: “Cualquier cosa, lo hacemos responsable”

Roberto Carlo ya presentó una denuncia formal, pero no ha obtenido la respuesta esperada (Foto: Instagram/@robertocarlomx)

El 4 de noviembre Roberto Carlo expuso que teme por su integridad ya que uno de sus vecinos presuntamente lo ha agredido en varias ocasiones y aunque él ya recurrió a las autoridades, no hay avances en su denuncia.

Así fue la violenta pelea entre un hombre y un policía en una taquería de la GAM Las personas que se encontraban adentro atestiguando los hechos señalaron a los oficiales como los agresores VER NOTA

Roberto Carlo utilizó sus redes sociales para difundir que uno de sus vecinos, que vive en una propiedad que está junto a la suya, supuestamente lo ha agredido desde hace un tiempo atrás, estos presuntos ataques habrían ido desde la violencia verbal, emocional, hasta el intento de dañar la propiedad del histrión.

Según explicó el presentador de La Más Draga, las autoridades ya están al tanto de esta situación; sin embargo, las agresiones continúan y le “dan largas” para poder llegar a una solución.

Reacción del vecino de Roberto al darse cuenta de que estaba siendo grabado por el actor (Captura de pantalla: Twitter)

A través de un hilo de Twitter, el también actor compartió un video de su presunto agresor, en el que se ve a un señor de la tercera edad, echando agua hacia la propiedad, pero cuando se da cuenta de que está siendo grabado, deja de hacerlo, hace una seña con la mano y grita: “Pinc** put*”.

La “verdad” detrás de la amenaza con navaja de un estudiante de Prepa Tec hacia su compañero Los dos estudiantes involucrados fueron dados de baja, según informaron las autoridades educativas a través de un comunicado VER NOTA

Mientras sucede esto, Roberto explica que el señor “se hace el loco” cuando se da cuenta de que lo graban y aparenta que está regando sus plantas.

“El es nuestro vecino AGRESOR y lo subo pq NINGUNA de las autoridades ha hecho nada, sólo nos dan largas a pesar de seguir el proceso indicado. Mientras tanto él nos sigue agrediendo de forma emocional, auditiva y a nuestra propiedad. Cualquier cosa lo hacemos responsable”

Nos violenta auditiva, física y verbalmente. Y las autoridades NO HACEN NADA. pic.twitter.com/xqPWDueXLq — Roberto Carlo ✨Papi Ro✨ (@robertocarlomx) November 5, 2022

En el mismo hilo, Roberto Carlo explicó que las veces que las autoridades han ido, el presunto agresor “se hace la víctima” y se justifica con su edad, “dice que él solo está en paz en su casa”, escribió.

Estudiante de Prepa Tec amenazó con una navaja a un compañero El hecho ocurrió en el campus Santa Fe, cuando en medio de una discusión un alumno perdió el control y amagó un arma blanca VER NOTA

“Lo encontré tratando de inundar nuestro estacionamiento y mojando a propósito mi camioneta y vean cómo reacciona cuando se da cuenta que lo estoy grabando. El señor está presuntamente abandonado por sus hijas y nadie hace nada”, se lee en otro de los tuits del protagonista de Atrévete a Soñar.

El actor también compartió un video en donde se ve a un policía llegar a la propiedad del señor y solamente habla con él, esto pese a que ya les habían asegurado que a la siguiente agresión el señor sería remitido a las autoridades.

Y así la “AUTORIDAD” no hace nada. Vienen le dicen que le baje pero no toman cartas en el asunto a pesar de nosotros tener una denuncia con un CÓDIGO ÁGUILA que se suponía que nos protegía y a la siguiente agresión lo remitirían. Nada de eso paso. pic.twitter.com/Y0rFSmFSXl — Roberto Carlo ✨Papi Ro✨ (@robertocarlomx) November 5, 2022

“Y así la ‘AUTORIDAD’ no hace nada. Vienen, le dicen que le baje, pero no toman cartas en el asunto a pesar de nosotros tener una denuncia con un CÓDIGO ÁGUILA que se suponía que nos protegía y a la siguiente agresión lo remitirían. Nada de eso pasó”

Roberto Carlo terminó su hilo explicando que el motivo por el que ha decidido exponer esto en redes sociales es porque quiere que las autoridades actúen y ya ha agotado los recursos que tenía.

Asimismo, agregó que busca proteger de su integridad por su cuenta a través de este tipo de actos, pues no lo ha logrado a través de las autoridades.

“Y no, no es que aguantemos nada. Estamos buscando que las autoridades hagan su trabajo. Nosotros no vamos a agredir a nadie porque no es ni nuestra manera de actuar ni la correcta. Nuestra integridad no la vamos a poner jamás en riesgo. Ojalá alguna autoridad haga lo suyo”, se lee en el mensaje del histrión.

SEGUIR LEYENDO: