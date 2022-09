Roberto Carlo a solas con Infobae: el reto de hacer comedia en vivo para la televisión

El actor regresa a la actuación en televisión tras 7 años de ausencia (Foto: Cortesía Paramount +)

Roberto Carlo regresa al mundo de la actuación después del fenómeno juvenil que toda la generación que vio la versión mexicana de Patito Feo -Atrévete A Soñar, con Danna Paola- recuerda muy bien. De la mano de Itatí Cantoral y Paramount +, podremos disfrutar del conductor de matutinos en una de las comedias más exitosas de los últimos años: Se Rentan Cuartos.

En entrevista con Infobae México, el naciente ícono LGBT+ nos platicó todo acerca del nuevo gran reto en su carrera, así como todos los secretos detrás de ello, siendo, por ejemplo, cuál fue el motivo por el que “la maldita lisiada” lo tenía bloqueado de Twitter, cuál es el secreto para que todo el tiempo lo veamos en diferentes proyectos sin que pase mucho tiempo de por medio así como cuál fue el principal obstáculo al que se enfrentó en el programa de comedia que a pesar de que es para televisión se graba con público en vivo y de una sola toma.

El regreso al mundo de la actuación por televisión tras 7 años de ausencia

“¡Estoy muy emocionado! Mi regreso a la actuación que tanto anhelaba, que tenía muchas ganas de poder volver a dar ese tiempo de ‘Sí, me encanta poder seguir conduciendo y lo voy a seguir haciendo siempre, pero también la actuación es algo que me apasiona, pero no había tenido el tiempo ni la oportunidad de hacerlo’. Estoy feliz de hacerlo en una de las series más exitosas de nuestro país en comedia, pues es para mí un halago porque tiene un elenco encabezado por Itatí Cantoral, Carlos Espejel, Regina Orozco, Alejandra Ley, bueno que admiro y pues volver a la actuación de la mano de Comedy Central y Paramount + pues estoy más que bendecido y agradecido”, inició.

De la telenovela a la comedia: ¡adiós Renzo, hola Gonzalo!

Su personaje Gonzalo Garza y de la Garza y más Garza, el hijo mayor de Graciela (Itatí) que, por causas que se podrán ver a lo largo de la nueva temporada, se alejó de la familia, pero ahora regresa para “atar los cabos sueltos” que la serie ha dejado en temporadas anteriores. Sin embargo, este es un proyecto muy diferente a lo que el público está acostumbrado a ver de él en televisión, pues si bien el regio debutó en Rebelde (2004), su fama nacional llegó con Atrévete a soñar (2009) dándole vida al querido y aún recordado Lorenzo, mejor conocido como Renzo.

El actor y conductor ingresará a la nueva temporada de "Se Rentan Cuartos"

“Es divertidísimo porque es poder jugar a algo que no he experimentado mucho, de hecho para mí la comedia se podría decir que fue un género que tomé ‘por primera vez’ profesional en Se Rentan Cuartos, así que fue una experiencia maravillosa poder hacerlo de la mano de los mejores. Es padrísimo tener esa oportunidad de poder mostrar otra faceta que yo quería además que conocieran de mí y que me volvieran a tener en el radar. Para mí era la oportunidad de decirles ‘Oigan, sí también he actuado y ya sé que llevan muchos años viéndome solo conducir, pero es volver a la actuación en televisión’ y eso me tiene feliz”, agregó.

Comedia para televisión, pero grabada en una sola toma en vivo

Para los despistados que aún no se han dado cuenta, Se Rentan Cuartos es un programa que se graba con público en vivo, sí como si fuera una obra de teatro, por lo que las tomas no se repiten, lo cual implica diversas cosas, como mayor esfuerzo por parte de sus talentos para memorizar sus diálogos, así como una mayor comunicación en escena para que todo fluya. Este fue el principal reto de Roberto Carlo, pues “lo bien aprendido jamás se olvida” -actuar- pero bajo estas circunstancias y siendo el nuevo de otras 5 temporadas las cosas se complicaron.

El actor y conductor ingresará a la nueva temporada de "Se Rentan Cuartos"

“Es un formato que se graba básicamente de corrido en una sola toma con público en vivo; eso es maravilloso porque le da a la comedia lo que requiere y creo que eso es parte del éxito más grande de la serie. Son personajes vivos en escena, contando una historia de principio a fin con un círculo muy bien elaborado, por lo que es contarles a las personas de una todo un capítulo. Es aprender un guion completo diario, tenerlo claro, porque vamos uno tras otro, algo que implica mucha disciplina, concentración, estar dispuesto al personaje con sus circunstancias pero sobre todo al juego con tus compañeros”, expresó sobre la serie que se graba en una semana y media aproximadamente.

“Itatí Cantoral es mi mamá en Se Rentan Cuartos”

Hace un año con el estreno de la cuarta temporada del reality show más importante de Drag Queens en México y Latinoamérica, el conductor además de debutar como solista, también colaboró por primera vez con la intérprete de Soraya Montenegro, sin embargo Roberto Carlo descubrió algo raro que lo hizo dudar si las cosas estaban bien entre ambos, además que no imaginaría que en el futuro trabajaría a su lado siendo “madre e hijo”.

El actor y conductor ingresará a la nueva temporada de "Se Rentan Cuartos"

“¡No lo imaginé! Cuando tuve a Itatí en La Más Draga me di cuenta que me tenía bloqueado en Twitter y hasta lo publiqué, por eso me moría de miedo y no lo dije. Ya en la serie, le pregunté ‘¿Te caigo bien?’, porque vi que llegó como si nada conmigo y dije ‘Okay, veo que todo está perfecto, pero me tiene bloqueado en Twitter, ¿por qué?’ y me dijo ‘¡¿Qué?!’, ella no tenía ni idea. Llegamos a la conclusión de que fue un community manager que ella tuvo y yo le caía mal”

Sobre su experiencia trabajando con la actriz, expresó: “Fue maravilloso, es una actriz que admiro desde siempre, le tengo mucho respeto y para mí poder decir que Itatí es mi mamá en un proyecto actoral es un honor; son de esas cosas que voy a subrayar en mi currículum ‘Itatí Cantoral es mi mamá en Se Rentan Cuartos’”.

La sexta temporada estará disponible en Comedy Central y Paramount + (Foto: Cortesía)

El gran regreso de Roberto Carlo al mundo de la actuación estará disponible a partir de este miércoles 21 de septiembre a las 20:30 horas del centro de México a través de Comedy Central -con un doble episodio-, así como vía streaming por medio de Paramount +.

