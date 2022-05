Roberto Carlo pensó en el suicidio tras final de “Atrévete a soñar”: “Entré en la peor depresión”

Así se veía el actor (Foto: Twitter/@robertocarlomx)

El nombre de Roberto Carlo se convirtió en uno de los más populares en redes sociales gracias a su gran labor como conductor de La Más Draga, pero no siempre fue así. Años atrás su carrera tuvo un primer parteaguas y no fue de la mano de la conducción como se podría pensar, sino por en su faceta como actor de Televisa, aunque el final de ese proyecto le costó pensar en el suicidio.

Durante la más reciente emisión semanal del programa de Karla Díaz, Pinky Promise, en YouTube el popular conductor confesó cuál había sido el primer proyecto de gran relevancia en su carrera y qué pasó cuando terminó, al grado de que tras dos años de labor sin parar la depresión de haber tenido todos los reflectores y que después se le retiraran fue algo tan drástico y profundo en su vida personal que incluso pensó en el suicidio, por lo que rápidamente tuvo que ser intervenido.

“La mejor experiencia fue cuando inició, cuando me dijeron que me quedé, o sea fue mi primer telenovela con un personaje estelar en el 2009, ya 13 años de Atrévete a soñar que se cumplieron este año. Yo tenía, bueno salía de 15 pero tenía como 20 o 21, pero cuando me hablaron yo me acuerdo que estuvimos dos meses en un taller para el casting para ver quienes iban a quedar, porque estaban entre un elenco de jóvenes o uno de niños, entonces cuando decidieron que éramos nosotros me hablaron y me dijo ‘Hola Roberto, soy Rosi para avisarte que te quedaste en el personaje de Lorenzo, Renzo’ y le colgué”, inició a relatar el actor.

Roberto fue invitado a el programa de Karla Díaz (Foto: Captura de pantalla/ YT pinky Promise)

Sobre una de las telenovelas infantiles más populares de las últimas décadas para Televisa, Roberto Carlo aseguró que fue tanto el éxito que obtuvo en dicha producción donde compartió créditos con actores como Danna Paola, Eleazar Gómez y Violeta Isfel, que cuando terminó su vida corrió un gran peligro debido a lo acostumbrado que estaba a tener todo el tiempo una gran cantidad de fans, medios de comunicación siguiéndolo y una actividad rutinaria que hacer todo el día.

“Fue el momento que de verdad me cambió la vida. A partir de Atrévete a soñar pues mi vida es lo que soy yo, me dio muchas oportunidades. Aún así, el peor momento que tuve fue cuando terminó, de pronto de venir de dos años intensos de grabaciones, conciertos, amigos, una locura de lunes a viernes donde no descansábamos. Cuando se acaba entré en la peor depresión que me tocó vivir en mi vida, horrible, hasta quererme suicidar o sea de que mi química se volvió completamente loca y estaba así de ‘qué me está pasando’”, agregó

Danna Paola era la protagonista (Foto: Televisa Espectáculos)

Para el conductor de televisión el final de dicha producción le dio diversas inseguridades: “Y pues ese fue el peor momento, cuando se acabó el proyecto y me quedé de ‘ya llegaron otros nuevos actores, yo ya otra vez me quedé en el anonimato’ y me quedé sin trabajo, sin la rutina y si logré salir adelante, pero fue el peor momento”.

El presentador de La Más Draga aprovechó el momento para recordar que tiempo atrás fue amigo de Carlos Arenas, ya que conducían juntos en Sale El Sol. Roberto Carlo reveló que, tras salir del matutino de Imagen Televisión, se enteró de los malos comentarios que hizo su ex colaborador.

Roberto Carlo es el conductor más solicitado para "La Más Draga" en su (Foto: Instagram/@ribertocarlomx)

“Él y yo éramos amigos, así, en Sale el Sol, super amigos y cuando yo salgo del programa me doy cuenta que hablaba pestes de mí al aire (...) se fue en mi contra y nunca entendí la verdad, entonces ahí es cuando digo, ahora entiendo todo”, señaló durante la entrevista.

