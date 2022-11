El dardo de William Valdés contra Pedro Sola: “Achaques por la edad”

El ex conductor de Venga la Alegría no dudó en reaccionar al último tuit que hizo Pedro sobre su posible salida de TV Azteca (Foto: Instagram @williamvaldes//@tiopedritosola)

Luego de que William Valdés salió de Venga la Alegría el pasado 28 de octubre se ha enfrentado a diferentes comentarios negativos por parte del público, pero de quien más llamó la atención fue de Pedro Sola, a quien el cubano no dudó en advertir que “la vida da muchas vueltas”.

Desde meses atrás se ha pensado que William Valdés saldría de Venga la Alegría debido al cambio de directivos dentro de TV Azteca y con la salida de Sandra Smester.

Ahora que el conductor sí fue despedido del matutino, él comentó que posiblemente seguiría dentro de la televisora, pero Pedro Sola no tardó en desmentir este rumor y lanzó un comentario que muchos internautas calificaron como una burla, pues dudó que el cubano siga en TV Azteca porque “¿qué va a hacer?”, preguntó en Twitter, dando a entender que su talento ya no sirve en la televisora.

Este fue el tuit de Pedro que hizo polémica en redes sociales (Foto: captura de pantalla/Twitter)

William no dudó en responder a Sola a través de una entrevista con Inés Moreno en YouTube, donde dijo que no entendió el motivo del tuit del conductor de Ventaneando ya que se llevaban bien, pero en medio del odio que está recibiendo ahora, no le afectan sus palabras.

“Él tira sus bombas, como lo hizo hace varias semanas con mi querida Sandra Smester. Cada quien juega su juego como quiere, y a lo mejor es por eso que ha durado tanto en la televisión, y como te digo, lo respeto mucho”, comenzó Valdés.

Fue por ello que comentó que más que una ofensa, ha decido pensar en que este mensaje de Pedrito surgió de su necesidad de ser polémico y de ganar popularidad en redes sociales, aunque también lo adjudicó a su edad, llamando a su reacción “achaques”.

“Hace unas semanas me saludó, súper buena onda, entonces a lo mejor Pedrito tiene esos arranques y esos achaques ya por la edad que tiene, de subir esos tuits y ser polémico y también entrar al mundo de las redes sociales porque obviamente también hay que jalar por ahí”

El cubano también comentó que puede que Pedro Sola quiera manchar su imagen, como muchas otras personas lo han intentado hacer desde meses atrás, pero este tipo de ataques lo tienen sin cuidado.

Para cerrar el tema, William aseguró que no le responderá directamente al conductor de Ventaneando, no le dará importancia a lo que diga sobre él porque, repitió, no le afectan sus comentarios, pero le recordó que existe el karma y todo podría sucederles.

William rompió en llanto cuando se despidió de Venga la Alegría y confesó que fue una situación inesperada (Captura de pantalla: YouTube/Venga la Alegría)

“Pedrito Sola por poner un tuit así, jamás me va a afectar porque la verdad es una tontería que esté hablando así, porque a lo mejor él sabe otras cosas que yo no, obviamente lleva muchísimo tiempo en Azteca, pero a parte tengo 28 años, tengo un futuro por delante (...) La vida da muchas vueltas”

William Valdés provechó esta entrevista para aclarar que en verdad le dijeron que saldría de Venga la Alegría, pero no de TV Azteca, por lo que espera quedarse en México por mucho tiempo más, continuando con su sueño de trabajar en este país.

No obstante, confesó que pondrá atención a todas las oportunidades que le ofrezcan, inclusive fuera de la empresa en la que ha trabajado en los últimos años, pues no sabe qué sigue para él, ya que por el momento no tiene algún proyecto en puerta.

Aunado a ello, agregó que espera que el final de su paso por Venga la Alegría le permita “subir un escalón” profesionalmente, pues no estaba conforme con sus actividades en el matutino de la televisora del Ajusco y considera que tiene potencial que no se aprovechó en ese programa.

SEGUIR LEYENDO: