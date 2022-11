Qué dijo William Valdés tras su salida de VLA y que dejó con la boca abierta a Adela Micha

(Foto: captura de pantalla/Youtube)

Después de que el pasado 28 de octubre, William Valdés abandonara definitivamente Venga la Alegría, las reacciones por parte de los usuarios de redes sociales o algunos famosos de la industria no han parado. Así, ante la ola de críticas y en medio del huracán, el ex presentador del matutino de TV Azteca rompió el silencio sobre su salida con una sorprendente declaración.

Fue durante el programa de Youtube llamado La Saga, donde Adela Micha pudo platicar con el famoso cubano y, después de que William contara un poco sobre su llegada a México, su paso por Hoy y como fue que Sandra Smester lo reclutó para Azteca, el también se adentró más en como vivió este programa.

(En Venga la Alegría) conductores son como 18, entre conductores y colaboradores, es un programa de cinco horas, ya les recortaron una hora, entonces va hasta la una de la tarde”, comenzó a decir, pero lo que dejó a Adela Micha impactada fue cuando agregó: “Pero es un matutino más”.

En este sentido, Valdés mencionó que ya lleva tres años en México y, aunque nunca tuvo muy claras las razones por las cuales decidieron correrlo, destacó que tras los cambios en recientes en la administración de TV Azteca, sí llegó a considerar que podrían prescindir de él. A pesar de ello, el presentador mencionó que, dentro de todo, se marchó del programa con grandes aprendizajes.

“Al final estoy muy agradecido, porque me dio una pantalla que no tenía, me dio trabajo por tres años, aprendí mucho. Los jalones de Sergio Sepúlveda de cuando entré de: ‘Así no se hace televisión aquí' porque yo venía de hacer una televisión diferente. La verdad agradecido con la experiencia”, destacó.

Respecto a Sandra Smester, quien se desempeñaba como Directora de Contenidos de TV Azteca y que a principios de agosto se marchó de la empresa para comenzar a trabajar en Telemundo y fungir en el puesto de Vicepresidenta Ejecutiva de Programación y Desarrollo de Contenidos, William ahondó en que la ejecutiva fue muy importante para él.

“Sandra para mí es como mi mamá de la televisión, desde chiquito me contrató, me ha jalado las orejas, es de las pocas personas que cree en mi y en mi talento. Todo lo que hice en Azteca fue por ella”, confesó.

Ante los cuestionamientos de Adela Micha respecto a si uno de los planes del joven era irse a la nueva empresa de Smester, el famoso apuntó que no recibió indicios de que esto podría pasar.

“No (me dijo si hay la posibilidad de que me fuera con ella a Telemundo) sólo me dijo que estaba muy triste, muy enojada por como lo hicieron y tampoco yo quiero decirle como: ‘Hey, contrátame en Telemundo’, cuando empiezas es todo un proceso”, destacó.

De igual manera, William externó que todo lo que ha logrado en su carrera durante estos años de residencia en México ha sido por su esfuerzo práctico.

“He aprendido estando al aire, frente a las cámaras, nunca fui a la universidad, no soy periodista soy conductor de entretenimiento y me contrataron porque vieron algo en mí”, acotó.

