México

Claudia Sheinbaum reitera crítica a exaltación de Hernán Cortés y defiende a pueblos originarios en evento en Sonora

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum reivindica la grandeza de los pueblos originarios y rechaza las visiones coloniales

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(Crédito: captura de pantalla, modificada con Gemini IA para mejorar calidad de la imagen)
(Crédito: captura de pantalla, modificada con Gemini IA para mejorar calidad de la imagen)

En su visita a Cajeme, Sonora, para la entrega de apoyos del programa Mujeres Bienestar, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió el legado indígena frente a los discursos que aún enaltecen la figura de Hernán Cortés.

Todavía hay personas que creen que Hernán Cortés fue lo mejor que les pudo pasar a los territorios; un asesino. Todavía hay personas que lo piensan; eso sí, cada vez somos menos (...) Nosotros luchamos contra el racismo (...) nuestro reconocimiento siempre será para los pueblos originarios porque somos legados de grandeza”, afirmó la presidenta.

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El mensaje de la presidenta responde indirectamente a la reciente visita de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien defendió la labor del conquistador español.

Pintura en acuarela de tres mujeres abrazándose; una besa a otra en la mejilla, la tercera sonríe mientras la multitud difusa se ve al fondo.
Una pintura al estilo acuarela captura un momento tierno donde tres mujeres se abrazan con expresiones de afecto y alegría en un evento público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la postura histórica, Sheinbaum envió un mensaje de felicitación a todas las madres de México y de la zona fronteriza con Estados Unidos, y compartió que más tarde visitará a su madre, todo esto en el marco del Día de las Madres.

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