William Valdés abandonó redes sociales por críticas tras su salida de VLA: “Un mundo tóxico”

Hace unos días, William Valdés fue despedido de Venga la Alegría tras fungir un tiempo como conductor. Así, ante la sorpresa de él y sus compañeros por la repentina noticia, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y varios internautas se alegraron porque el famoso dejó el matutino de TV Azteca.

Ante esta situación, Valdés reapareció en internet para poner de una vez por todas un alto a los ataques y mencionó en un breve comunicado que decidió a alejarse por un tiempo de redes sociales.

“Soy una persona agradecida por todo lo que tengo y todo lo que tengo y todo lo que ya no tengo. A medida que maduro aprendo más. Últimamente han sacado cosas de contexto y ponen lo que quieren poner”, comenzó a escribir el famoso desde su cuenta de Twitter.

Asimismo, el presentador que ha estado en otros programas como Hoy mencionó que estaba seguro de quién era como persona y requería alejarse un poco para mantener su estabilidad mental.

“Yo sé quien soy, muchos no saben todo lo que pasa detrás, muchos no saben lo que vivo día a día. Pero hay una realidad y es que mi salud mental es más importante que esto. Me retiro un tiempo de redes, un mundo tóxico lleno de gente que sólo llega a hacer daño”, dijo y agregó:

Tengo que cumplir varias campañas cual tengo que cumplir y es lo que verán. Necesito desaparecer un tiempo y conectarme conmigo. Necesito tiempo para mí. Necesito estar bien conmigo para poder estar bien con todo. Los quiero y gracias a los que sí me apoyan y siempre están ahí en las buenas y en las malas.

Una vez más, los usuarios de esta red sociales se hicieron presentes, pero en esta ocasión los mensajes hacia el conductor fueron más amables y de comprensión.

“Lo que sea mejor para ti... quienes te aprecian y admiran aqui estarán siempre. Los que te dañan solo irán a dañar a alguien mas, su estrés no cambia, si sentimos que tenemos una vida dificil, mi consuelo es leer los tweets denigrantes porque, imagínate la vida de ellos!! Te queremos!”, escribió una internauta.

De igual manera otros agregaron en forma más crítica: “Que lástima, que de ese tiempo para acá no aprendiste a ser mas empático y humilde,te dieron otra oportunidad y en vez de estar agradecido con la vida para mejorar, se te subió a la cabeza y seguiste soberbio y prepotente no te importo hecharle tierra a otros con tal de sobresalir”.

Y es que, tras su inesperada salida de Venga la Alegría, William recibió malos comentarios del público después de presentarse en el programa de Youtube llamado La Saga, donde Adela Micha pudo platicar con el famoso cubano.

Fue en esa entrevista, donde William dio algunos comentarios sobre su reciente salida de TV Azteca y que dejaron sorprendidos a los usuarios en redes.

“(En Venga la Alegría) conductores son como 18, entre conductores y colaboradores, es un programa de cinco horas, ya les recortaron una hora, entonces va hasta la una de la tarde”, comenzó a decir, pero lo que dejó a Adela Micha impactada fue cuando agregó: “Pero es un matutino más”, añadió.

