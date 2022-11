Anette Cuburu rompió el silencio sobre la salida de William Valdés de Venga la Alegría

(Fotos Instagram: @williamvaldes, @anetteoficial)

Una noticia que dejó anonadados a algunos talentos de TV Azteca fue la repentina salida de William Valdés como conductor de Venga la Alegría. Ante esto, famosos como Kristal Silva se pronunciaron y, ahora, Anette Cuburu tampoco se quedó callada al respecto.

Fue durante la alfombra llevada a cabo durante los Premios de la Radio 2022, donde la famosa habló para el canal de Youtube de Eden Dorantes y se posicionó respecto a la salida de su compañero.

“Es una carrera individual el ambiente artístico, yo no puedo opinar de los demás”, comenzó a decir pero agregó: “Yo quiero mucho a William y siempre va a ser mi amigo”.

En este sentido, Cuburú ahondó un poco en las modificaciones que han estado sucediendo en la televisora del Ajusco tras la salida de Sandra Smester.

“Se hablan de muchos cambios, yo creo que la vida es de cambios y hay que seguir avanzando, seguir creando”, mencionó en un tono positivo.

Ante los cuestionamientos sobre la forma en que William fue notificado de su despido, donde él mencionó que fue pocas horas antes de que se transmitiera Venga la Alegría y a través de su manager, la presentadora recalcó que no estaba muy al tanto de la situación.

“Eso sí no sé, no tengo idea. Yo no he platicado con él, no puedo decir nada de eso. Yo lo quiero mucho, le mando besos”, expresó.

Anette reveló que sí siente el vacío de su compañero, pero destacó que no estaba en su poder hacer algo más allá, pues ella era parte de la plantilla de trabajadores y no tenía una mayor incidencia en términos ejecutivos.

“Siempre se extraña a un amigo, pero nosotros no somos los que tomamos decisiones, nosotros somos empleados, tenemos que agradecer la oportunidad de una carrera tan complicada, estar todos los días al aire es un regalo de Dios y nos ha costado lágrimas de sangre. Entonces, seguimos un camino y es una carrera individual”, comentó.

De igual manera, Cuburu puntualizó la importancia de tener siempre algún plan de respaldo, pues nada en la vida estaba comprado y en cualquier momento las sorpresas podían llegar.

“Creo que tenemos que tener un plan B para todo, no sabemos si mañana nos va a atropellar un camión y ya no estamos en este mundo, entonces siempre hay que tener un plan. Pero hay que tener fe, confiar en tu trabajo y la conexión con el público, que es el que decide quién está ahí”, concluyó.

Cabe recordar que el viernes pasado, William Valdés anunció desde sus cuentas personales que abandonaría por un tiempo sus redes sociales debido a los ataques que ha recibido.

“Yo sé quien soy, muchos no saben todo lo que pasa detrás, muchos no saben lo que vivo día a día. Pero hay una realidad y es que mi salud mental es más importante que esto. Me retiro un tiempo de redes, un mundo tóxico lleno de gente que sólo llega a hacer daño”, dijo y agregó:

Tengo que cumplir varias campañas cual tengo que cumplir y es lo que verán. Necesito desaparecer un tiempo y conectarme conmigo. Necesito tiempo para mí. Necesito estar bien conmigo para poder estar bien con todo. Los quiero y gracias a los que sí me apoyan y siempre están ahí en las buenas y en las malas.

