William Valdés rompió en llanto tras abandonar Venga la Alegría: “Por lo menos me están dejando despedir”

El conductor fue cobijado por sus ahora ex compañeros mientras se despedía del público. (Captura Venga la Alegría)

Algo que sin lugar a dudas caracteriza a Venga la Alegría son sus constantes cambios en su elenco de conductores. Aunque en los últimos años la producción permaneció unida, en los últimas semanas sufrieron la sorpresiva renuncia de Cynthia Rodríguez, quien decidió dejar atrás el matutino para enfocarse a su vida familiar junto a Carlos Rivera. Ahora, tras la escandalosa salida de Sandra Smester -ex directora de contenidos- se confirmó lo que muchos temían, William Valdés abandonó el programa.

Durante la tarde del pasado jueves 28 de octubre comenzó a correr el rumor de que William había sido despedido de VLA, pero no fue hasta horas más tarde que él mismo confirmó su salida durante la alfombra de los Eliot Awards. Sin profundizar en detalles, comentó que la noticia lo tomó por sorpresa, pues no estaba entre sus planes salir del matutino, no obstante, explicó que fue una decisión de la nueva administración bajo la dirección de Adrián Ortega Echegoyen.

Los rumores de su salida se avivaron después de que Sandra Smester se fue para Telemundo. (Foto: Instagram/@williamvaldes)

“Mañana es mi último programa, es decisión de la nueva administración que tiene nuevas ideas con el programa, pero yo estoy muy agradecido siempre con la familia de Azteca [...] espero que me llegue una oportunidad próximamente”, dijo frente a las cámaras de Eden Dorantes.

Asimismo, reveló que no fue notificado como esperaba, pues en realidad recibió su renuncia a través de su mánager. Pese a ello, mantiene una buena relación con toda la producción del matutino, pues considera que son más que compañeros: “Me confirman que sí se puede hacer una familia en esta industria que es muy fuerte. Me ha pasado que en otros programas que ya no tengo ni contacto con ninguno de ellos”.

Pero eso no fue todo, el también intérprete de 27 años dejó entrever un poco su molestia por la premura en que le pidieron abandonar el matutino: “Por lo menos me están dejando despedir, no como en otros programas donde nunca me dejaron despedirme del público y de mis amigos ahí. Me dijeron que sigo siendo parte de Azteca, aunque la verdad no creo”.

Todo se confirmó cuando la mañana de este viernes 28 de octubre la producción de Venga la Alegría tomó un espacio de su transmisión para despedir con mucho cariño al conductor cubano. Para sorpresa de muchos, William no pudo contener el llanto, pues cada vez que recordaba que sería su último programa soltaba algunas lágrima que lo llevaron a ser apapachado por Patricio Borghetti, Horacio Villalobos y Kristal Silva.

(Captura Instagram: @vengalaalegriatv)

Este es un ciclo que se cierra para mí, es un ciclo que agradezco porque ustedes son mi familia aquí en México [...] Voy a seguir en Azteca, solamente estoy fuera de “Venga la Alegría”. Estoy muy agradecido con todas las personas que siempre han creído en mí y a ustedes los voy a extrañar como nunca, al público, al equipo de producción.

Los conductores del matutino le externaron palabras de aliento, incluso, Flor Rubio comentó que se siente como su madre. Cabe recordar que el joven presentador se encuentra viviendo solo en México, pues sus familiares viven en Estados Unidos. Asimismo, William Valdés extendió un agradecimiento especial para Sergio Sepúlveda por sus enseñanzas y reveló que estuvo en 580 programas.

Por mucho tiempo se rumoreó que tenía un romance con Anette Cuburu. (Instagram: @anetteoficial // TIik Tok: @pueblifans_edp_vla // Instagram: @williamvaldes)

Aunque también se refirió a Sandra Smester, comentó que desconoce si será requerido para trabajar en Telemundo: “Gracias [ex productora de contenidos] por siempre creer en mí, por darme la oportunidad, por sacarme del hueco en el que estaba y abrirme las puertas de azteca”.

La repentina salida de William desató opiniones encontradas en redes sociales, pues tenía muchos fans pero también muchos detractores.

