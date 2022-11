Lucerito Mijares declaró su amor por Ricardo Arjona enfrente de su padre

Lucerito Mijares nació el 02 de febrero de 2005, actualmente tiene 17 años. (Captura Instagram: @oficialmijares)

Desde que Lucero y Manuel Mijares permitieron que su hija menor apareciera públicamente ante los reflectores e interactuara en redes sociales se ha convertido en toda una sensación, pues no solo dejó al descubierto el inigualable talento que heredó de sus padres, también se ganó el cariño del público por su carisma y en esta vez no fue la excepción, pues se viralizó en redes sociales por un divertido momento donde estuvieron involucrados su famoso papá y Ricardo Arjona.

Todo ocurrió el pasado jueves 03 de noviembre durante un concierto que el guatemalteco ofreció en el Auditorio Nacional. Como en anteriores ocasiones desató euforia entre sus fans con sus grandes éxitos y espectáculo en general. Entre la multitud se encontraban Manuel Mijares y Lucerito, quienes disfrutaron del show desde las primeras filas del recinto y, para sorpresa de muchos, la joven de 17 años declaró su amor por Arjona.

(Captura Twitter)

Fue el propio intérprete de Soldado del amor y Para amarnos más quien recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir con sus seguidores los mejores momentos de su hija en el show que logró capturar con su dispositivo móvil. En el breve fragmento audiovisual se puede apreciar a Lucerito completamente entregada cantando desde Fuiste tú hasta Minutos.

Muy emocionado con @luceromijaresoficial viendo a mi querido @ricardoarjona ayer en el @auditoriomx en su #tour #blancoynegro #modofan estoy celoso que mi hija se sepa más las canciones de Arjona que las mías.

De esta manera, Manuel Mijares confesó que se sintió un poco celoso de que su hija se supiera todas los éxitos de su colega y no los suyos, aunque probablemente exageró un poco, pues Lucerito ha demostrado en más de una ocasión que no solo domina los temas de sus padres, también conoce a la perfección sus movimientos característicos sobre el escenario, incluso, los ha imitado en varios shows.

Las reacciones no se hicieron esperar y pronto la sección de comentarios se llenó con aplausos para Lucerito Mijares por disfrutar al máximo el concierto de su artista favorito sin importar el qué dirán.

“Ella si es una fan, así se disfrutan los conciertos... cantando y bailando al ritmo de la canción”. “Amamos a lucerito modo fan”. “e encanta ver como disfruta Lucerito”. “Lucerito cantando Fuiste tú 10/10 ”. “La nena nos representa”. “Pero que tal el pasito de baile !!! ese le sale de maravilla”. “Me encanta Lucerito Mijares, tiene una chispa impresionante”. “Que linda es tan auténtica”. “Así soy en los conciertos, qué hermoso verla disfrutando así como fan!”, escribieron.

La joven se robó el show con sus pasos de baile e interpretaciones.

Otros aprovecharon la ocasión para halagar a Manuel Mijares por su trayectoria musical y recordaron pidieron que pronto su hija se lance oficialmente como solista, pues consideran que va a lograr una exitosa carrera.

Mijares se desvivió en halagos para su Lucerito

En durante una entrevista que el intérprete de 64 años cedió para Alberto Peláez en su canal de YouTube, habló sobre la admiración que siente por su pequeña que está por festejar su mayoría de edad.

Lucerito Mijares (Fotos: tiktok)

“No es que lo diga yo, ella canta mejor que el padre y que la madre”, aseguró. “Me dice: ‘Aquí te estás desafinando una cuarta’ y yo le digo: ‘Lo hice bien’, y me dice: ‘No’”.

Asimismo, confesó que es: “Ella es la única mujer que me domina y yo obedezco como debe ser”. Respecto a la posibilidad de que pronto lancen a Lucerito como cantante explicó que por ahora tanto él como su ex esposa están apoyando a su hija en sus estudios profesionales, pero no descartó que en algún momento lo hagan.

