Miss Universo Fátima Bosch bromea en sus redes sociales durante encuentro México y Corea

Las Chivas le enviaron un jersey personalizado con su nombre tras ganar la corona de Miss México 2025

Fátima Bosch, Miss Universo, resumió en X el nerviosismo de millones de mexicanos ante la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026: “Que nervios, ojalá Ochoa le pare un gol a bts”, escribió la reina mientras el Tricolor se medía ante Corea del Sur.

El encuentro se disputa el 18 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara.

México llegó con tres puntos tras vencer 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Corea del Sur también sumó tres unidades al remontar 2-1 ante República Checa.

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El deseo de Bosch tenía un matiz involuntario: Ochoa no era el portero titular. El técnico Javier Aguirre mantuvo en el arco a Raúl Rangel, quien había sido el guardameta en el debut. Ochoa, en su sexta Copa del Mundo y con retiro anunciado al término del torneo, esperaba su turno desde el banco.

Una publicación de Fatima Bosch en la red social X (anteriormente Twitter) del 18 de junio de 2026 expresa su deseo de que el portero Ochoa detenga un gol del grupo BTS. (Fátima Bosch/ X)

Una reina con playera del Rebaño y del Real Madrid

Tras su coronación como Miss Universo, las Chivas le enviaron una camiseta rojiblanca personalizada con su nombre y el dorsal 4, en alusión a la cuarta corona obtenida por México en el certamen. Bosch posó con ella y la sonrisa lo dijo todo. REUTERS/Luis Manuel Lopez

La afición futbolera de Fátima Bosch no es nueva. En redes sociales acumula fotos con camisetas de varios clubes: del Real Madrid, del Inter de Milán —equipo al que fue a ver en persona al estadio Giuseppe Meazza— y del Guadalajara, con cuya sección femenil tiene un vínculo especial.

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Tras su coronación como Miss Universo, las Chivas le enviaron una camiseta rojiblanca personalizada con su nombre y el dorsal 4, en alusión a la cuarta corona obtenida por México en el certamen. Bosch posó con ella y la sonrisa lo dijo todo.

Su cercanía con el fútbol también quedó registrada en el Estadio Akron, el mismo recinto donde el Tri enfrentó a Corea del Sur: semanas antes de volar a Tailandia, la tabasqueña asistió al amistoso entre México y Ecuador el 14 de octubre de 2025, y compartió imágenes desde las tribunas apoyando al Tricolor. El delantero Santiago Giménez, del AC Milán, fue uno de los futbolistas que la felicitó públicamente tras su corona.

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La gira oaxaqueña de la reina

Una mano sostiene una taza de café para llevar con un mensaje de bienvenida para Fátima en Oaxaca, visible desde el interior de un vehículo con el cielo de fondo. (Fátima Bosch/Instagram)

Días antes del partido, Fátima Bosch Fernández recorrió el mercado 20 de Noviembre en la capital oaxaqueña, donde convivió con locatarios, turistas y habitantes que se acercaron a saludarla y tomarse fotografías.

La tabasqueña también difundió un video en el que luce textiles de la región y participa en actividades artesanales para promover a Oaxaca como “el corazón cultural de México”. Frente a la fuente diseñada por el maestro Francisco Toledo en el Hotel Azul, expresó: “Amo la comida, la cultura y la fiesta de esta hermosa tierra”.

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Una representante de Miss Universe visita Oaxaca. (Fátima Bosch/Instagram)

Un reinado de giras y un desmayo en Ecuador

Fátima Bosch obtuvo la corona el 21 de noviembre de 2025 en la edición 74 de Miss Universo, celebrada en Pak Kret, Nonthaburi, Tailandia, donde superó a 117 candidatas. La segunda finalista fue Praveenar Singh, de Tailandia.

Su reinado incluyó una visita a Costa Rica en junio de 2026 para la Gala Dorada de Miss Universe Costa Rica 2026, donde coincidió por primera vez con las dos soberanas anteriores: Sheynnis Palacios (Miss Universo 2023, Nicaragua) y Victoria Kjær Theilvig (Miss Universo 2024, Dinamarca). Las tres también se reunieron con la presidenta costarricense Laura Fernández.

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El episodio más tenso del reinado ocurrió el 15 de febrero de 2026, cuando Bosch se desvaneció sobre una carroza alegórica durante el Desfile de la Fiesta de la Fruta y de las Flores en Ambato, Ecuador, ciudad ubicada a 2.577 metros sobre el nivel del mar. Días después, la propia reina explicó en redes: “El desvanecimiento que presenté fue un episodio momentáneo derivado del agotamiento”, y confirmó que continuaría con su agenda.

Las próximas galas que marcan el fin de su corona

La despedida definitiva de Bosch como soberana universal llegará en noviembre de 2026 en San Juan, Puerto Rico, cuando entregue la corona en el Coliseo José Miguel Agrelot, conocido como El Choliseo, con capacidad para 18.500 personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 22 de agosto de 2026 se celebra la final de Miss Universo México en la Ciudad de México. En esa gala, 32 candidatas —una por cada estado de la República— competirán por el título que representará al país en el certamen internacional.

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La despedida definitiva de Bosch como soberana universal llegará en noviembre de 2026 en San Juan, Puerto Rico, cuando entregue la corona en el Coliseo José Miguel Agrelot, conocido como El Choliseo, con capacidad para 18.500 personas. Esa edición marcará el 75 aniversario de Miss Universo y ya cuenta con al menos 128 candidatas inscritas de todo el mundo.

El tercer y último partido del Tricolor en la fase de grupos está programado para el 24 de junio ante Chequia en el Estadio Ciudad de México.

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