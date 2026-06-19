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Toy Story 5 ya se estrenó en México: Belinda y otras voces que dan vida a los juguetes

La nueva entrega de la saga favorita de Pixar se perfila como un éxito en nuestro país

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Toy Story 5 ya llegó a los cines mexicanos (Pixar)
Toy Story 5 ya llegó a los cines mexicanos (Pixar)

Toy Story 5 llega este jueves 18 de junio a cines de México y todo parece indicar que será uno de los eventos cinematográficos más importantes del año.

La nueva entrega de Pixar y Disney dura 102 minutos, es decir, 1 hora y 42 minutos. Esa extensión la coloca en el rango habitual de las películas animadas familiares.

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¿De qué tratará (sin spoilers) Toy Story 5?

Toy Story 5
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva entrega, codirigida por McKenna Harris y Andrew Stanton, quien ya había dejado huella en Pixar con títulos como “Finding Nemo”, “Wall-E” y “A Bug’s Life”, apuesta por un enfoque que mezcla nostalgia y actualidad. Stanton, además, fue coguionista del filme original de 1995, por lo que su participación resulta clave para mantener la esencia de los personajes.

La historia se centra en Bonnie, ahora con ocho años, quien atraviesa una etapa de transición entre la infancia y los primeros retos sociales del colegio. La llegada de una tableta llamada Lilypad, regalo que genera furor entre sus amigas, introduce el debate sobre la influencia de la tecnología en la vida de los niños y su relación con los juguetes tradicionales.

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En “Toy Story 5”, el enfrentamiento entre el mundo digital y el mundo de la imaginación cobra fuerza desde el inicio. Al recibir la tableta, Bonnie comienza a distanciarse de sus juguetes, lo que genera inquietud y reflexión entre los protagonistas acerca de su papel en la vida de los niños.

El reparto en inglés recupera las voces originales de Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear) y Joan Cusack (Jessie), sumando el aporte de nuevos talentos como Greta Lee, quien interpreta a la villana Lilypad. Este personaje, una tableta inteligente, simboliza el desafío que enfrentan los juguetes ante las nuevas formas de entretenimiento.

Las voces en español latino de Toy Story 5: de Belinda a Bad Bunny

Belinda confirma que se suma a la película de Disney (Instagram/@belindapop)
Belinda confirma que se suma a la película de Disney (Instagram/@belindapop)

Arturo Mercado Jr. vuelve como la voz de Woody, mientras José Luis Orozco interpreta otra vez a Buzz Lightyear.

Belinda se suma al reparto para dar voz a Lilypad, un personaje nuevo descrito como una tableta electrónica con un papel central en la trama, que enfrenta la relevancia de los juguetes tradicionales frente al interés de los niños por la tecnología

Bad Bunny interpretará a Pizza con gafas y Bizarrap como un gnomo de jardín, además de Penélope Cruz, quien presta su voz al personaje Flamenco.

La actriz y cantante Irán Castillo interpreta a Jessie, quien tiene una presencia más destacada en esta quinta película.

Toy Story 4 se estrenó en 2019 y superó los mil millones de dólares

Toy Story 5
(Disney Pixar)

El interés actual por la quinta película también reactivó búsquedas sobre sus antecesoras, en especial sobre Toy Story 4.

Esa cinta se estrenó a nivel internacional el 21 de junio de 2019, incluidos los mercados de Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica.

La cuarta entrega fue dirigida por Josh Cooley y llegó nueve años después de Toy Story 3. Para muchos seguidores, aquella tercera película parecía el cierre definitivo de la historia de los juguetes de Andy.

Toy Story 4 se enfocó en la vida de Woody y sus compañeros con Bonnie, introdujo a Forky y recuperó a Bo Peep. La película recaudó más de mil millones de dólares en taquilla mundial y ganó el Óscar a Mejor Película de Animación en 2020.

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