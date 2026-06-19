Con este concierto gratuito en el Cenart, México y Corea reafirman su amistad después del encuentro entre ambas selecciones

Entre sus trabajos previos destacan presentaciones orquestales dedicadas al grupo femenino Blackpink, incluyendo la serie de conciertos Black to the Pink, cuya tercera edición está programada para el 8 de agosto en el Centro Universitario Cultural. También figura el concierto Armonía Borahae, en el que el público escuchó versiones sinfónicas de canciones de BTS (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Orquesta Sinfónica de Opumex ofrecerá este sábado 20 de junio un concierto gratuito en el Cenart titulado Arirang: Un puente de música entre México y Corea, una propuesta que reúne música clásica y tradición coreana en la Ciudad de México en un momento en que la relación bilateral entre ambas naciones atraviesa uno de sus momentos de mayor cercanía.

El evento se realizará a las 19:00 horas en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes (Cenart), ubicado en Avenida Río Churubusco 79, colonia Country Club Churubusco, alcaldía Coyoacán. La entrada es libre, aunque el aforo estará limitado a 600 personas, por lo que se recomienda llegar con anticipación. El acceso está dirigido a mayores de 8 años.

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Jeong-Rim Lee y la Orquesta Sinfónica de Opumex

La imagen ilustra el póster promocional del concierto "Arirang: Un puente de música entre México y Corea", a realizarse el 20 de junio de 2026 en el Auditorio Blas Galindo de la Ciudad de México. (Cenart)

Al frente del concierto estará la maestra Jeong-Rim Lee, fundadora y directora artística de la Orquesta Sinfónica de Opumex, agrupación que ha impulsado proyectos que combinan la música clásica con la cultura popular coreana.

Entre sus trabajos previos destacan presentaciones orquestales dedicadas al grupo femenino Blackpink, incluyendo la serie de conciertos Black to the Pink, cuya tercera edición está programada para el 8 de agosto en el Centro Universitario Cultural. También figura el concierto Armonía Borahae, en el que el público escuchó versiones sinfónicas de canciones de BTS, y el Bora Fest Symphony Fest, realizado en 2025 con temas como Dynamite, Butter y Spring Day.

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Una noche con orquesta, coros y ensambles del INBAL

El póster del concierto presenta ilustraciones de arquitectura asiática y europea, junto a imágenes de orquestas, para anunciar las interpretaciones de la Escuela Superior de Música ESM / INBAL. (Cenart)

Para esta ocasión, la propuesta musical reunirá a la Orquesta de Cámara, conjuntos corales y ensambles de la Escuela Superior de Música (ESM) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

La convocatoria busca celebrar el intercambio cultural entre ambas naciones a través de un repertorio que toma como símbolo el Arirang, melodía folclórica coreana inscrita en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco en 2012.

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Qué es el Arirang y por qué importa

El Arirang es considerado el himno no oficial del pueblo coreano. Se trata de un canto folclórico con más de 600 años de historia, del que se conocen al menos 3 mil 600 variantes pertenecientes a unas 60 versiones regionales. Todas comparten el estribillo “Arirang, arirang, arariyo”, y sus temas recurrentes son la separación, el reencuentro, el amor y la tristeza.

Durante la ocupación japonesa de Corea (1905–1945), el Arirang funcionó como himno de resistencia. Décadas después, sirvió como canción unificadora del equipo conjunto de las dos Coreas en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, Atenas 2004 y Pyeongchang 2018. La Unesco lo reconoció también a propuesta de Corea del Norte en 2014.

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México y Corea: una relación cultural en expansión

Aficionados de México y Corea del Sur bailan el icónico 'Gangnam Style' en el Fan Fest de Guadalajara, mostrando unión cultural y fervor futbolístico frente a pantallas gigantes con el partido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El concierto llega en un contexto de acercamiento bilateral que va más allá de la música. Según estimaciones de distintas plataformas especializadas, México cuenta con más de 14 millones de seguidores activos de la cultura surcoreana, lo que lo posiciona como uno de los países con mayor penetración del fenómeno Hallyu —la ola coreana— fuera de Asia.

La relación entre ambos países tiene raíces históricas: los primeros inmigrantes coreanos llegaron a México en 1905, y las relaciones diplomáticas formales se establecieron en 1962. Desde 2005, ambas naciones mantienen una asociación estratégica. Hoy, México es el mayor socio comercial de Corea del Sur en América Latina, con más de 2.000 empresas coreanas establecidas en el país y una inversión extranjera directa acumulada que supera los USD 11 mil 800 millones, de acuerdo con datos difundidos por la Cancillería mexicana.

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En mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió a los integrantes de BTS en Palacio Nacional, tras sus conciertos con entradas agotadas en el Estadio GNP de la Ciudad de México. Posteriormente, sostuvo una llamada con el presidente surcoreano Lee Jae-myung en la que ambos mandatarios coincidieron en fortalecer la cooperación bilateral en cultura, economía y energía.

Cómo llegar al Cenart

El Cenart se localiza en Avenida Río Churubusco 79, colonia Country Club Churubusco, en la alcaldía Coyoacán. Las estaciones de metro más cercanas son General Anaya, de la Línea 2, y Ermita, de la Línea 12.

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