Belinda deslumbró en “2000′s Pop Tour”: de su gran entrada a su reencuentro con Paty Cantú y Dulce María

La nombrada "Princesa del Pop" por sus fans mexicanos ha estado envuelta en constantes comparaciones con otras cantantes del mismo género. (Captura Instagram: @belindapop)

Una vez más Belinda se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales, pero no por temas relacionados con su vida amorosa, sino por su esperada participación en los 2000′s Pop Tour. Y es que munchos amantes del género esperaban con ansias que la nombrada Princesa del Pop formara parte del cartel oficial, pero lamentablemente no ocurrió así. No obstante, recientemente tuvo una participación especial que repetirá el próximo 17 de noviembre en la CDMX.

Ari Borovoy admitió que hizo todo lo necesario para contratar a Belinda para 2000′s Pop Tour El integrante de OV7 y productor de entretenimiento reconoció haber atendido las necesidades que pidió Belinda para integrarse a la “gira de la nostalgia dosmilera” VER NOTA

La estrella española cumplió su promesa y el pasado viernes 04 de noviembre sorprendió a sus fans con sus más grandes éxitos en la Arena Monterrey. Como era de esperarse preparó todo un show para saltar al escenario sobre una plataforma que la elevó por los aires mientras tocaba la batería y cantaba Lo siento, tema que lanzó hace casi 20 años.

Belinda desató euforia entre el público con su sola presencia, pero cuando realmente pisó el escenario todos se volvieron locos porque continuó su show con Bella traición. La artista hizo un breve recorrido por su carrera musical -incluyendo Amor a primera vista- y tuvo una colaboración con Motel. Durante su espectáculo apareció con un impresionante body negro al estilo Kim Kardashian que cubrió con un abrigo brilloso.

Christian Chávez explicó por qué ningún integrante de RBD fue a la boda de Dulce María La cantante no asistió a la boda de Maite Perroni, por lo que comenzaron los rumores de un supuesto distanciamiento entre los integrantes de RBD VER NOTA

Asimismo, se pudo apreciar su conocida calavera plateada que adorna su micrófono y su melena rubia despeinada no pudo faltar. Después de su número especial continuaron las presentaciones de otros artistas como Playa Limbo, Kudai, Motel, Bacilos, Nikki Clan, Kalimba, Pee Wee, Yahir, Fanny Lu, Dulce María y Paty Cantú, siendo estas dos últimas cantantes con quien frecuentemente es comparada.

Belinda subió estas imágenes de su reencuentro con Dulce María. (Captura Instagram: @belindapop)

Sin lugar a dudas durante la primera década de los 2000′s muchas intérpretes construyeron las bases de sus carreras musicales bajo el mismo género, por lo que pronto florecieron supuestas rencillas entre ellas. No obstante, en más de una ocasión han desmentido que existiera una rivalidad, pues consideran que cada una tiene su propio estilo y todas cuentan con su propio espacio en la industria musical nacional.

Belinda dijo que “no callará más” y lanzó ardientes indirectas para Nodal y Lupillo con el tema ‘K-bron’ Demostrando que está más que orgullosa de su “oración”, donde se declaró la “reina de los amarres”, reafirmó que se le puede pedir el “milagro” a ella para que “su nombre lo lleven tatuado” VER NOTA

De hecho, durante una reciente entrevista con Ventaneando, Paty Cantú -ex vocalista de LU- aseguró que nunca ha tenido ningún problema con sus colegas, en especial con la protagonista de Bienvenidos a Edén, pues considera que es una pieza fundamental en el show que desde hace unos meses hace con Bobo Producciones.

Belinda cantó después de la presentación de Paty Cantú. (Captura Instagram: @belindapop)

De repente en redes no sé por qué quieren que alguien se pelee, pero yo lo único que les puedo decir es que no nos van a pelear, más bien nos queremos unir. Con Belinda no he tenido la oportunidad de tener una relación tan cercana, pero tal vez con este tour se de.

Y así lo hicieron, pues durante los ensayos la ex prometida de Christian Nodal tuvo la oportunidad de conversar con la intérprete de Goma de mascar, Afortunadamente no eres tú y Suerte. De hecho, compartió con sus millones de seguidores en Instagram el momento exacto en que ambas se fundieron en un cálido abrazo.

LE DIJE TE AMO A BELINDA MIRÁNDOLA A LOS OJOS 😭 gracias por lo especial que eres, te amo por siempre @belindapop 🤍 pic.twitter.com/QA2w20jYB9 — karely (@liveforbeli) November 5, 2022

Después del concierto la participante de Divina Comida abandonó el recinto no sin antes convivir con un numeroso grupo de fans que la esperaban afuera. En redes sociales circulan un sinfín de fotografías y videos en donde se puede apreciar a la cantante en el show y regalando besos a sus seguidores desde la camioneta donde se transportaba.

SEGUIR LEYENDO: