México

Esteban Macías responde a críticas por su outfit mundialista tras ser llamado “aseñorado”

A finales de 2025, el conductor de televisión adoptó la moda genderfluid

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Díptico de hombre con camiseta de la selección mexicana, falda negra, medias y zapatillas negras. Posa con expresiones diferentes frente a puertas de madera
Esteban Macías posa con la camiseta de la selección mexicana y una falda, para responder a las críticas sobre su atuendo mundialista. (Instagram: Esteban Macías)

El conductor de televisión Esteban Macías volvió a hacer frente en plataformas digitales a comentarios críticos por su estilo de moda.

La controversia inició tras compartir en sus cuentas oficiales un video corto donde presume el outfit elegido para presenciar el juego entre México y Corea del Sur del Mundial 2026.

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El audiovisual muestra al comunicador usando un jersey deportivo de color negro de la Selección Mexicana de Futbol, que combinó con una falda larga de color negro liso, ajustada a la cintura con un cinturón negro con ojales metálicos.

Esteban Macías hace frente a críticas

En Instagram, Macías respondió directamente a usuarios que definieron su estilo como “femenino”. Ante los numerosos comentarios, optó por difundir una historia donde subrayó que su vestimenta era totalmente masculina.

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“Y para todos los que molestan cuando uso ropa del departamento de ‘mujer’, este look es 100% del departamento de hombre. Y aun así siguen tirando hate. Neta hay gente muy estúpida”.

En X —anteriormente Twitter—, la tensión escaló luego de que Macías acusó al periodista Ernesto Buitrón de lucrar con las imágenes. El colaborador de Todo para la Mujer replicó imágenes del video y calificó el estilismo como “aseñorado”.

“Esteban Macías lo vuelve a hacer! Impacta con su nuevo look aseñorado, incluyendo ya faldas en sus outfits mundialistas”, escribió.

Macías externó su rechazo a la etiqueta impuesta a su outfit: “Y tú sigue lucrando con contenido que no es tuyo… mercenario!" Sin embargo, Buitrón recalcó que las imágenes habían sido compartidas por el mismo Macías en redes sociales y usarlas no constituía ningún delito.

Captura de pantalla de una historia de Instagram. Hombre con playera oscura y brazos cruzados, texto en blanco, y parte de una mujer enojada
Esteban Macías comparte en redes sociales una imagen donde se refiere a las críticas que recibe por su estilo de vestimenta. (Instagram: Esteban Macías)

¿Qué significa la moda genderfluid?

Sin necesidad de etiquetas personales, la propuesta estética de Macías se relaciona con la llamada moda genderfluid o de género fluido, una corriente que ha ganado presencia en la industria durante los últimos años.

La moda genderfluid rompe con las divisiones tradicionales entre ropa masculina y femenina. Su principal objetivo es permitir que cada persona utilice prendas que reflejen su identidad y personalidad sin depender de normas de género establecidas.

Este concepto apuesta por la libertad de expresión a través de piezas versátiles, siluetas amplias, prendas unisex y combinaciones que desafían los códigos clásicos de vestimenta.

Entre los elementos más comunes destacan blazers, pantalones holgados, ropa deportiva, accesorios neutros y diseños atemporales que pueden ser utilizados por cualquier persona.

La popularidad de esta corriente ha llevado a firmas internacionales y marcas comerciales a desarrollar colecciones sin distinción de género. Más que una moda pasajera, especialistas la consideran una evolución cultural que busca ampliar las posibilidades de representación e identidad.

Macías ha defendido su estilo propio, lo que le ha generado comentarios diversos (IG)
Macías ha defendido su estilo propio, lo que le ha generado comentarios diversos (IG)

En ese contexto, la imagen de Esteban Macías volvió a colocar sobre la mesa una conversación que trasciende la ropa y aborda temas como inclusión, autenticidad y libertad individual.

En marzo, Esteban Macías generó controversia por usar tacones rojos y maquillaje durante el estreno de la película El Diablo Viste a la Moda 2. En ese entonces, rechazó los estereotipos tradicionales de género y reiteró la importancia de la diversidad en la moda.

Dos meses antes, durante un encuentro con la prensa, Macías definió como irrelevante la conversación y especulaciones que generaba en plataformas digitales su estilo. “Es a mi gusto y al que le parezca… y se lo digo con todas sus letras para que lo pongan y lo publiquen así: me vale madres lo que piense la gente”, zanjó.

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