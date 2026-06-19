Esteban Macías responde a críticas por su outfit mundialista tras ser llamado “aseñorado”

Esteban Macías posa con la camiseta de la selección mexicana y una falda, para responder a las críticas sobre su atuendo mundialista. (Instagram: Esteban Macías)

El conductor de televisión Esteban Macías volvió a hacer frente en plataformas digitales a comentarios críticos por su estilo de moda.

La controversia inició tras compartir en sus cuentas oficiales un video corto donde presume el outfit elegido para presenciar el juego entre México y Corea del Sur del Mundial 2026.

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El audiovisual muestra al comunicador usando un jersey deportivo de color negro de la Selección Mexicana de Futbol, que combinó con una falda larga de color negro liso, ajustada a la cintura con un cinturón negro con ojales metálicos.

Esteban Macías hace frente a críticas

En Instagram, Macías respondió directamente a usuarios que definieron su estilo como “femenino”. Ante los numerosos comentarios, optó por difundir una historia donde subrayó que su vestimenta era totalmente masculina.

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“Y para todos los que molestan cuando uso ropa del departamento de ‘mujer’, este look es 100% del departamento de hombre. Y aun así siguen tirando hate. Neta hay gente muy estúpida”.

En X —anteriormente Twitter—, la tensión escaló luego de que Macías acusó al periodista Ernesto Buitrón de lucrar con las imágenes. El colaborador de Todo para la Mujer replicó imágenes del video y calificó el estilismo como “aseñorado”.

“Esteban Macías lo vuelve a hacer! Impacta con su nuevo look aseñorado, incluyendo ya faldas en sus outfits mundialistas”, escribió.

Macías externó su rechazo a la etiqueta impuesta a su outfit: “Y tú sigue lucrando con contenido que no es tuyo… mercenario!" Sin embargo, Buitrón recalcó que las imágenes habían sido compartidas por el mismo Macías en redes sociales y usarlas no constituía ningún delito.

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Esteban Macías comparte en redes sociales una imagen donde se refiere a las críticas que recibe por su estilo de vestimenta. (Instagram: Esteban Macías)

¿Qué significa la moda genderfluid?

Sin necesidad de etiquetas personales, la propuesta estética de Macías se relaciona con la llamada moda genderfluid o de género fluido, una corriente que ha ganado presencia en la industria durante los últimos años.

La moda genderfluid rompe con las divisiones tradicionales entre ropa masculina y femenina. Su principal objetivo es permitir que cada persona utilice prendas que reflejen su identidad y personalidad sin depender de normas de género establecidas.

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Este concepto apuesta por la libertad de expresión a través de piezas versátiles, siluetas amplias, prendas unisex y combinaciones que desafían los códigos clásicos de vestimenta.

Entre los elementos más comunes destacan blazers, pantalones holgados, ropa deportiva, accesorios neutros y diseños atemporales que pueden ser utilizados por cualquier persona.

La popularidad de esta corriente ha llevado a firmas internacionales y marcas comerciales a desarrollar colecciones sin distinción de género. Más que una moda pasajera, especialistas la consideran una evolución cultural que busca ampliar las posibilidades de representación e identidad.

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Macías ha defendido su estilo propio, lo que le ha generado comentarios diversos (IG)

En ese contexto, la imagen de Esteban Macías volvió a colocar sobre la mesa una conversación que trasciende la ropa y aborda temas como inclusión, autenticidad y libertad individual.

En marzo, Esteban Macías generó controversia por usar tacones rojos y maquillaje durante el estreno de la película El Diablo Viste a la Moda 2. En ese entonces, rechazó los estereotipos tradicionales de género y reiteró la importancia de la diversidad en la moda.

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Dos meses antes, durante un encuentro con la prensa, Macías definió como irrelevante la conversación y especulaciones que generaba en plataformas digitales su estilo. “Es a mi gusto y al que le parezca… y se lo digo con todas sus letras para que lo pongan y lo publiquen así: me vale madres lo que piense la gente”, zanjó.