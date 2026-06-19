Lupillo Rivera abre la puerta a colaboración con Christian Nodal ' Yo no me opongo a hacer algo con ningún artista’

La declaración adquiere un peso particular por el contexto: Nodal fue pareja de Belinda entre 2020 y 2022, la misma cantante con quien Rivera sostiene actualmente un proceso legal activo. (Lupillo River/Nodal/ Instagram)

Lupillo Rivera abrió la puerta a una colaboración con Christian Nodal durante un encuentro con medios celebrado el 16 de junio, en el que también endureció su postura frente al litigio que mantiene contra Belinda por pasajes de su libro autobiográfico Tragos Amargos.

“Estaría suave”, respondió el intérprete de Sufriendo a solas al ser consultado sobre un posible dueto con el sonorense. Aunque aclaró que no existe aún ninguna conversación al respecto, se mostró abierto a que la idea tome forma: “Cada quien tuvo su tiempo y cada quien tiene su vida. Yo no me opongo a hacer algo con ningún artista”, afirmó.

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La declaración adquiere un peso particular por el contexto: Nodal fue pareja de Belinda entre 2020 y 2022, la misma cantante con quien Rivera sostiene actualmente un proceso legal activo. Ambos artistas coincidieron recientemente en el escenario del Peacock Theater de Los Ángeles, el 7 de junio, durante el especial en vivo El Mundial Es Nuestro de Telemundo, transmitido como apertura de la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El litigio contra Belinda, sin acuerdo a la vista

El proceso se originó luego de que el cantante afirmara públicamente haber tenido una relación sentimental con Belinda, algo que la intérprete negó y que derivó en acciones legales. (IG: @belindapop // Captura de YouTube: Yordi Rosado)

Rivera descartó cualquier intención de negociar fuera de los tribunales. “No ha habido ningún acuerdo, no ha habido ningún intento de nuestra parte de tratar de arreglar nada. Nosotros vamos adelante con todo”, declaró, y añadió que la estrategia quedará exclusivamente en manos de su equipo jurídico: “Hay que aguantar la vara. Hay que dejar solos a los abogados”.

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El proceso se originó luego de que el cantante afirmara públicamente haber tenido una relación sentimental con Belinda, algo que la intérprete negó y que derivó en acciones legales. Rivera mantiene una contrademanda por presuntos delitos de falsedad, falsas imputaciones y fraude. Al ser consultado sobre la posibilidad de retirar los pasajes del libro que involucran a la cantante, fue contundente: “No, esas se quedan para siempre, esas ya nadie las quita”.

Rivera también reconoció, entre risas, que no conserva buena relación con ninguna de sus exparejas: “Si no pudimos estar bien juntos, ¿cómo vamos a estar bien separados?”.

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Dos generaciones, una misma raíz

Los dos provienen de familias con estructuras propias dentro de la industria: Pedro Rivera fundó Cintas Acuario; el padre de Nodal, Jaime González, opera su propia disquera, JG Music, mientras que su madre, Silvia Cristina Nodal, funge como su representante. (Captura de pantalla YouTube / Facebook Nodal)

La posible colaboración uniría a dos figuras del regional mexicano separadas por 27 años de edad y trayectorias construidas en épocas muy distintas de la industria.

Lupillo Rivera —Guadalupe Rivera Saavedra, nacido en 1972 en La Barca, Jalisco, y criado en Long Beach, California— forjó su carrera desde los corridos de los años 90 en la disquera familiar Cintas Acuario, fundada por su padre, Pedro Rivera. En 2002 fue el primer artista mexicano-angelino en llenar el Anfiteatro Universal de Los Ángeles. Su álbum Tu Esclavo y Amo le valió el Grammy al Mejor Álbum de Banda en 2010. Es, además, hermano de la fallecida Jenni Rivera.

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Christian Nodal —Christian Jesús González Nodal, nacido en 1999 en Caborca, Sonora— llegó a la industria a los 17 años con “Adiós Amor”, sencillo que encabezó las listas en México y Estados Unidos en 2016. Acuñó el término “mariacheño” para describir su fusión de mariachi con música norteña, y acumula tres Grammy Latinos. En 2021, “Botella Tras Botella” —en colaboración con el rapero Gera MX— se convirtió en la primera canción de regional mexicano en ingresar al Billboard Hot 100, alcanzando el puesto 60.

Lo que los separa y lo que los acerca

Las diferencias entre ambos son notorias. Rivera ancla su sonido en el corrido y la banda tradicional; Nodal experimenta con el pop latino y las fusiones de géneros. Uno construyó su nombre en la diáspora mexicana en California durante los 90; el otro lo hizo desde las plataformas digitales y el streaming en la década de 2010.

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Con todo, los puntos de contacto son más de los que aparentan. Los dos provienen de familias con estructuras propias dentro de la industria: Pedro Rivera fundó Cintas Acuario; el padre de Nodal, Jaime González, opera su propia disquera, JG Music, mientras que su madre, Silvia Cristina Nodal, funge como su representante. Los dos han ocupado la silla de coach en ediciones de La Voz en México. Y ambos, desde ángulos distintos, han tenido a Belinda como figura central en sus vidas fuera de los escenarios.