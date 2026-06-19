EN VIVO | Clima en México hoy viernes 19 de junio: estas son las alcaldías donde persistirán lluvias

En pocas líneas:
06:02 hsHoy
Este viernes 19 de junio de 2026 presentará un contraste climático importante en el país, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El Valle de México mantendrá un ambiente templado y cielo mayormente nublado, con una temperatura máxima de 24°C y una mínima de 15°C.
Se prevé una alta probabilidad de lluvias y tormentas dispersas que aumentará del 64% durante el día al 88% por la noche.
En el resto de la república, las condiciones variarán drásticamente:
- Monterrey: Ambiente muy caluroso y bochornoso, con una máxima de 36°C y alta humedad.
- Guadalajara: Mañana de nubes y claros, con desarrollo de tormentas fuertes por la tarde.
- Tamaulipas: Calor extremo generalizado, combinado con lluvias puntuales y posible granizo en el suroeste.
- Sonora (Puerto Peñasco): Persistencia de una ola de calor con cielos despejados y máximas de 38°C.
Se aconseja a la población cargar con paraguas o impermeable en el centro del país, usar protección solar entre las 11:00 y las 14:00 horas, y planificar los trayectos viales ante la posible reducción de visibilidad por las precipitaciones.