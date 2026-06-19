Así reaccionó “Tala” Rangel a la atajada que aseguró la victoria de México ante Corea

El portero del Tricolor detuvo un cabezazo y un remate con la pierna en los últimos minutos para preservar el 1-0 ante Corea del Sur y sellar la primera clasificación a octavos del Mundial 2026. REUTERS/Daniel Becerril

Raúl Rangel detuvo con el brazo derecho extendido un cabezazo que parecía destino seguro de gol y, con ese doble rescate en los minutos finales, le dio a México el triunfo 1-0 sobre Corea del Sur que convirtió al Tricolor en el primer equipo clasificado a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con seis puntos en el Grupo A.

El guardameta terminó abrazado al balón sobre el césped del Estadio Guadalajara, con el público de pie. La victoria dejó a México tres puntos por encima de Corea y cinco sobre República Checa y Sudáfrica, que igualaron 1-1 en el otro partido de la jornada.

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El momento llegó cuando el marcador ya favorecía al Tri. En los últimos minutos del segundo tiempo, un centro coreano superó la primera línea defensiva y un atacante surcoreano lo recibió para rematar de cabeza directo al arco. El silencio cayó sobre las gradas. Todos dieron el gol por hecho.

"Fue reacción pura", dijo el guardameta tras detener con el brazo extendido un remate que parecía gol inevitable; México llegó a seis puntos y se convirtió en el primer clasificado del Grupo A. REUTERS/Daniel Becerril

Sin embargo en cuestión de segundos, Rangel apareció en el suelo para defender la portería. Lo que siguió fue aún más difícil: el mismo jugador remató con la pierna antes de que el portero pudiera asegurar el balón, y “Tala” Rangel estiró el brazo derecho para desviar el remate con los dedos y lanzarse sobre el esférico para abrazarlo con todas sus fuerzas.

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El guardameta permaneció unos segundos sobre el suelo mientras el público asimilaba la acción. México resistió los instantes finales y minutos desúés el árbitro marcó el final del encuentro provocando la euforia en las tribunas.

“Fue reacción pura”, dijo Rangel a la prensa

Tras el partido, la Selección Nacional compartió en sus redes sociales una cita textial del portero acompañada de una fotografía del momento. Rangel también habló ante los medios y describió lo que vivió en esa fracción de segundo.

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El guardameta apareció en el suelo abrazando el balón tras desviar con los dedos un remate que habría igualado el partido; con esa acción, el Tricolor aseguró su lugar en los dieciseisavos del Mundial 2026. REUTERS/Amanda Perobelli

“Fue muy rápido, fue reacción pura. No te sabría decir bien lo que vi porque solamente recuerdo el momento del impacto con mi compañero y yo teniendo el balón. Creo que estuve concentrado, aparecí en el momento en que el equipo me requirió y me quedo muy feliz por eso”, expresó.

El portero también aprovechó para reiterar la confianza del grupo: “Me atrevo a seguirlo diciendo, estamos para competirle de tú a tú a cualquier selección. El apoyo que nos brindó el público fue extraordinario”.

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Sobre el rival, Rangel reconoció la dificultad del partido: “Es un gran rival, tenían mucha calidad, son muy intensos. Yo creo que lo manejamos de buena manera y gracias a Dios se dio el resultado”.

Luis Romo anotó el único gol en el minuto 50

El camino a la clasificación lo abrió Luis Romo en el minuto 50, con un tanto que aprovechó un error del guardameta coreano Kim Seung Gyu. El partido se disputó con dominio alterno, y Corea generó peligro en distintos momentos, pero no logró vulnerar la portería mexicana.

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México venció 1-0 a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara con un gol de Luis Romo y una doble parada de Rangel que apagó el último intento asiático y certificó el pase a la siguiente ronda. REUTERS/Daniel Becerril

Con el resultado, México llega a la última fecha del Grupo A con el boleto a octavos ya garantizado. El Tricolor enfrentará a República Checa el 24 de junio en el Estadio Ciudad de México —el Azteca— mientras Corea del Sur medirá fuerzas con Sudáfrica en Monterrey.

La afición reconoció al portero tras el silbatazo final

Al término del encuentro, los fanáticos volcaron su celebración sobre el guardameta. En redes sociales y en los alrededores del estadio, los aficionados agradecieron a Rangel la intervención que preservó la ventaja y selló el pase a la siguiente ronda.

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La clasificación anticipada le da al cuerpo técnico mexicano margen para administrar el último partido de la fase de grupos y llegar en condiciones óptimas a los dieciseisavos de final.