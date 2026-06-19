“Fue un partido para olvidar”: Javier Aguirre analiza triunfo de México sobre Corea en el Mundial 2026

El seleccionador de México Javier Aguirre dirige este jueves, en un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Corea del Sur, en el estadio Akron en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco

La Selección Mexicana derrotó 1-0 a Corea del Sur en un partido cerrado y complicado; Javier Aguirre reconoció que el funcionamiento no fue brillante, pero destacó la madurez y el carácter del equipo para mantenerse como líder del Grupo A con seis puntos.

La Selección Mexicana consiguió una valiosa victoria por la mínima diferencia ante Corea del Sur en el Mundial 2026 y se consolidó como líder del Grupo A con seis unidades, aunque el desempeño colectivo dejó dudas entre aficionados y analistas.

PUBLICIDAD

El equipo dirigido por Javier Aguirre sufrió durante varios lapsos del encuentro disputado en Guadalajara, donde el cuadro asiático presionó constantemente y obligó al Tricolor a trabajar intensamente en defensa. Sin embargo, México aprovechó una de las pocas oportunidades y aprovechó el error del portero asiático para anotar en el arco rival y quedarse con tres puntos fundamentales en la pelea por avanzar a los dieciseisavos de final.

Reconoce mal partido

CIUDAD DE MÉXICO, 18JUNIO2026.- Miles de aficionados se reunieron en el Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo de 1-0 de la Selección Mexicana ante Corea del Sur en la Copa Mundial 2026. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Tras el encuentro, el estratega mexicano reconoció que no fue el partido más vistoso de su equipo, aunque destacó la actitud y el compromiso de los jugadores para sacar adelante un duelo sumamente disputado.

PUBLICIDAD

“Fue un partido para olvidar, pero un resultado para recordar”, declaró Javier Aguirre en entrevista con TV Azteca al término del compromiso.

El llamado “Vasco” explicó que el enfrentamiento se desarrolló bajo una gran tensión táctica, donde cualquier error podía definir el marcador.

“La segunda victoria se da en un encuentro muy trabado y quien cometiera el error iba a perder. No regalamos ningún centímetro, peleando cada balón como si fuera el último. Es verdad que tuvimos las opciones más claras”, señaló el técnico mexicano.

PUBLICIDAD

Aunque el funcionamiento ofensivo no terminó de convencer, Aguirre resaltó la capacidad del plantel para mantener el orden y la paciencia ante un rival que complicó la circulación del balón durante gran parte del compromiso.

A preparar el último partido de fase de grupos

Obed Vargas (2d) de México disputa el balón con Cho Gue-sung (i) de Corea del Sur este jueves, en un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Corea del Sur, en el estadio Akron en Guadalajara (México). EFE/ Alex Cruz

En conferencia de prensa, el entrenador insistió en que el liderato del grupo todavía no garantiza nada y llamó a mantener la concentración rumbo al último partido de la fase de grupos ante República Checa.

PUBLICIDAD

“No logramos este primer lugar de manera sencilla. No podemos pensar que todo está hecho, todavía tenemos un partido duro contra República Checa y luego ver contra qué tercer lugar nos puede tocar. Los checos son muy bravos. No va a ser un partido sencillo”, afirmó.

México suma seis puntos tras dos jornadas y aseguró su clasificación a la siguiente ronda, pero el técnico dejó claro que aún existen aspectos por corregir si el equipo quiere aspirar a competir contra selecciones de mayor nivel en las rondas eliminatorias.

PUBLICIDAD

Aguirre también comparó el desempeño mostrado frente a Corea del Sur con el duelo anterior contra Sudáfrica, destacando que hubo mayor equilibrio táctico pese a no lucir espectacular.

“Después de Sudáfrica corregimos mucho, ahora no hicimos un partido espectacular, pero sí tuvimos un buen juego. Mostramos madurez, estuvimos mucho tiempo sin la pelota, a pesar de ello no nos descompusimos. Fuimos pacientes ante un equipo muy duro que logramos anular”, explicó.

PUBLICIDAD

La afición mexicana celebró el resultado, aunque diversos periodistas deportivos expresaron preocupación por la falta de contundencia y generación ofensiva del conjunto nacional y que el equipo deberá elevar considerablemente su nivel para enfrentar a rivales más exigentes en la siguiente ronda del Mundial 2026.

El próximo compromiso de México será ante República Checa el próximo 24 de junio, selección que todavía pelea por mantenerse con vida en el torneo y que buscará complicar el cierre de la fase de grupos para el Tricolor.

PUBLICIDAD

Con dos triunfos consecutivos, México mantiene el paso perfecto en casa y alimenta la ilusión de trascender en el Mundial 2026. No obstante, Javier Aguirre sabe que el verdadero reto apenas comienza y que el equipo deberá mostrar una versión más convincente si quiere convertirse en protagonista de la Copa del Mundo.