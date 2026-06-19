México

Autoridades de Ecatepec investigan a sujeto grabado haciendo tocamientos contra una menor de edad

El acoso sexual fue en calles del fraccionamiento Izcalli Jardines

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Acoso menor de edad Ecatepec Edomex
Acoso menor de edad Ecatepec Edomex (especia)

La inseguridad volvió a encender las alarmas entre vecinos del municipio de Ecatepec, luego de que una adolescente fuera víctima de una agresión sexual por parte de un hombre desconocido en calles del fraccionamiento Izcalli Jardines.

De acuerdo con las imágenes del video que se compartió en redes, los hechos ocurrieron cuando la menor caminaba por la calle y un sujeto descendió de una camioneta color vino para interceptarla.

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El hombre forcejeó con la estudiante y presuntamente realizó tocamientos indebidos antes de escapar rápidamente del lugar.

La adolescente se ve desorientada por los hechos, pero logra alejarse del lugar.

Un video de cámaras de seguridad muestra una camioneta GMC color vino estacionada en una calle residencial. Una adolescente se acerca y es agredida secualmente por un sujeto que sale del vehículo. Se observa al hombre forcejear con la menor tras tocarla de forma indebida. Posteriormente, el sujeto regresa al vehículo color vino y se da a la fuga. Este incidente se da en el Fraccionamiento Izcalli Jardines, municipio de Ecatepec.

La agresión generó preocupación entre habitantes del fraccionamiento, quienes denunciaron que este tipo de incidentes se han vuelto recurrentes en distintos puntos de Ecatepec, uno de los municipios con alerta de violencia de género (AVG) y con altos índices de inseguridad en el Estado de México.

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Según versiones preliminares, la adolescente quedó visiblemente alterada tras el ataque. Luego de que el agresor huyera, la joven continuó su camino en estado de shock.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para tratar de identificar al responsable. Cámaras de videovigilancia instaladas en calles cercanas podrían ser clave para ubicar tanto al agresor como la camioneta involucrada en los hechos.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad del sujeto, aunque se exhorta a la población a denunciar cualquier información que pueda contribuir a su localización y captura.

Vecinos de Izcalli Jardines señalaron que la presencia policial en la zona es insuficiente, especialmente durante horarios de entrada y salida de estudiantes. Padres de familia manifestaron su temor por la seguridad de niñas y adolescentes que diariamente transitan por calles del municipio.

Organizaciones civiles y colectivos defensores de los derechos de las mujeres también hicieron un llamado a las autoridades para reforzar las medidas de prevención y garantizar la protección de menores de edad en espacios públicos.

Ecatepec con alerta de violencia de género

Amigos de Mónica Citlalli Díaz, que fue asesinada, exigen justicia y alzan su fotografía durante su funeral en Ecatepec, Estado de México, México, el viernes 11 de noviembre de 2022. Díaz, una profesora de inglés de 30 años, al parecer fue la novena víctima durante una serie de feminicidios a lo largo de 11 días cometidos en Ciudad de México y sus alrededores entre finales de octubre e inicios de noviembre. (AP Foto/Eduardo Verdugo)
Amigos de Mónica Citlalli Díaz, que fue asesinada, exigen justicia y alzan su fotografía durante su funeral en Ecatepec, Estado de México, México, el viernes 11 de noviembre de 2022. Díaz, una profesora de inglés de 30 años, al parecer fue la novena víctima durante una serie de feminicidios a lo largo de 11 días cometidos en Ciudad de México y sus alrededores entre finales de octubre e inicios de noviembre. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

En los últimos años, Ecatepec ha sido señalado como uno de los municipios mexiquenses con mayor incidencia en delitos contra mujeres, incluyendo acoso, abuso sexual y feminicidios que lo tienen en la lista negra con Alerta de Género desde 2015.

Además tiene una segunda alerta por la desaparición de mujeres y niñas desde 2019, sin que las autoridades municipales pasadas y actuales hayan dado resultados para su prevención y erradicación.

Diversos sectores de la población han exigido mayores estrategias de seguridad, así como patrullajes constantes en colonias consideradas de riesgo.

Especialistas en seguridad recomiendan a la ciudadanía reportar de inmediato cualquier situación sospechosa, además de procurar acompañamiento en trayectos escolares y mantener comunicación constante entre vecinos mediante redes de apoyo comunitario.

Mientras continúan las investigaciones, autoridades pidieron a posibles testigos aportar datos que permitan esclarecer el caso y evitar que el presunto agresor vuelva a atacar.

El hecho ha provocado indignación en redes sociales, donde usuarios demandan justicia para la estudiante y acciones contundentes para frenar la violencia contra mujeres y menores en Ecatepec.

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