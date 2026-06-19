Internautas celebran con memes la atajada de “Tala” Rangel en el triunfo de México ante Corea

La doble atajada del portero en los minutos finales del triunfo 1-0 ante Corea del Sur en el Estadio Guadalajara desató una avalancha de memes en redes sociales; su frase "fue reacción pura" se convirtió en la cita más replicada de la jornada. (CUARTOSCURO / Capturas de pantalla x)

México clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y su portero se convirtió en protagonista involuntario de las redes sociales: la doble atajada de Raúl Rangel en los minutos finales del triunfo 1-0 ante Corea del Sur desató una avalancha de memes que inundó Twitter, Instagram y TikTok.

El partido, disputado este jueves en el Estadio Guadalajara, fue decidido por un gol de Luis Romo al minuto 50 tras un error del guardameta coreano Kim Seung Gyu. Con esa victoria, el Tricolor llegó a seis puntos en el Grupo A y se aseguró el pase a la siguiente ronda antes de cerrar la fase de grupos el 24 de junio ante República Checa en el Estadio Azteca.

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(Captura de pantalla X)

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Rangel abrazó el balón y México contuvo el aliento

El momento que desató la fiesta digital llegó en los últimos minutos del segundo tiempo. Corea del Sur lanzó un centro que superó la primera línea defensiva y un atacante surcoreano conectó un cabezazo directo al arco. El silencio se instaló en las tribunas. Todos daban el gol por consumado.

Entonces apareció Rangel. El arquero mexicano reaccionó en las últimas décimas de segundo mientras caía al suelo: desvió el cabezazo con los dedos de la mano derecha, bloqueó el remate de pierna que siguió al primer rechace y terminó por lanzarse sobre el balón y abrazarlo contra el pasto.

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Rangel permaneció unos segundos en el suelo, con el esférico entre los brazos, mientras el público del Estadio Guadalajara reconocía la acción con una ovación. Esa imagen —el portero encogido, abrazado al balón como si no quisiera soltarlo— fue la que los fanáticos tomaron como materia prima para los memes.

“Fue reacción pura”: la frase que amplificó el fenómeno

La Selección Nacional echó leña al fuego cuando compartió en sus redes sociales una fotografía del momento acompañada de una declaración del propio arquero: “Fue reacción pura. Estuve concentrado en el momento en que el equipo me requirió y estoy muy feliz por eso”.

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La frase circuló de inmediato entre los aficionados y se convirtió en texto de plantilla para decenas de memes. Los usuarios la adaptaron a situaciones cotidianas —desde responder un mensaje a tiempo hasta encontrar las llaves antes de salir— con el mismo tono épico que Rangel usó para describir su atajada.

El portero que nadie esperaba se volvió el más celebrado

Las reacciones en redes fueron masivas. Los fanáticos del Tricolor inundaron las plataformas con imágenes del guardameta abrazado al balón, comparaciones con figuras del cine y la cultura popular que protagonizan escenas de rescate en el último segundo, y montajes que lo colocaban como héroe nacional de la jornada.

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Varios usuarios destacaron la velocidad con la que Rangel procesó la situación: en la repetición se aprecia que el arquero ya extendía el brazo derecho mientras su cuerpo aún caía, lo que convirtió la acción en material visual ideal para los formatos de meme más compartidos en redes.

Otros comentarios apuntaron al contraste entre la angustia del momento y la calma con la que el portero describió su intervención. Esa combinación —tensión extrema resuelta con aparente naturalidad— alimentó el tono humorístico y afectuoso con el que los aficionados mexicanos celebraron al arquero.

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México cierra el Grupo A el 24 de junio ante República Checa

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El Tricolor llega a su último partido de fase de grupos con seis puntos, ya clasificado y con la posibilidad de definir el lugar que ocupará en la tabla. República Checa y Sudáfrica, que empataron 1-1 este jueves, se disputan el segundo boleto del grupo, mientras Corea del Sur —con tres puntos— necesita ganar en Monterrey para mantenerse con vida en el torneo.