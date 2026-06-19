Lo atrapó la máquina de rayos X: hombre recibe condena por intentar meter 15 vapeadores de THC por Nuevo Laredo

Una máquina de rayos X inspecciona cajas con vapeadores de THC en un punto de control de Nuevo Laredo, ilustrando la incautación de estos productos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La máquina de rayos X de la aduana del Puente Internacional Número I, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, delató a un hombre identificado como Adolfo “N” cuando intentaba cruzar la frontera con tres cajas que contenían 15 vapeadores cargados con tetrahidrocannabinol, el principio activo de la marihuana.

Luego del aseguramiento, el sujeto fue procesado por delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple de psicotrópico y encontrado culpable, por lo que se le dictó una condena de tres años y seis meses de prisión.

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Según información oficial, revelada este 18 de junio por la Fiscalía General de la República (FGR) en sus canales oficiales, el juez de Control que dictó la sentencia lo hizo mediante procedimiento abreviado, tras el ejercicio de acción penal por parte del Ministerio Público Federal.

Además de la pena de cárcel, le fue impuesto lo siguiente:

Un pago por concepto de garantía de 2 mil 500 pesos

La obligación de residir en un lugar determinado y de desempeñar una profesión u oficio lícito

La prohibición de consumir bebidas alcohólicas o drogas

El comunicado de la FGR no precisó si Adolfo “N” ingresó de inmediato a un centro penitenciario o si el juez le concedió algún beneficio adicional al momento de la sentencia.

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Al corresponderle la luz roja, el escáner detectó los vaporizadores

Adolfo “N” intentó ingresar al territorio nacional por uno de los puntos fronterizos de mayor tránsito entre México y Estados Unidos. En el filtro aduanal le correspondió la luz roja, lo que activó la revisión de su equipaje en la máquina de rayos X.

El escáner reveló tres cajas que, al ser inspeccionadas, resultaron contener 15 cigarros electrónicos con base de THC. El tetrahidrocannabinol es el compuesto psicoactivo de la marihuana y está clasificado como psicotrópico bajo la legislación federal mexicana, lo que convierte su posesión en un delito contra la salud.

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Adolfo "N" fue arrestado en el paso fronterizo. Crédito: FGR

El personal de la aduana de Nuevo Laredo puso a Adolfo “N” a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, dependiente de la FGR.

Tras las diligencias correspondientes, el Ministerio Público Federal ejerció acción penal y el caso se resolvió por la vía del procedimiento abreviado.

Además de la sentencia, el juez incluyó el decomiso de la totalidad de los bienes asegurados: las tres cajas con los 15 vapeadores de THC que Adolfo “N” intentó introducir al país.

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La FGR informó el resultado del caso como parte de sus acciones de investigación y persecución de delitos en materia federal.

Asimismo, la institución puso a disposición de la ciudadanía tamaulipeca el teléfono 8999219497 para denuncias presenciales o anónimas las 24 horas del día, los 365 días del año.

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En 24 estados de EEUU la marihuana es legal, pero cruzarla a México es delito federal

El tetrahidrocannabinol que Adolfo “N” intentó introducir al país se consigue legalmente en estados vecinos de la frontera con México como California y Nuevo México, donde el uso recreativo de la marihuana está permitido, según datos de la DEA.

Sin embargo, el Puente Internacional Número I de Nuevo Laredo, por donde intentó cruzar, conecta directamente con Laredo, Texas, el único estado fronterizo donde la marihuana sigue siendo ilegal tanto para uso recreativo como médico.

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Esa condición convierte a Texas en el principal punto de decomiso de cannabis en la frontera sur de Estados Unidos: concentró el 91%de las incautaciones registradas por la CBP en zonas fronterizas durante 2025, según datos oficiales de esa agencia.

En México, la posesión de THC está tipificada en el artículo 195 del Código Penal Federal y puede acarrear hasta siete años y seis meses de prisión.

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