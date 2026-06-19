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México va por una marca histórica en los mundiales en su próximo duelo ante Chequia

México obtuvo su segunda victoria consecutiva en el Mundial 2026, algo que no hacía desde 2018

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Mundial 2026 - México - Corea
Mexico va por su tercer victoria consecutiva en el Mundial 2026 y hacer historia (Photo by Ulises RUIZ / AFP)

La Selección Mexicana está a un paso de conseguir algo que nunca ha logrado en toda la historia de las Copas del Mundo: ganar sus tres partidos de la fase de grupos.

Tras imponerse a Sudáfrica y Corea del Sur en sus primeros compromisos del Mundial 2026, el equipo dirigido por Javier Aguirre llegará al duelo ante República Checa con la posibilidad de firmar una actuación perfecta y romper una deuda histórica que ha acompañado al Tri durante décadas.

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México comenzó su participación mundialista con una victoria de 2-0 sobre Sudáfrica en el partido inaugural celebrado en el Estadio Ciudad de México. El conjunto nacional mostró orden, intensidad y cierta contundencia para sumar sus primeros tres puntos y tomar el liderato del Grupo A desde la primera jornada.

En su segundo compromiso, el combinado mexicano apenas pudo anotar y derrotar 1-0 a Corea del Sur en un encuentro cerrado, donde el Vasco Aguirre señaló que, “es un partido para olvidar, pero un resultado para recordar”.

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México, primer clasificado a la siguiente fase

Ángel de la Independencia
La victoria de México sobre Corea del Sur por 1-0 en el Mundial 2026 desbordó las calles de Ciudad de México: el Ángel de la Independencia, el Zócalo y el Centro Histórico concentraron a más de 300,000 personas en una sola noche. (Foto: Luz Coello / Infobae)

Con seis unidades, el Tri aseguró prácticamente su clasificación a los octavos de final y ahora apunta a un objetivo todavía mayor.

Mientras Javier Agurre dijo que la segunda victoria se da en un encuentro muy trabado y quien cometiera el error iba a perder, “no regalamos ningún equipo un centímetro, peleando cada balón como si fuera el último, es verdad que tuvimos las opciones más claras (de gol)“, destacó el Vasco.

A lo largo de su historia en los Mundiales, México ha tenido destacadas actuaciones en fase de grupos, pero nunca ha conseguido cerrar esa ronda con tres triunfos consecutivos. En torneos anteriores, el equipo nacional estuvo cerca de lograrlo, aunque siempre terminó dejando puntos en el camino con empates o derrotas.

Desde 2018, la última vez con dos victorias consecutivas

México-Alemania en Rusia 2018 (Foto: Reuters)
México-Alemania en Rusia 2018, siendo ganado por el tricolor (Foto: Reuters)

Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en el Mundial de Corea-Japón 2002, cuando México venció a Croacia y Ecuador, pero empató ante Italia en el cierre de grupo.

En Rusia 2018, el equipo dirigido entonces por Juan Carlos Osorio sorprendió al derrotar a Alemania y Corea del Sur, aunque cayó frente a Suecia en el tercer encuentro.

Ahora, con el Mundial de 2026 disputándose en territorio mexicano, la selección tiene una oportunidad inmejorable para romper esa barrera histórica. El ambiente alrededor del equipo ha cambiado notablemente después de las primeras dos victorias, ya que la afición volvió a ilusionarse aunque el funcionamiento del equipo no convence a la afición a pesar de las dos victorias conseguidas.

Además del aspecto estadístico, conseguir el pleno de triunfos también tendría un impacto anímico importante rumbo a la fase de eliminación directa. Terminar como líder absoluto del grupo permitiría a México llegar con mayor confianza y consolidar un proyecto que busca trascender más allá del tradicional “quinto partido”.

El próximo rival será República Chequia, selección que también pelea por avanzar a la siguiente ronda y que representa una prueba exigente para el conjunto nacional. Sin embargo, el momento futbolístico y emocional del Tri coloca a México como favorito para quedarse con el triunfo y seguir alimentando el sueño mundialista.

La posibilidad de escribir una nueva página dorada en la historia del futbol mexicano está más viva que nunca. Después de décadas de intentos, la Selección Mexicana tiene enfrente la oportunidad de lograr una marca inédita y demostrar que este Mundial puede convertirse en uno de los más memorables para el país.

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