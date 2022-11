“Ese maldito la tiró del taxi”: nuevo giro en la muerte de Lidia Gabriela por testimonio de chofer de tráiler

Se desconoce el paradero del conductor del taxi del que se lanzó la joven de 23 años (Foto: Facebook/diego.maldonado - Twitter / @C4Jimenez)

Un nuevo giro dio el caso de la joven Lidia Gabriela, de 23 años, quien murió tras caer de un taxi tras que el chofer de la unidad no la quiso bajar y tomó otra dirección, ahora un testimonio de un conductor de un tráiler incriminaría al taxista al afirmar “ese maldito la tiró del taxi”.

El trailero grabó un video en el que se aprecia el cuerpo de Lidia Gabriela, aún sobre la calle. El testigo relató que “después de Constitución este maldito la tiró del taxi, estamos apoyando aquí al policía para un resguardo aquí”.

“Yo venía circulando en los carriles de alta de Ermita y me percato que en la calle de a pie de escalera del Metro Constitución, sale el taxi muy rápido, en la ventanilla trasera, la chica trae la cabeza de fuera, gritando que la ayudarán, auxilio”, narró el trailero.

Sin embargo, también atestiguó que Lidia Gabriela intentaba arrojarse del taxi. “Veo que la chica viene sacando el cuerpo como para, intentando como desesperadamente, querer arrojarse”, señaló en un video que presentó Ciro Gómez Leyva.

“Sigue gritando y gritándole a la gente que la ayudaran, saca el cuerpo como para querer arrojarse, disminuyo la velocidad para que yo no la fuera a atropellar, luego me entero que la chica falleció y no se pudo hacer más”, concluyó el conductor de la unidad que se dio cuenta del trágico incidente y antes que la joven muriera.

De acuerdo con el testimonio de su novio, la joven le informó vía WhatsApp que el conductor había adoptado una actitud extraña, que había cambiado la ruta de su destino y que, incluso, estaba buscando cobrarle más dinero del que habitualmente pagaba.

Ante la tensa situación, la joven tamaulipeca tomó la drástica decisión de lanzarse desde el vehículo en movimiento mientras circulaba por la calzada Ermita Iztapalapa, la caída le propició un fuerte golpe en la cabeza que de forma casi instantánea le provocó la muerte.

Por el hecho, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) activó el protocolo de feminicidio y comenzó con la dirigencia correspondiente, no obstante, hasta el momento en el que se escribe esta nota el paradero del conductor del taxi aún se desconoce.

Tras darse a conocer el trágico hecho, el periodista especialista en nota roja, Carlos Jiménez, dio a conocer a través de sus redes sociales el nombre y rostro del presunto conductor del taxi desde el cual se lanzó la joven de 23 años.

De acuerdo con la información del reportero, el conductor habría sido identificado como Fernando V. G. y conducía un vehículo marca Nissan Versa color blanco con rosa con placas 2303C, por lo que instó a sus seguidores a denunciarlo en caso de ubicarlo.

Asimismo, Carlos Jiménez detalló que una mujer identificada como María Velázquez, declaró ser hermana del chofer y dueña del vehículo que conducía, no obstante, aseguró que Fernando desapareció y que no sabían nada acerca de su paradero.

Por su parte, la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) continúa con la búsqueda del conductor para que rinda su declaración y se pueda realizar un esclarecimiento del caso de Lidia Gabriela.

Por el relato de los hechos se sabe que el conductor no fue quien arrojó a la joven de 23 años del vehículo, no obstante, tendrá que rendir cuentas ante la justicia por su presunta participación en los delitos de omisión de auxilio y homicidio.

La muerte de Lidia Gabriela será investigada como feminicidio (foto: especial)

Y es que, de acuerdo con las declaraciones del hermano de Lidia Gabriela, “el taxi no la quiso bajar y se arrancó ‘muy fuerte’ por el carril de alta velocidad”, ante esto, la joven “se tuvo que aventar del taxi en pleno movimiento”, al estrellarse su cabeza contra el pavimento, la mujer murió de forma inmediata.

En ningún momento testigos del hecho señalaron que el conductor se detuviera o tratara de ayudar a la joven que se había lanzado del vehículo, simplemente se dio a la fuga y se desconoce su paradero.

La fiscalía capitalina informó que los detectives de la PDI de Feminicidio “ya realizan análisis de las cámaras de videovigilancia disponibles, para hacer el seguimiento de la ruta del vehículo, así como la recopilación de entrevistas con posibles testigos, de hechos o identidad, a efecto de esclarecer lo ocurrido”, redactaron en una tarjeta informativa.

El último registro que se tiene del vehículo Nissan Versa con cromática de taxi, del seguimiento de las cámaras de videovigilancia de la Ciudad, es en las inmediaciones del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

