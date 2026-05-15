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¿Por qué hay paro de apps HOY en México? Estas son las demandas de repartidores y conductores

Trabajadores de plataformas digitales realizarían una desconexión internacional para exigir pagos justos, seguridad y freno a los bloqueos arbitrarios de cuentas

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Miles de conductores y repartidores de aplicaciones anunciaron que participarían este viernes 15 de mayo en una jornada de protesta denominada “Desconexión Internacional de Trabajadores de Plataformas”, un movimiento que busca visibilizar las condiciones laborales que enfrentan quienes trabajan para apps de movilidad y entrega como Uber, DiDi, Rappi y Uber Eats.

La protesta no solo se desarrolla en México, sino también en otros países como Brasil, Colombia y Estados Unidos. En territorio mexicano, la movilización tiene presencia principalmente en Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Baja California, San Luis Potosí, Tamaulipas y destinos turísticos como Puerto Vallarta.

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La convocatoria contempla que conductores y repartidores apaguen sus aplicaciones entre las 11:00 y las 13:00 horas, aunque algunos colectivos advirtieron que la desconexión podría extenderse hasta las 14:00 o 15:00 horas dependiendo de cada ciudad y organización participante.

¿Qué afectaciones podría provocar el paro de apps?

Durante el horario de protesta, usuarios podrían experimentar menor disponibilidad de conductores, retrasos en entregas de comida y aumentos en las tarifas dinámicas debido a la reducción temporal de trabajadores conectados a las plataformas.

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Aunque no se prevé un colapso total de los servicios, organizaciones de repartidores señalaron que la intención es generar presión pública y evidenciar la importancia del trabajo que realizan diariamente millones de personas dentro de la economía digital.

Vista trasera de múltiples repartidores de Uber, DiDi, Rappi y Uber Eats. Llevan mochilas con logotipos de las marcas, algunos en bicicleta o moto, otros a pie, en una avenida.
Repartidores y conductores de plataformas digitales participaron en una desconexión internacional para exigir pagos justos, mayor seguridad y el fin de los bloqueos arbitrarios de cuentas

La movilización es impulsada por agrupaciones sindicales como la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA), que busca llevar sus demandas ante la Organización Internacional del Trabajo rumbo a la próxima Conferencia Internacional del Trabajo.

Las principales demandas de repartidores y conductores

Entre las exigencias centrales del movimiento se encuentran pagos más justos y una reducción en las comisiones que cobran las plataformas digitales. Los trabajadores denuncian que, pese al incremento de pedidos y viajes, sus ganancias reales continúan disminuyendo debido a tarifas variables, costos de gasolina, mantenimiento y uso de vehículos.

Otra de las demandas más importantes es el fin de las desconexiones injustificadas de cuentas. Conductores y repartidores aseguran que muchas plataformas suspenden perfiles mediante algoritmos automatizados, sin procesos claros de apelación ni revisión humana.

Asimismo, exigen mayor transparencia algorítmica para conocer cómo se asignan los viajes, cómo se calculan las tarifas y bajo qué criterios se aplican penalizaciones o bloqueos.

La seguridad también forma parte de las principales preocupaciones. Repartidores y choferes denuncian el aumento de asaltos, agresiones y violencia durante sus jornadas laborales, especialmente en horarios nocturnos y zonas de alto riesgo.

Reforma laboral sigue siendo insuficiente, aseguran trabajadores

A finales de 2024, el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum impulsó una reforma a la Ley Federal del Trabajo que entró en vigor en junio de 2025 y que reconoció formalmente derechos laborales para trabajadores de plataformas digitales.

Primer plano de la mano de un repartidor sosteniendo un celular con un icono de señal cortada, junto a una mochila naranja de Rappi y una chaqueta negra con logo de Uber Eats.
Repartidores y conductores de plataformas digitales participaron en una desconexión internacional para exigir pagos justos, mayor seguridad y el fin de los bloqueos arbitrarios de cuentas

La reforma incluyó acceso al IMSS, protocolos contra el acoso y restricciones a las desconexiones arbitrarias. Sin embargo, sindicatos y colectivos consideran que la implementación ha sido lenta y que aún existen vacíos legales para garantizar plenamente los derechos laborales.

Incluso, la Secretaría del Trabajo informó que será hasta 2026 cuando comiencen las primeras inspecciones laborales formales a plataformas digitales en México, situación que, según organizaciones de trabajadores, refleja que todavía existe una brecha entre la legislación y su aplicación real.

Hasta el momento, las empresas involucradas no han emitido una postura oficial sobre la jornada internacional de protesta.

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