Unos angustiantes mensajes de WhatsApp: lo último que se supo de Lidia Gabriela, la joven que se arrojó de un taxi

La joven abordó el taxi "de sitio" hacia las 17:00 horas del 1 de noviembre

Lidia Gabriela murió después de aventarse desde un taxi en movimiento sobre la calzada Ermita Iztapalapa en la Ciudad de México, lo último que le dijo a su pareja fue que el conductor había tomado un camino desconocido, que nunca detuvo el vehículo para que ella descendiera en la estación de metro Constitución de 1917 y que le estaba cobrando más de lo doble por el servicio.

Lidia Gabriela murió tras saltar de un taxi para huir de un conductor en Iztapalapa La difusión del caso generó indignación porque recientemente se encontró el cuerpo de otra joven desaparecida tras abordar un automóvil VER NOTA

En conversación con Azucena Uresti, el novio de la joven tamaulipeca reveló cómo fue la plática que tuvo con Lidia Gabriela a través de WhatsApp, esto ocurrió el pasado 1 de noviembre:

“Mi novia me comentó que el taxista tomó otra ruta que ella nunca tomaba... es una ruta que te aleja del destino (...) me dijo que eran 57 pesos, cuando normalmente son 25 pesos... fue el último mensaje que me mandó a las 17:10″

Aunque el conductor aún no ha sido localizado, las indagatorias sobre la muerte de la joven de 23 años ya las encabeza la Policía de Investigación del Delito de Feminicidio (PDI).

Hacia las 17:20, la joven se arrojó del taxi para huir, ya que el conductor no la dejaba bajar en su destino (Foto: Facebook/diego.maldonado.144)

A través de su cuenta de Facebook, Diego Maldonado, el hermano de Lidia Gabriela explicó que la joven abordó el taxi en la colonia Las Peñas hacia las 17:00 horas, su destino —al que llegó entre 10 y 20 minutos después— era la estación Constitución de 1917, correspondiente a la Línea 8 del metro.

No más violencia en el noviazgo, buscan facilitar a las víctimas la denuncia contra el agresor El comienzo de la violencia suele darse en las parejas jóvenes de entre 16 y 17 años, por ello la asesoría legal a víctimas sería obligatoria por parte de las autoridades VER NOTA

Después de que Alexis Pérez le preguntara a su pareja si le había pagado al taxista, siguió su jornada laboral y no revisó su celular hasta las 18:00 horas.

En una publicación del grupo de vecinos de la colonia Constitución de 1917, el hermano de Lidia Gabriela detalló que la joven se lanzó como un intento de escapar de la unidad, “el taxi no se quiso bajar y se arrancó ‘muy fuerte’ por el carril de alta velocidad”, ante esto, la joven “se tuvo que aventar del taxi en pleno movimiento”, al estrellarse su cabeza contra el pavimento, la mujer murió de forma inmediata.

Lo que se sabe del caso de Ariadna Fernanda, la joven hallada muerta en la carretera a Tepoztlán La joven fue vista con vida por última vez el 30 de octubre, día en que estuvo en una reunión en la Condesa VER NOTA

Minutos después, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudana (SSC) localizaron a la joven a pocos metros del metro Constitución de 1917 y solicitaron el apoyo de una ambulacia para realizar una valoración por probable atropellamiento, pero cuando el servicio médico llegó, los paramédicos determinaron que ya no tenía signos vitales.

"Yo estaba trabajando, ella me comentó que el taxista salió por otra ruta, me dijo que tenía otra tarifa que no era normal para el horario": Alexis Pérez, novio de Lidia Gabriela #AzucenaxFórmula — Azucena Uresti (@azucenau) November 4, 2022

Entre el momento en que Gabriela se lanzó para huir del conductor y luego fue localizada por elementos policíacos, Alexis Pérez se preocupó por su novia ya que no le respondió: “pensé que le habían robado su teléfono, se me ocurrió hacerle una recarga y le comenzaron a llegar los mensajes pero no me llegó ninguno de ella”, dijo durante una entrevista con Azucena Uresti.

Por el momento no hay información sobre quién era el conductor del auto, solo se sabe que se habría dado a la fuga y no se detuvo cuando Lidia Gabriela cayó desde el automóvil, por lo que no ha sido identificado.

Posteriormente, usó una aplicación de localización para ubicar a su novia, al ver que el celular estaba a 100 metros del metro Constitución de 1917, le pidió a su padre que acudiera al lugar de los hechos, el familiar de Alexis Pérez le informó que había muchas patrullas y ambulancias “Cuando llegó, vi que la ubicación del teléfono se movía, en la misma ruta de la ambulancia forense”, mencionó.

(Foto: Twitter)

Tanto la versión del novio de Lidia Gabriela como la de su hermano coincidieron en que la joven pidió ayuda desde la ventana del automóvil, pero aparentemente los testigos no pudieron hacer nada para rescatarla.

De acuerdo con una tarjeta informativa de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), “Los detectives de la Policía de Investigación del Delito de Feminicidio PDI ya realizan análisis de las cámaras de videovigilancia disponibles, para hacer el seguimiento de la ruta del vehículo, así como la recopilación de entrevistas con posibles testigos, de hechos o identidad, a efecto de esclarecer lo ocurrido.”

BUSCAN A TAXISTA. Responsable de la muerte de #LidiaGabriela al ser acosada y provocar que se arrojara del auto en movimiento en #Ermita, no se detuvo y se aventó golpeándose la cabeza, la @SSC_CDMX reportó por atropellamiento, familiares la reconocieron por la vestimenta. pic.twitter.com/6KKxzMfZgJ — Halcon (@HalconOnce) November 3, 2022

El caso indignó a muchas colectivas de mujeres organizadas y también a diversos grupos de feministas, pues recientemente se encontró el cuerpo de Ariadna Fernanda López Díaz, una joven de aproximadamente 25 años de edad quien desapareció desde el pasado 30 de octubre. La mujer abordó un taxi antes de ser reportada como desaparecida.

“Dos mujeres que ya no llegaron a casa, y las autoridades no saben ni quién fue, pese a que presumen qué existen más de 80 mil cámaras del C5 en la ciudad”, escribió la colectiva Amor no es Violencia A.C en su página de Facebook.

SEGUIR LEYENDO: