Fiscalía de la CDMX realizaron una segunda necropsia a Ariadna Fernanda para esclarecer las causas de su muerte

Autoridades de la Ciudad de México realizaron una segunda autopsia al cuerpo de Ariadna, pues aseguran que fue un feminicidio. (Foto: especial)

Tras el anuncio por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos sobre la causa de muerte de Ariadna Fernanda López Díaz, la joven que fue encontrada sin vida en un tramo carretero de Tepoztlán el pasado 31 de octubre, Uriel Carmona Gándara, titular del organismo, informó que la necropsia señaló que la joven murió a causa de bronco aspiración derivada de intoxicación etílica.

“Ahora sé que te llamabas Ariadna”: joven desaparecida fue hallada sin vida en carretera a Tepoztlán La mujer de aproximadamente 25 años desapareció tras abordar un taxi en la Ciudad de México el pasado 30 de octubre VER NOTA

Este 4 de noviembre las investigaciones quedaron a cargo de la Fiscalía General del Estado de Morelos y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Pues las indagatorias continúan para reconstruir los hechos y saber exactamente lo que le sucedió a Ariadna.

Ariadna Fernanda tenía 27 años y trabajaba en un restaurante del Centro de la CDMX. (FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

Asimismo se dio a conocer que se llevó a cabo una segunda necropsia al cuerpo de la víctima, justamente la mujer estaba siendo velada durante la madrugada del viernes 4 de noviembre en la Colonia Doctores, cuando elementos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX solicitaron retirarlo y trasladarlo al Instituto de Ciencias Forenses en la capital, para realizar una segunda necropsia.

Lo que se sabe del caso de Ariadna Fernanda, la joven hallada muerta en la carretera a Tepoztlán La joven fue vista con vida por última vez el 30 de octubre, día en que estuvo en una reunión en la Condesa VER NOTA

Familiares y amigos esperan realizar el sepelio en un panteón de Iztapalapa, hasta el momento no tienen fecha ni lugar exacto pues las diligencia por parte de las autoridades capitalinas llevaron más de 19 horas. Finalmente los restos de Ariadna regresaron a la funeraria el mismo viernes a las 21:30 horas.

Los resultados de la primera autopsia fueron compartidos en conferencia de prensa por Uriel Carmona Gándara, titular del organismo, quien informó que los estudios señalaron que la joven murió a causa de bronco aspiración derivada de intoxicación etílica severa sin señales de violencia.

Funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos brindaron detalles sobre el caso de Ariadna (Foto: Captura de pantalla / Facebook)

“No encontramos en ella huellas de violencia, nosotros no podemos decir hasta este momento de manera responsable que Ariadna halla sido privada de la vida dentro del territorio de Morelos, pudo haber sido en la Ciudad de México”, aseguró el titular.

La cantidad de alcohol encontrado es seis veces mayor a lo que se espera encontrar en una persona que se encuentra en estado de ebriedad

Sin embargo presentaba marcas en los brazos de dos manos distintas, además de que contaron con el testimonio de 12 personas distintas.

La Fiscalía dijo que Ariadna Fernanda no fue asesinada, pero las evidencias sugieren lo contrario Familiares y amigos de la joven rechazaron la versión oficial; aseguran que se trata de un femincidio VER NOTA

Ante tal declaración familiares y amigos continúan a la espera del esclarecimiento de los hechos y rechazaron la versión emitida por la Fiscalía del estado de Morelos.

“Yo vi la cara de Ariadna, yo vi su cuerpo, sus pies, todo, todo y estaba golpeada. No me van a decir que fue por asfixia o que se ahogó, no hay manera. Ella tenía el cuello súper morado, el pecho, el vestido levantado, yo lo vi”, comentó en entrevista para N+ la familiar de Ariadna.

Comunicado de Prensa



En conferencia de prensa realizada este viernes, @urielgandara , Fiscal General del Estado de #Morelos, dió a conocer las causas de muerte de Ariadna “N”, localizada en un tramo carretero en #Tepoztlán.



Nota completa: https://t.co/pMAcq6jIAM pic.twitter.com/JisCNrAOez — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) November 4, 2022

“En todo caso que se hubiera ahogado ¿Porqué terminó en Morelos? Así como están las coas es muy claro todo y estamos a un paso, nada más que la Fiscalía actúe y boten la información de la Fiscalía de Morelos que esa si es totalmente incorrecta”, argumentó un amigo de la víctima.

En este sentido la familia y allegados de la joven solicitaron también que las últimas personas que estuvieron con Ariadna la noche del 30 de octubre declaren ante las autoridades. En esa exigencia salió al tema a un sujeto con quien presuntamente se encontraba la chica antes de desaparecer. Al parecer él habría ido a presentar su versión a Morelos, de igual manera se plantea que este individuo alegó conocer de poco tiempo a Ariadna.

De acuerdo con familiares este presunto amigo y/o pareja fue el último quien la vio con vida, en el departamento ubicado en la Calle de Campeche número 157 de la Colonia Roma, a quien identifican como “Raúl”.

El hermano de la víctima también realizó algunas declaraciones para los medios durante el velorio, quien aseguró que su hermana tenía el cuello morado, con golpes en un hombro y brazos.

Lo que sabemos es que fue a un restaurante con unos amigos en la Colonia Condesa y se fue a su casa de esas personas y de ahí dicen que salió, que se fue en Uber o en Taxi no lo sabemos. Es la versión de estas personas.

Ariadna, víctima de un presunto feminicidio, fue despedida entre cientos de girasoles. (Foto: Cuartoscuro)

De esta forma, las autoridades habían descartado que Ariadna haya sido víctima de feminicidio. En un comunicado oficial la FGE señaló que pese a que los indicios no apuntaron a un homicidio, la investigación seguirá su curso para esclarecer cómo llegó a Morelos y si hubo omisión por falta de atención médica. Sin embargo ya intervinieron autoridades de la CDMX para acelerar el proceso, quienes se dedicaron a recabar información de todos los testigos posibles, levantaron así el testimonio de vecinos que habitan cerca y en el edificio de la Roma, Condesa donde presuntamente permaneció la joven de 27 años antes de aparecer en Morelos.

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México ya se pronuncio al respecto de los dos últimos casos de feminicidio, el de Ariadna y el de Lidia Gabriela, una joven que se lanzó del vehículo en el que iba a bordo al ver que el conductor cambiaba de ruta. Sin embargo, en la caída se habría golpeado la cabeza, lo que ocasionó su muerte.

La Fiscalía General de Justicia ya avanza en las indagatorias, la Secretaría Ciudadana apoya en lo que se requiera. Cero impunidad en los feminicidios

Les informo que en los lamentables casos de Ariadna y Lidia, la Fiscalía General de Justicia ya avanza en las indagatorias, la Secretaría de Seguridad Ciudadana apoya en lo que se requiera. Cero impunidad en los feminicidios.



Mi apoyo y solidaridad a sus familiares y amigos. — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 4, 2022

Ariadna Fernanda López Díaz fue vista por última vez el domingo por la noche, luego de haberse reunido con un grupo de amigos. Su cuerpo sin vida fue hallado por ciclistas que viajaban desde la Ciudad de México con rumbo a Tepoztlán, cerca de la curva conocida como La Pera, en la carretera México-Cuernavaca.

Hasta el momento, la muerte de Ariadna Fernanda ha estado rodeada por un sinfín de incógnitas, ya que las versiones sobre sus datos y las circunstancias en las que habría desaparecido no coinciden entre sí.

Las versiones sobre qué ocurrió cuando Ariadna abandonó el departamento son inciertas, pues hay quienes afirmaron que tomó un taxi en la calle, mientras otras personas señalaron que solicitó transporte por medio de una aplicación.

SEGUIR LEYENDO: