México

SNTE afirma que relación entre el magisterio y Sheinbaum “ha sido justa”, mientras la CNTE protesta en CDMX

Celebraron también el desempeño del titular de la SEP, Mario Delgado

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People and members of the National Coordination of Education Workers (CNTE) march during a protest to demand the repeal of a 2007 law, in Mexico City, Mexico March 21, 2025. REUTERS/Henry Romero
People and members of the National Coordination of Education Workers (CNTE) march during a protest to demand the repeal of a 2007 law, in Mexico City, Mexico March 21, 2025. REUTERS/Henry Romero

En el marco del Día del Maestro, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, afirmó que la relación del magisterio con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha caracterizado por un trato “con respeto, con cariño y con justicia”.

Durante un evento organizado para conmemorar la labor del magisterio en México, el maestro celebró el reconocimiento que ha recibido el gremio durante el actual sexenio y agradeció a la presidenta por ello.

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“Tenemos una presidenta de la República que desde joven luchó por la educación como un derecho, una aliada que ha tratado al magisterio con respeto, con cariño y con justicia”, destacó.

Las recientes declaraciones del SNTE destacaron la visión de una relación “justa” entre el magisterio y la presidenta Claudia Sheinbaum, sin embargo, mientras ocurría el evento desde el recinto de la SEP, en las calles de la Ciudad de México la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaba sus protestas que evidencian tensiones internas en el sector educativo señaladas principalmente por esa organización.

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SNTE reconoce avances y exige cambios estructurales

Durante el acto, el representante del SNTE agradeció también a Mario Delgado Carrillo y a su equipo por las 113 reuniones realizadas con autoridades educativas en todo el país. Estos encuentros, según el sindicato, permitieron resolver conflictos que afectaban a docentes desde hacía hasta dos décadas y dieron respuestas a problemáticas históricas que pesaban sobre el sector.

La dirigencia planteó que la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (UCICAM) es indispensable para crear un nuevo esquema de contratación y promoción. El objetivo, afirmaron, es garantizar el derecho a la educación, la equidad laboral y la transparencia en el acceso y la permanencia en el sistema educativo.

Además, el sindicato señaló como urgente equilibrar las condiciones entre los trabajadores de los apartados A y B del artículo 123 constitucional, así como derogar el régimen de pensiones vigente, considerado “injusto”. Propusieron construir un nuevo modelo de pensiones que asegure estabilidad financiera y jurídica en el largo plazo para el magisterio.

El SNTE indicó que los maestros merecen una jubilación digna, tranquila y sin precariedades. Tras un análisis actuarial, aseguraron que existen condiciones para modificar la ley y revertir las reformas consideradas neoliberales, siempre que se actúe con responsabilidad presupuestaria y voluntad política.

Manifestación de la CNTE durante el Día del Maestro

La marcha de la CNTE el 15 de mayo de 2026 es una de las principales movilizaciones magisteriales del año. En dicha fecha, Día del Maestro en México, la Coordinadora convocó a una megamarcha en la Ciudad de México, acompañada de un paro nacional e indefinido de labores.

Entre las principales exigencias principalmente la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la cancelación de reformas educativas previas, un incremento salarial del 100%, y mejores condiciones de jubilación, salud, vivienda y democratización sindical

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