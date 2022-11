Cuauhtli Jiménez se sinceró sobre “¡Qué viva México!”, el nuevo filme de Luis Estrada que causó controversia previo a su estreno

Cuauthli Jimenez (Foto: Cortesía/Alberto Hidalgo/Ig netflixmx)

Luis Estrada, quien se ha caracterizado a lo largo de su trayectoria por dirigir películas como La Ley de Herodes o El Infierno, estrenará el próximo 3 de noviembre (cines) y 16 de noviembre (Netflix ) su más reciente filme titulado ¡Qué viva México!

Como era de esperarse, desde sus promocionales la cinta ya ha dado mucho de que hablar y generado una gran espectativa en el público. Pues no sólo promete contar con el clásico tono irreverente y político del director, sino que además buscará adentrarse en las familias mexicanas.

Ante ello, Cuauhtli Jiménez, uno de los miembros del elenco de esta producción y que personificará a Jacinta ‘La Malvestida’, platicó con Infobae México sobre algunos de los detalles de este metraje.

El artista, quien protagonizó la multireconocida cinta de Finlandia, explicó que este nuevo filme cuenta con un gran elenco que incluyen a estrellas como Damián Alcázar, Joaquín Cosío, Alfonso Herrera o Angelina Peláez.

“Es una película que va a hablar un poco de la polarización que se vive en el país que todos vivimos en carne propia que es la familia”, comenzó a decir y agregó: “Es una provocación en muchos sentidos, a través de esta sátira, de este género, del sentido del humor que Luis Estrada maneja tan bien”.

De acuerdo con Cuauhtli, uno de los grandes aciertos que tiene Estrada como director es que con su ingenio no sólo logra el éxito en la taquilla, sino que también logra conectar con el público. Tal es el caso que, aún previo al estreno, los promocionales de este filme ya generaron un debate en redes sociales.

Y es que, la estrategia que se utilizó para dar a conocer los avances incluyen una imagen en donde se presentaron a algunos de los personajes en un formato similar al del juego de la lotería, en los cuales se pueden leer nombres esterotipados como: El fifí, El Cura, El Gober, La Madame, El tóxico, entre otros.

Así, cuando Cuauhtli compartió en su cuenta de Instagram el cartel de su personaje que contaba con la leyenda de La vestida, una activista acotó en la sección de comentarios que el hecho de que hombres cisgénero interpretaran este tipo de papeles influiría en que personas trans no lograran representarse a sí mismas en proyectos de cine y se vieran segregadas laboralmente.

Ante esto, el artista reveló para este medio cuál era su postura sobre esta situación y ahondó en que la “escencia” de su trabajo no siempre era interpretar vivencias que le atravesaran directamente.

“No me arrepiento de haber hecho el personaje, la escencia misma de mi trabajo es interpretar vidas que no me corresponden, interpretar experiencias de vida que no me han atravesado (...) el mérito del actor es poder aercarse a experiencias de vida que no le pertenecen para contarlas con verdad, eso es lo que hacemos nosotros contar una mentira con la mayor verdad posible”, apuntó.

(Foto: Ig quevivamexico_cabrones)

Además, Cuauhtli reveló que la libertad en los proyectos era algo primordial para él, pero también destacó que los comentarios en redes sociales no pasaron desapercibidos y estuvo considerando las posturas al respecto.

“Algo en lo que yo más creo es en la libertad, en la libertad creativa (...) claro que después vendrá el análisis de esas narrativas, de si estuvo bien hecho o no, pero creo que la libertad siempre debe existir (...) sin embargo, son comentarios que reflexiono y a los cuales estoy abierto, que escucho y, aunque no interactúe de manera directa, me pareció interesante ver el debate”, concluyó.

