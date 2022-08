Joaquín Cosío explicó por qué ‘El Cochiloco’ es su personaje favorito: “Es un sicario, pero a la gente le simpatiza”

Joaquín Cosío explicó por qué ‘El Cochiloco’ es su personaje favorito: (Foto: Instagram/@joaquincosiooficial)

Uno de los histriones contemporáneos que se ha ganado el cariño de los ávidos fanáticos del cine es sin duda alguna Joaquín Cosío quien ha logrado labrar su nombre en letras de oro nacional e internacionalmente en el séptimo arte, uno de los personajes por los que es recordado con cariño es El Cochiloco dentro de la cinta El Infierno.

En la conocida puesta cinematográfica estrenada en el 2010 , Cosío dio vida a narcotraficante mexicano de nombre El Cochiloco y, sin imaginarlo, el personaje se encumbraría en su trayectoria de mantera sumamente significativa.

Bajo este contexto, el famoso actor visitó el pasado martes 23 de agosto el exitoso programa Ventaneando, donde habló de su nueva puesta en escena, Lecciones para canallas, que se estrena el 1 de septiembre, pero también de sus papeles previos, ahí reveló que El Cochiloco es su favorito.

Primeramente el intérprete de 59 años habló de su facilidad que tenía por encarnar antagonistas: “Los personajes han sido villanos con buen corazón, ese es el tipo de personajes que me han dado, que son malos, pero buenos al mismo tiempo, tienen ese conflicto. Eso me ha ayudado a usar más los recursos actorales, ser un villano con dudas, más humano”, resaltó.

Acto seguido el también poeta dijo que de todas las películas en las que ha participado, El infierno (2010) donde compartió créditos con Damián Alcázar (Benny) es su favorita, al igual que su personaje de El Cochiloco.

“Esa me gusta mucho por el personaje, que se mueve por todos lados y a la gente le cae bien; finalmente es un sicario, pero a la gente le simpatiza, la gente quiere mucho al Cochiloco, no me lo puedo quitar de encima”, resaltó para el programa conducido por Pati Chapoy.

Joaquín Cosió habló de su paso por "El Infierno" Foto: Captura de Pantalla "El Infierno"

Esta no es la primera vez que el afamado intérprete que ha participado en más de 50 puestas actorales a lo largo de su vida relata sus vivencias encarnando al Cochiloco.

Bajo este contexto, una de las intervenciones más famosas que ha dado Joaquín Cosío fue cuando detalló algunos pasajes con el narcotráfico mexicano después de interpretar al famoso personaje de El Infierno durante su participación en La entrevista con Yordi Rosado.

El actor que dio vida al General Mateo Suárez en The Suicide Squad (2021) compartió que después de grabar El Infierno en muchas ocasiones ha recibido botellas de Tequila por parte del Crimen Organizado para felicitarle por su actuación: “Me han mandado tequilas [...] En Monterrey con Luis Estrada, nos llegaron las botellas y, volteas y ya sabes ‘Si se parecen son’”, explicó.

Joaquín Cosío recordó algunos encuentros con el narcotráfico después de "El Infierno"

Más adelante, el histrión en algunas ocasiones que trataron de entablar una conversación con él.

“En Zacatecas, estaba con unos amigos y llegan unos jovencitos medio ya entrados en eso. Y dicen ‘¿Qué pasó?’ Me dicen una frase, esa es la frase más escalofriante que me han dicho: ‘nosotros somos los dé a de veras’”, confesó en su momento a Yordi Rosado.

Asimismo, el histrión que dio vida a Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto del Cártel de Guadalajara en Narcos: México (2018) recordó la ocasión en la que recibió una amenaza directa por parte de un hombre que lo empezó a hostigar mientras estaba en Ciudad Juárez.

Joaquín Cosío recordó algunos encuentros con el narcotráfico después de "El Infierno"

“Un rubio muy bien vestido se me acerca y me dice quiúbole, se me acerca y qué pasó, cómo te va… y luego se iba y regresaba. La tercera o cuarta vez yo estaba que me moría. Yo temblando y el tipo volteando a verme, mi amigo con su novia y de nuevo… me dice ‘cuídate cuando cruces la puerta’. Imagínate, es la única vez donde comprobé que sí te tiemblan las rodillas”, rememoró entre risas.

