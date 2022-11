Así suena el presunto plagio de una canción de Shakira en apoyo a Claudia Sheinbaum

En redes sociales circuló el controversial video que apoya a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México de frente a los comicios electorales de 2024 (Foto: Especial / Reuters / Henry Romero)

Los comicios electorales de 2024 se encuentran a la vuelta de la esquina y, por ello, la tensión ha comenzado a aumentar entre aquellas personalidades de la política mexicana que han dejado entrever las intenciones que tienen por contender por la aclamada Silla del Águila.

Bajo ese tenor el nombre de Claudia Sheinbaum ha acaparado la atención de la ciudadanía luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador la nombrara como una de sus “corcholatas” favoritas de la bancada guinda para asumir la presidencia de México en el próximo sexenio.

Aunque entre los favoritos del mandatario tabasqueño también figuran el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López y el canciller Marcelo Ebrard, ha sido la jefa de gobierno de la Ciudad de México quién mayor controversia ha generado al acumular una gran cantidad de simpatizantes que ya comienzan a preparar el terreno para la campaña de Claudia Sheinbaum, si y solo si es elegida por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como su candidata oficial a la presidencia de México.

La ferviente participación de sus seguidores le han valido miles de críticas a la mandataria estatal pues, aunque muchos la han señalado de incurrir en “actos anticipados de campaña”, en esta ocasión la polémica podría escalar a temas legales luego de que la cuenta de Twitter @Es_Claudia4T publicara un video en apoyo a Claudia Sheinbaum con lo que presuntamente es el plagio a una canción de la popular cantante colombiana Shakira.

El controversial video circula en redes sociales elogiando a la mandataria estatal de frente a los comicios electorales de 2024

“A cuatro años que vemos un cambio, nuestras familias ya van progresando, continuar el proyecto soñado es la meta que todos deseamos”, es la frase con la que el peculiar video introduce a sus oyentes.

En una segunda estrofa, se describe a Claudia Sheinbaum como una mujer valiente y fuerte, así como la indicada para continuar con la autodenominada Cuarta Transformación que llegó junto a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Si bien el tinte político es innegable, lo que llamó la atención de cientos de internautas es el gran parecido que el tema en apoyo a Claudia Sheinbaum tiene con la canción Te Felicito de Shakira y el reggaetonero puertorriqueño Rauw Alejandro.

El popular tema de la colombiana y el puertorriqueño acumula casi 400 millones de reproducciones en YouTube (FOTO: Cortesía)

Como era de esperarse, las críticas no tardaron en aparecer y aunque la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto, fue acusada de haber cometido el presunto plagio por lo que usuarios en redes sociales incluso pidieron la intervención de la disquera Sony Music.

“Ojo aquí @sonymusic @sonymusicmexico esto es plagio”; “Le estarán pagando a @shakira algo por su música??? @SonyMusicLatin o es algo más de la 4T? Robarse la música de los artistas?”; “Mira nada más.....con todo y plagio musical incluido. No hay algo que puedas hacer sin cometer delito? Que sinvergüenza. Además de corrupta atropellando derechos de autor @Claudiashein ......el colmo”, expresaron internautas en los comentarios del controversial video.

Hasta el momento en el que se escribe esta nota, Sony Music tampoco ha emitido ningún comunicado al respecto, por lo que se desconoce si se emprenderán acciones legales en contra del presunto plagio a la canción de Shakira y Rauw Alejandro.

Para que siga la transformación #EsClaudia

Aparecieron bardas en apoyo a Sheinbaum rumbo al 2024 (Foto: Twitter/@azucenau)

Desde mediados de este 2022 en diferentes puntos de la Ciudad de México comenzaron a aparecer bardas con slogans pintados en favor de la mandataria estatal.

Al igual que con el presunto plagio a la canción de Shakira, cientos de internautas arremetieron en contra de Claudia Sheinbaum y la acusaron de haber incurrido en “actos anticipados de campaña”, no obstante, la jefa de gobierno de la Ciudad de México dijo haberse enterado de la aparición de dichos promocionales por medios de comunicación, deslindándose por completo de cualquier responsabilidad.

“Yo me enteré de la misma manera que se enteraron ustedes por los medios de comunicación. No tenía conocimiento de que hubiera pues unas pintas en este sentido, nos deslindamos de cualquier tema porque no tenemos conocimiento de quién ha estado haciendo esta propaganda”, explicó Claudia Sheinbaum a través de una llamada de zoom.

