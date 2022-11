Monreal acusó guerra sucia en Morena y no descartó ser el candidato de la oposición

El presidente de la Jucopo se refirió a las palabras de Mancera (Foto: Twitter/@RicardoMonrealA)

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, respondió al coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera Espinoza, y agradeció que lo haya considerado como un “perfil fuerte” para representar a la oposición en las elecciones 2024.

Durante su encuentro con medios de comunicación, el también coordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) reiteró su amistad con el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México y, aunque no desechó la idea de ser parte de la oposición, indicó que eso se decidirá en futuro, por lo que ahora continuará trabajando en pro de las metas que se ha planteado la Cuarta Transformación.

No obstante, indicó que su principal objetivo al interior de la Cámara Alta es generar consensos, pues indicó que observa que el país necesita acuerdos y que todos los actores políticos circulen hacia una misma meta, por lo que reiteró los agradecimientos al perredista por sus palabras.

“Primero le agradezco al senador Miguel Ángel Mancera que haya expresado comentarios positivos nuestros y le reitero mi amistad. Simplemente es una expresión que respeto. Vamos a ver más adelante qué sucede, pero lo que el país necesita es reconciliación; lo que el país necesita es mayor consenso, mayor acuerdo”, expresó ante los medios este jueves 3 de noviembre.

#EnVivo Converso con los medios de comunicación que cubren la fuente informativa del @senadomexicano. https://t.co/hZnsS6Sg3A — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 3, 2022

Sin embargo, aunque se dijo comprometido con el movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, el senador indicó que en el partido guinda no hay piso parejo en las pretensiones de todos los militantes por participar en el proceso interno para elegir al candidato a la Presidencia de la República.

Por lo que adelantó que en los próximos días dará a conocer una “análisis forense” que solicitó y que corroboró que presuntamente se han movido recursos públicos para dañar su imagen, con el fin de que no sea parte del grupo de las “corcholatas”.

“En este momento no (me iría) porque estoy luchando con Morena, aunque entiendo es una etapa crítica la nuestra porque desde dentro me están persiguiendo y atacando”

Ante la insistencia de si sería parte de las filas del PRD, del Partido Acción Nacional (PAN) o volver con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) o de representar a los tres en los próximos comicios nacionales, el senador reiteró que no está en sus intenciones abandonar Regeneración Nacional, pese a los problemas internos, aunque no descartó ningún otro paso en el futuro.

“Estoy muy tranquilo y no sé qué va a pasar en el futuro, pero evidentemente estoy acostumbrado a enfrentarme a este tipo de vicisitudes...Soy un hombre libre y no creo que eso les afecte a los demás, si se sienten tan seguros, no deberían tener preocupación, pero yo voy a actuar en razón de mi libertad”, fueron las palabras con las que dio por terminado el tema.

Mario Delgado junto a Ricardo Monreal (Foto: Twitter/@mario_delgado)

Finalmente, sobre su encuentro con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, indicó que se reunieron para charlar sobre la reforma electoral; sin embargo, sentenció que dejó en claro su posición de que no es un buen momento para aprobar o debatir los cambios que propuso el mandatario mexicano.

“Yo no creo que es el momento de que nosotros adelantemos vísperas en materia de la reforma electoral. Vamos a actuar con mucho respeto hacia la Cámara de Diputados. Vamos a actuar con mucha responsabilidad para con nuestra colegisladora”, finalizó.

