Geraldine Bazán mandó un contundente mensaje a Shakira tras truene con Piqué: “Hay una vida después de un divorcio”

Ya pasaron cinco meses desde que Shakira confirmó su separación de Gerard Piqué tras 12 años de relación, sin embargo, ambos continúan envueltos en escándalos por una supuesta infidelidad del deportista con Clara Chía -su nueva conquista-, su proceso legal para determinar quién se quedará con la custodia de sus dos hijos, Milán y Sasha, así como la rotunda decisión del jugador del Barcelona por retirarse definitivamente del futbol.

Ante todo este mar de rumores muchas figuras del medio artístico internacional se han solidarizado con la colombiana, entre ellas Geraldine Bazán. Y es que la protagonista de telenovelas mexicanas como Corona de Lágrimas (2022) y Falsa Identidad simpatizó con la estrella de 45 años porque aseguró que ella pasó por una situación similar y aunque no quiso revelar con quien, posiblemente estaba hablando de su repentino divorcio con Gabriel Soto, pues meses después de terminar comenzó un noviazgo con Irina Baeva.

Tras su separación lanzó dos canciones que fueron relacionadas con Gerard Piqué: "Te Felicito" y "Monotonía". (Foto: Instagram @shakira)

Hay una vida después de un divorcio, pero se necesita tiempo. Yo también viví lo que está viviendo ahorita Shakira y lo han vivido muchas mujeres alrededor del mundo aunque no se dediquen a los medios [...] nos pasa lo mismo que a cualquier mujer, ama de casa, doctora o veterinaria, pero estar en el ojo público es complicado.

Y es que tras su escandalosa separación en 2018 enfrentó varios rumores que apuntaban que el actor de ahora 47 años le habría sido infiel con la rusa, pues justo por ese tiempo ambos protagonizaron un melodrama de Televisa. Aunque la actual pareja -que supuestamente llegarían al altar este 2022- ha asegurado en más de una ocasión que no comenzaron su noviazgo hasta meses después de que se firmara el divorcio, muchos siguen creyendo que es mentira.

Mientras tanto, Geraldine Bazán ha procurado dejar atrás dichos escándalos y continuar con su carrera profesional, además de que se mantiene muy activa en redes sociales, donde usualmente muestras fotografías y videos de sus quehaceres cotidianos para sus colaboraciones o convivencias con sus dos hijas, Elisa y Alexa, fruto de su matrimonio con Gabriel Soto.

La actriz de 39 años terminó su intervención asegurando que siempre ha admirado mucho a Shakira por todos sus logros profesionales y talento sin igual, por lo que no duda que salga a flote ante esta adversidad.

Después de aproximadamente cuatro años de relación están planeando su boda. (Foto: Instagram/@gabrielsoto)

Por otro lado, también se sinceró sobre los rumores respecto a su supuesto noviazgo con Alejandro Nones, con quien nuevamente fue vista en el Premio de México 2022. Sin profundizar en detalles aseguró que son muy buenos amigos y posiblemente no se última vez que sean captados juntos, pues les gusta convivir, además, explicó que ninguno de los dos le presta importancia a las especulaciones.

“Somos amigos y nos vamos a volver a encontrar, en eventos... ya no importa, finalmente siempre van a andar diciendo cosas”, dijo.

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania afectó en que los padres de la actriz pudieran viajar a México. (Foto: Instagram/@irinabaeva)

¿Gabriel Soto e Irina Baeva terminaron su compromiso?

Desde que los enamorados confirmaron su compromiso han dado de qué hablar por su esperada boda que supuestamente ocurriría este 2023, pero que tras varias circunstancias se ha pospuesto en más de una ocasión. Esto valió que muchos internautas especulara sobre posibles problemas entre los actores, en especial porque desde hace un tiempo no han sido vistos juntos.

En un encuentro con medios Irina Baeva confesó qué es lo que realmente está sucediendo en su vida amorosa y se sinceró sobre su posible matrimonio con el mexicano: “Aquí estoy, de mi viva voz, pueden tener por seguro créanos todo está bien, estamos okay, seguimos con los planes, todo perfecto”, señaló ante las cámaras de Venga la Alegría.

“Ustedes han platicado muchas veces con él, nosotros siempre se los decimos a ustedes, nada más que no sé por qué la gente no nos cree. La verdad es que no hemos podido compartir mucho por cuestión de trabajo, pero todo está bien”, mencionó.

