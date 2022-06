“Nos deslindamos”: Sheinbaum descartó conocer el origen de las bardas a su favor que aparecieron en CDMX

La jefa de Gobierno explicó su postura referente al apoyo a su posible candidatura en 2024 que ha aparecido en algunas alcaldías (Foto: Cuartoscuro/Twitter/@azucenau)

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se deslindó de las bardas mostrando apoyo a su probable candidatura a la Presidencia de la República en 2024 y sentenció que se enteró por medio de las redes sociales, así como de los medios de comunicación, de la aparición de éstas en diferentes alcaldías.

Durante la conferencia de prensa que ofreció este día la administración capitalina, la mandataria dijo desconocer el origen o quién fue la persona detrás de las bardas que han ido apareciendo desde semanas atrás, pero que aumentaron en cantidad el fin de semana pasado especialmente en Iztapalapa.

“Yo me enteré de la misma manera que se enteraron ustedes por los medios de comunicación. No tenía conocimiento de que hubiera pues unas pintas en este sentido, nos deslindamos de cualquier tema porque no tenemos conocimiento de quién ha estado haciendo esta propaganda”, explicó a través de una llamada de zoom.

Aparecieron bardas en apoyo a Sheinbaum rumbo al 2024 (Foto: Twitter/@azucenau)

No obstante, pese a que negó tener conocimiento de toda la situación, Sheinbaum Pardo agradeció las muestras de apoyo a su persona por parte de la ciudadanía, el cual, dijo, se ha visto reflejado en la preferencia que muestran algunas encuestas a dos años de la sucesión presidencial.

“Hay un reconocimiento de que es tiempo de las mujeres y nosotros vamos a seguir por el momento en la ciudad, pero agradezco el resultado y el reconocimiento en las encuestas”

Las declaraciones acontecieron después de que en redes sociales comenzaron a denunciar las bardas proselitistas, en las cuales se puede leer la leyenda: “Para que siga la transformación #EsClaudia”; haciendo alusión a que el proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) podrá continuar si la jefa de Gobierno es la candidata por parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Conviene destacar que la Ciudad de México no fue el único lugar donde aparecieron este tipo de muestras de apoyo, pues también fueron vistas en Quintana Roo, especialmente después de que se oficializó la victoria electoral de Mara Lezama, abandera del partido guinda.

Claudia Sheinbaum agradeció las muestras de apoyo que se ven reflejadas en las encuestas rumbo al 2024 (Foto: Galo Cañas)

Asimismo, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la CDMX anunció que presentará una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por presuntos actos anticipados de campaña, así como de promoción personalizada en contra de Sheinbaum Pardo.

Sobre este último punto, la mandataria refirió que la oposición solo se “dedica a quejarse”, por lo que les recomendó ya hacer otras cosas a favor de la población capitalina y no a atacarla, a ella o a su gobierno, todos los días.

Finalmente, pese a las declaraciones del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, sobre su deseo de postularse para el Ejecutivo Federal, Sheinbaum sentenció que éste se encuentra en todo su derecho.

No obstante, recordó que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, ya reiteró en varias ocasiones que la elección de la persona abanderada será a través del método de encuesta, mismo que ha sido utilizado por el partido guinda en la mayoría de los procesos electorales que ha enfrentado desde que se fundó.

“En todo caso, en su momento hablaríamos de ese tema en particular (la candidatura oficial a la presidencia). Estamos dedicados a la Ciudad”, señaló la jefa de Gobierno desde su hogar, debido a que aún se encuentra recuperándose de su contagio por COVID-19.

SEGUIR LEYENDO: