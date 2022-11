Así es el museo dedicado al narco en CDMX y por qué es diferente al que se propuso en Badiraguato

Un mural que representa la quema de campos de drogas se encuentra en el Museo el Narco en CDMX (Foto: Diana Zavala/Infobae)

El alcalde de Badiraguato, José Paz López, propuso la creación de un Museo del Narco en la localidad con la finalidad de atraer el turismo local y extranjero, tal como sucede con la Capilla de Jesús Malverde, en Culiacán.

“Yo creo que no nos debe de asustar un museo del narcotráfico, por el contrario, tenemos que ver la parte positiva” dijo en una entrevista. Sim embargo, más allá de empatizar, el mandatario fue criticado.

“México tiene tanto que mostrar, tanta riqueza que nos enorgullece y sale un pazguato con la peregrina idea de montar ¿un museo del narco? ¿Es lo que quiere mostrar a turistas?”, “Los cárteles son como un cáncer que se debe erradicar. Creo que este tío perdió la razón por completo”, fueron algunas de las reacciones por parte de usuarios en redes sociales.

Badiraguato, el muncipio de Sinaloa donde nacieron los capos narcos Joaquín "El Chapo" Guzmán, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero (Foto: AFP)

Sin embargo, en México ya existe un museo relacionado con el narcotráfico y se encuentra en la Ciudad de México, incluso puede ser visitado pero no por cualquier persona.

También se le conoce como Museo del Narco y es habilitado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Se trata de un lugar al que pocas personas han podido ingresar debido a las restricciones con las que cuenta.

¿Cuál es la diferencia con el museo propuesto por el alcalde de Badiraguato?

El Museo del Enervante en CDMX no está abierto al público general. Los materiales que resguarda no tienen la finalidad de ser contemplados de manera recreativa y no se busca hacer apología del delito.

Por lo tanto su acceso es restringido, a él solo pueden acceder militares, corporaciones policíacas y estudiantes.

Dentro del recinto se encuentran sustancias ilícitas con finalidad e adiestramiento (Foto: Diana Zavala/Infobae México)

“Este museo se dio con fines de adiestramiento militar, con fines de la secretaría. La apertura es sólo para otras corporaciones policíacas u otras instituciones educativas a nivel superior, relacionadas con las carreras de criminalística, derecho, criminología y psicología”, mencionó un almirante quien no reveló su nombre a Infobae México cuando este medio tuvo acceso a las instalaciones.

El museo fue creado en 1986 como sala de enervantes, para que estudiantes de la institución militar lograran conocer cuáles son las drogas que se siembran, producen y transportan en territorio nacional.

En el lugar se encuentran los objetos que muestran parte de la vida y forma de operar de los cárteles de la droga y fue hasta el años 2002 que se convirtió en museo, tiene varias salas y se muestran los orígenes del narco así como las consecuencias que las drogas traen a la salud.

También hay armas y otros objetos que buscan explicar la historia del narcotráfico (Diana Zavala/Infobae México)

Cabe destacar que las declaraciones de José Paz López sobre la creación del museo, provocaron reacciones adversas en redes sociales.

“En vez de combatirlos, Morena los volvió héroes dignos de admiración. La degradación social en su máximo esplendor”, “¿Enaltecer a lo peor que ha dado México nos beneficia?”, “Es como hacer un museo del nazismo en Auschwitz”, “Así o más evidente que el actual es un narco gobierno”, fueron algunos de los comentarios publicados en Twitter.

Además, la propuesta se dio bajo el contexto en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) regresó de una visita a Sinaloa y el pasado 31 de octubre aclaró que no acudió al lugar para reunirse con miembros del Cártel del Sinaloa.

“Hay una campaña en las redes, de que voy a Badiraguato a reunirse con miembros del Cártel de Sinaloa. Pues no, voy a Sinaloa porque es un estado de gente buena, de gente trabajadora, que no debe de estigmatizarse.” Dijo el pasado lunes.

