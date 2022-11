La ácida crítica de Lilly Téllez contra AMLO por visita a Badiraguato, tierra natal del Chapo Guzmán

Lilly Téllez aseguró que AMLO cambió la cumbre del G20 “por la cumbre de Badiraguato” (Fotos: Instagram@lillytellezg//Cuartoscuro)

La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la ciudad de Badiraguato, en Sinaloa, ha generado diversas críticas entre la oposición, pues la región es la tierra natal de narcotraficantes como Joaquín El Chapo Guzmán Loera y Rafael Caro Quintero.

Una de las personas que arremetió en contra del mandatario federal por su visita fue la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, quien en su cuenta oficial de Twitter aseguró que AMLO cambió la cumbre del G20 “por la cumbre de Badiraguato”.

“El presidente cambió la cumbre del G20, por la cumbre de Badiraguato. Lamentable que no salga de su zona de confort”

Resultado de los Acuerdos de Badiraguato en México:



La primera causa de muerte entre los jóvenes entre 15 y 34 años son los homicidios. — Lilly Téllez (@LillyTellez) October 31, 2022

En otro mensaje, con fecha del lunes 31 de octubre, la legisladora del blanquiazul señaló que el resultado de los acuerdos que el jefe del Ejecutivo federal ha establecido en Badiraguato son los homicidios como la primera causa de muerte entre los jóvenes entre 15 y 34 años de edad.

Y es que las críticas no le han dejado de llover al presidente López Obrador debido a que su visita al estado fue privada y no acompañado con la prensa como lo ha acostumbrado durante sus habituales giras por el país, incluso, personajes del bloque opositor recordaron las veces que ha visitado Badiraguato y la vez en que saludó a la mamá del Chapo.

Tal fue el caso del conductor de El Pulso de la República, Chumel Torres, quien el pasado lunes recordó que al mandatario federal se le ha cuestionado seis veces el por qué de sus visitas a Badiraguato, y las seis veces, rememoró, ha denunciado que es una campaña de sus adversarios.

Se le cuestiona por qué van 6 veces que va a Badiraguato. “Es una campaña de mis adversarios para decir que voy con el cártel. Es falso”.



La campaña: pic.twitter.com/R4kvggTgbE — Chumel Torres (@ChumelTorres) October 31, 2022

“Se le cuestiona por qué van 6 veces que va a Badiraguato. ‘Es una campaña de mis adversarios para decir que voy con el cártel. Es falso’”

En otra publicación, pidió a la administración de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) decir que “pactaron con el narco”, pues dijo, los mexicanos no son tontos”. “Todos lo hicieron. No son diferentes. Se dice y no pasa nada”, agregó.

“‘Fui a un motel porque tenía sueño, se me apagó el celular y ahí estaba la comadre mi amor. Pero no pasó nada’. Así AMLO yendo a Badiraguato a quiensabequé, sin acceso a cámaras ni prensa”, escribió en otro mensaje.

Nomás digan que pactaron con el narco y ya, no somos pendejos.

Todos lo hicieron. No son diferentes. Se dice y no pasa nada. — Chumel Torres (@ChumelTorres) October 31, 2022

Mientras que la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, destacó que con su visita a Sinaloa, el presidente López Obrador dejó en evidencia la existencia de un narcogobierno; además, manifestó que se muestra que la estrategia de seguridad del Gobierno federal se centra en abrazar y pactar con los delincuentes.

“Lamentablemente estamos ante un narcogobierno, donde se abraza a los delincuentes en lugar de perseguirlos y sancionarlos. El resultado es más de 135 mil personas asesinadas y más de 36 mil desaparecidos en nuestro país”

Al igual que el comediante chihuahuense, la legisladora panista destacó que con el viaje del pasado fin de semana, el mandatario federal ha visitado Badiraguato por lo menos en cinco ocasiones durante su gobierno.

“Nunca un presidente había visitado tantas veces un lugar que todos en México asociamos con el narcotráfico, ni hay otro lugar que le haya interesado tanto a este presidente”, concluyó.

AMLO responde a las críticas por su viaje a Badiraguato

López Obrador afirmó que este fin de semana no fue a Badiraguato, sino a Guamúchil (Foto: Cortesía Presidencia)

Tras las críticas, el pasado lunes 31 de octubre el presidente López Obrador afirmó que este fin de semana no fue a Badiraguato, sino a Guamúchil; asimismo, aclaró que las veces que ha visitado Sinaloa no es para reunirse con integrantes del Cártel de Sinaloa, pues en sus visitas busca impulsar proyectos para la autosuficiencia alimentaria.

“Hay una campaña en las redes de que voy a Sinaloa, a Badiraguato, a reunirme con miembros del Cártel de Sinaloa, pues no, voy a Sinaloa porque es un estado de gente buena, trabajadora, que no debe estigmatizarse. Para los que no tienen información, Sinaloa es el granero del país, se tienen 800 mil hectáreas de riego y se producen 6 millones de toneladas de maíz y por qué voy a Sinaloa porque nos importa la producción de alimentos”

