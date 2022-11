Toñita se sintió “fregadamente sola” al hospitalizar a su hija tras divorcio

Toñita actualmente participa en Las estrellas bailan en Hoy Foto: Televisa

El pasado jueves 27 de octubre, durante su participación en la edición “Campéon de campeones” del mini reality show de Las estrellas bailan en Hoy, Toñita lució un tanto desganada y con el ánimo disminuido, esto porque la cantante recién se divorció de su esposo Luis Manuel, con quien precreó a su hija Nimbe, hoy de 14 años.

“Nada más porque me acabo de divorciar hoy en la mañana. A la chin... con los engañadores, por eso me voy a volver bien cul...”, dijo la egresada de La academia cuando su compañero de baile Tony le preguntó qué le pasaba.

“Es un día pesado, ayer acabo de terminar una relación de 17 años. Es cruel porque tratas de pensar en tu vida, tratas de pensar en tu baile, tratas de no meter sentimientos, cuesta mucho trabajo y es duro”, expresó Toñita al hablar de sus sentimientos actuales y cómo pretende separarlos de suparticipación en Hoy a fin de no afectar su desempeño en la competencia de baile.

Toñita se divorció del padre de su hija, a 17 años de relación (Foto: Instagram/@tonitamusic1)

Ahora, tras su confesión al aire, la cantante veracruzana se enfrentó a una situación que la puso al límite, pues este pasado fin de semana Toñita tuvo que hacerse cargo de su hija adolescente en medio de una crisis de salud.

“Mi hija estuvo hospitalizada. No voy a decir porque es algo delicado, lo único que puedo decir es que ya está bien. La pasé ‘de Caín’ porque me tocó estar sola con ella, cosa que me dolió bastante, el papá no estaba y ustedes saben que uno puede luchar si tienes a alguien de la mano”, contó a reporteros a las afueras de Televisa.

El hecho de ver a su hija “con oxígeno e intubada”, confrontó a la cantante de 42 años, al darse cuenta de que ya no contará con el apoyo constante de su ex esposo Luis Manuel, quien hasta hace poco era el padre de esa familia. “Sentí como que se me caía todo el mundo. Él tuvo que salir, no pudo estar con ella, me sentí la mujer más fregadamente sola”.

“No soy ni la primera ni la última mujer que se ha divorciado, que se queda sola con una niña. Tienes que aprender a valerte por ti solita sin estar él, sí dolió”, expresó la mujer quien pese a que intentó salvar su matrimonio con terapia de pareja, “lo intentamos, pero no se pudo”.

Aunque no dejó claro si el motivo de la separación se debió a una infidelidad, la también llamada Negra de oro expresó que “él ya tiene una pareja, yo voy a hacer mi reality de Toñita busca marido, pero no tengo problema”.

Asimismo, la nacida en Tantoyucan, Veracruz, aseguró que tras su separación no ha comenzado una nueva relación sentimental: “Si me preguntan yo no tengo a nadie, aclaro, él sí tiene una pareja actualmente”.

La cantante dio por terminada su relación con el padre de su hija, quien actualmente tiene una nueva pareja (Foto: Instagram)

Sin embargo, la famosa se tomó la situación “con filosofía” y está consciente de que millones de personas han pasado por lo mismo: un desgaste en su relación.

“Con los años quizás llegó la monotonía, se perdió, no es algo fuera de lo normal. No es algo de lo que me voy a morir, claro que dolió porque te acostumbras a una persona, pero la vida sigue. Me voy a tener que buscar nuevo marido”, expresó a sabiendas de que no perderá el contacto con el hombre a quien estuvo unida por casi 20 años.

“Me duele porque soy un ser humano, pero no por eso voy a dejar lo que tengo. Al final de cuentas es el papá de mi hija, voy a convivir con él el resto de la vida, y con sus parejas, las que vaya a tener y él con las mías. Le tengo mucho cariño y agradecimiento porque medio una hija muy bonita que amo y adoro”.

SEGUIR LEYENDO: