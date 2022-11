Claudia Martín confesó la verdad detrás de su “indirecta” a Maite Perroni y Andrés Tovar por su boda

La actriz y su ahora esposo unieron su vida en matrimonio a principios del pasado mes de octubre. (Fotos: Instagram @maiteperroni / @atovarp / @claudia3martin)

Claudia Martín desató controversia una vez más por estar involucrada en un tema relacionado con Andrés Tovar y Maite Perroni. En esta ocasión, la protagonista de telenovelas se sinceró sobre un mensaje que colgó en sus historias de Instagram justo el mismo día en que se casaron su ex esposo y la ex integrante de Rebelde en Valle de Bravo. Y es que algunos internautas consideraron que su frase era una indirecta para la nueva pareja, pero todo parece indicar que se trató de una coincidencia.

El pasado miércoles 02 de noviembre se llevó a cabo un evento especial en la Ciudad de México por el estreno de Mujeres Asesinas 4 y, como era de esperarse, las protagonistas de esta nueva entrega deslumbraron por la alfombra roja con sus espectaculares outfits. Entre ellas resaltó Claudia Martin, quien tuvo un encuentro con medios donde no solo fue cuestionada sobre su personaje, también por su noviazgo actual con Hugo Catalán y su supuesta indirecta a su ex esposo.

Y es que entre el 08 y 09 de octubre subió una frase en sus historias de Instagram que fue considerada como su reacción ante el matrimonio de Maite Perroni y Andrés Tovar, pues cabe recordar que en su momento corrió el rumor de que se divorciado del productor por su supuesta infidelidad con la protagonista de Oscuro Deseo. “No te preocupes demasiado, todo caerá en su lugar”, decía su post.

Notablemente sorprendida con la pregunta y tratando de evadir el tema, comentó: “No sé, ni subí ningún tuit respecto a nada, así que creo que no”. De esta manera negó haber dicho algo respecto al nuevo matrimonio de su ex pareja. No obstante, durante ese mismo fin de semana “huyó” con su nuevo novio, Hugo Catalán, a un paradisiaco lugar para tomar unas merecidas vacaciones.

De hecho, en esa ocasión ambos publicaron fotografías y videos que tomaron durante su estancia cerca del mar con románticas frases como: “Fortuna de tenerte”. “En las nubes”. “Así me tienes”. “Soleados y llenos de risas!!! aunque Diosito me regañe”. “Sunny days”. “Bonito viernes a todos. Les mando muchos besos y que tengan un gran fin de semana!!!”.

Con esta nueva declaración la actriz de 33 años trató de restarle importancia a su polémica publicación y su extinta relación con el productor de televisión, pues quiere dejar atrás su fallido matrimonio y continuar su carrera artística con esta nueva entrega del famoso programa que estará disponible en Vix Plus a partir del viernes 04 de noviembre.

Claudia Martín será una chef en “Mujeres Asesinas 4″

La intérprete forma parte del elenco junto a Yalitza Aparicio, Ana Layevska, Silvia Navarro, Adriana Louvier, Sara Maldonado, Macarena García, entre algunas otras, e interpretará a una joven mujer de nombre Adriana que se desempeña como chef al tiempo en que vive un tormento con su novio, pues tiene una relación tóxica que tristemente terminará mal.

“Básicamente es una chava que vive una relación muy tóxica con su novio, de esas relaciones de amor odio que no se dejan, que no se pueden dejar ir... no puedo adelantarles más, pero sé que fue muy intenso”, declaró en entrevista con el periodista de espectáculos Edén Dorantes.

Asimismo, aseguró que está muy contenta con su participación en el programa: “Fue un gran proyecto en realidad. Creo que todo el modelo de producción está super bien hecho, las historias, los guiones, es una producción super bien cuidada y yo solo me puedo sentir agradecida y honrada de poder formar parte de esto”, dijo.

Respecto a su noviazgo con Hugo Catalán, comentó: “Estoy emocionada, estoy feliz. Creo que todo se va acomodando en esta vida”.

