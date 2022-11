Belinda quiere ser la protagonista de tres telenovelas que fueron éxitos de Televisa

Hasta el momento se desconoce si la artista española ya tiene alguna oferta. (Foto: @thalia // @belindapop // Televisa)

Después de tantos dimes y diretes, Belinda quiere dejar atrás sus escándalos amorosos enfocándose en su vida profesional. Por esa razón, en los últimos meses ha participado en realities como Iron Chef México y Divina Comida, dio vida a África en Bienvenidos a Edén -una serie española cuya segunda temporada se estrenará en 2023- y recientemente retomó su carrera musical con Libertad: Diviértete Tour, además de su esperada participación especial en los 2000′s Pop Tour.

Pero eso no es todo, durante una reciente entrevista que cedió para Ventaneando confesó que le gustaría volver a estelarizar un melodrama para la pantalla chica casi una década después de colaborar en Camaleones (2009) y el éxito que tuvo con sus telenovelas infantiles: Cómplices al rescate, Aventuras en el tiempo y Amigos por siempre. Ante un universo de posibilidades, la artista española comentó que está dispuesta en hacer una nueva versión de algún éxito de Televisa como Rubí o Teresa, La Usurpadora y Marimar.

Bárbara Mori, Eduardo Santamarina y Sebastián Rulli protagonizaron el trío amoroso de "Rubí" en 2004. (Foto: Televisa)

Me encantan las historias de las telenovelas, creo que sí, en un futuro, hacer un remake de alguna telenovela. Por ejemplo, Rubí es una de mis historias favoritas; a mí me encantaba La Usurpadora, me encantaba Marimar, bueno, todas las novelas de Thalía eran impresionantes.

Belinda no especificó si ya cuenta con una propuesta, pero probablemente algún productor la buscará tras sus declaraciones. De realizar una nueva versión de Rubí (2004) o Teresa (1959 - 1989 - 2010) se sumaría a Maricruz Oliver, Salma Hayek, Angelique Boyer, Camila Sodi y Bárbara Mori, cinco grandes actrices mexicanas que han dado vida a las despiadada mujer.

La cantante también podría estelarizar alguna de las tres telenovelas que marcaron un antes y después en la carrera de Thalía como actriz: María la del Barrio, María Mercedes y Marimar o podría volver a interpretar dos papeles en La Usurpadora -protagonizada por Gabriela Spanic en 1998- como cuando dio vida a Mariana y Silvana en Cómplices al rescate (2002). Cabe recordar que en ese entonces abandonó el proyecto justo antes del gran final y fue reemplazada por Daniela Lujan.

Durante la misma charla, Belinda reconoció que gran parte de su éxito se lo debe a los melodramas infantiles que hizo al comienzo de su carrera como artista, por esa razón no quiere cerrar las puertas: “Estoy sumamente agradecida porque ahí empecé desde muy niña [...] las novelas siempre van a ocupar un lugar muy especial en mi corazón”.

Salma Hayek en el intro de "Teresa" de 1989. (Captura YouTube Televisa)

Por otro lado, Belinda confesó que también le gustaría tener su propia bioserie. Y es que en los últimos años los proyectos sobre la vida de grandes estrellas han tenido mucho éxito en la televisión y plataformas de streaming. La intérprete de Luz sin gravedad no quiso profundizar en el tema, sin embargo, adelantó que le gustaría contar su vida desde la romántica historia de amor de sus padres.

Me encantaría hacer una bioserie, no en este momento de mi vida, creo que me faltan muchas cosas por vivir... lo haría en un futuro [...] Desde que viví en España, cómo ha sido la vida de mi familia, cómo estaban enamorados [mis papás]. Hace poquito vi videos de ellos de cuando eran jóvenes y lo enamorados que estaban y me encanta, he llorado mucho viendo videos de antes.

(Foto instagram: @dannapaola)

Asimismo, mencionó que en las próximas semanas comenzará grabaciones en un nuevo proyecto que será nada más ni nada menos que una bioserie de una gran estrella de quien no quiso revelar el nombre, no obstante, comentó que es un caso real.

La intérprete de Amor a primera vista comentó que en el ámbito musical le gustaría colaborar con Danna Paola porque siente una profunda admiración por ella, además de que hay varias coincidencias en sus carreras, pues ambas comenzaron en el mundo de la actuación y después incursionaron en el género pop.

“A Danna Paola la admiro mucho, me parece una mujer muy talentosa, trabajadora. La admiro demasiado, le deseo siempre lo mejor. Me encantaría, por supuesto, ¿por qué no? Además, amo colaborar con mujeres. Las dos hemos estado en nuestras cosas, ocupadas, pero si se da en un futuro una colaboración y que sea algo que nos emocione a las dos, que nos inspire, por supuesto que sí”, dijo para el programa de espectáculos.

SEGUIR LEYENDO: