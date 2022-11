Juan Vidal estalló ante críticas por terminar su noviazgo con Niurka Marcos

Los actores tuvieron un fugaz romance que estuvo a punto de terminar en boda. (Foto Instagram: @niurka.oficial)

Desde que Niurka Marcos y Juan Vidal protagonizaron acalorados encuentros en la segunda temporada de La Casa de los Famosos han estado envueltos en escándalos por su tórrido noviazgo, las acusaciones y advertencias de Cynthia Klitbo -ex pareja del actor- y su repentino rompimiento que encabezó los titulares tan solo unas semanas después de que anunciaron su compromiso. Los dimes y diretes no se hicieron esperar ante esta sorpresiva decisión, así que el dominicano mandó un contundente mensaje en contra de todos sus detractores.

En redes sociales circula una captura de pantalla que aparentemente fue tomada de una publicación en Instagram de Niurka Marcos o Juan Vidal donde un usuario de dicha plataforma se fue con todo en contra del intérprete que en los últimos años ha participado en proyectos como Soltero con hijas, Vino el amor y La mujer de Judas por terminar su noviazgo, pues considera que es un ser inmaduro que no era “compatible” con la fuerte personalidad de la cubana.

Esta es la captura que se viralizó en redes. (Captura Twitter: @MissNews5)

Tan solo unos minutos después Juan Vidal se hizo presente en la sección de comentarios para pedir que no se hable más del tema con un sarcástico, pero contundente mensaje: “Te voy a dar la atención que estás buscando ¿por qué no lo intentas tú? darme la parada a ver cómo te va por payaso”.

Esta es la primera vez que el actor de 45 años reacciona públicamente a su rompimiento con la cubana, pues ha preferido mantenerse al marguen de la situación desde que fue ella misma quien confirmó los rumores en torno a su separación ante varios medios de comunicación. No obstante, se mantiene activo en sus redes sociales, donde suele compartir fotografías y videos de su día a día.

Niurka Marcos confirmó las advertencias de Cynthia Klitbo

Todo comenzó cuando la vedette y el actor cambiaron su amistad por una relación que se formalizó hasta que fueron eliminados del reality de Telemundo. Y es que mientras estaban adentro Cynthia Klitbo arremetió en contra de su ex por una fuerte suma de dinero que le debía y supuestamente se negaba a pagar. Asimismo, pidió que la cubana tuviera mucho cuidado con él por sus “acciones” contra las mujeres.

Cuando Niurka se enteró de toda esa información, no hizo más que defender a su pareja, quien terminó regresando el dinero que le habían prestado, pero después de aproximadamente cinco meses terminaron por diferencias irreconciliables, así lo confirmó la propia bailarina durante un encuentro con medios.

Juan Vidal junto a su ex pareja Cynthia Klitbo (Foto: Instagram/@juanvidalgil)

“Es como el papel sanitario que si lo gastas de cag*d* en cag*d* se gasta. Ya terminé con Juan y puedo citar algo que él mismo me dijo: ‘Perdóname mi amor, reconozco que soy una mierd* para la relaciones’, entonces eso hizo que yo no lo tomara personal, porque ha sido una mierd* conmigo, lo fue con Cynthia, lo fue con la otra y hasta con la mamá de la niña”, comenzó.

Me voy triste porque conocí a un hombre hermoso por fuera pero hueco por dentro, un hombre que él mismo reconoce que es una mierda para las relaciones, (no hubo infidelidad) porque a mí esas mamad*s no me molestan. Yo no soy una mujer celosa de infidelidad y eso.

¡Niurka Marcos y Juan Vidal terminaron su relación! 😱💔

¡La cubana nos comparte los detalles de su rompimiento! #VLA 📺 #QuieroCantarPorEllos pic.twitter.com/aqsyzjLXuU — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 1, 2022

La actriz de 54 años no dio más detalles sobre su ruptura amorosa, sin embargo, aseguró que no fue por una infidelidad, sino por la actitud y personalidad de su colega: “Lo amo, pero es un imbécil. Prefiero quitármelo de arriba porque es una cosa muy tóxica. Él me maltrató mi … pero mi mente está en otro nivel; él me manoseó pero mi cerebro, olvídalo. La reconciliación está lejos, es una persona que patea su suerte”.

SEGUIR LEYENDO: