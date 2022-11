Yalitza habló sobre su papel en “Mujeres Asesinas” y la importancia de la salud mental

(Foto: Archivo)

Yalitza Aparicio se ha convertido en una de las actrices más renombradas en los últimos años y ahora que está próxima a estrenarse una nueva temporada de Mujeres Asesinas, en donde ella participará, la actriz habló un poco de su personaje y sobre la importancia de la salud mental.

Fue durante un encuentro con los medios que tuvo lugar durante la alfombra de este proyecto que será transmitido por Vix+, donde la protagonista de Roma ahondó en que reflexionó mucho a partir de su participación.

“Algo que entendí de mi personaje es que hay cosas pequeñas que las dejamos pasar, pero esas cositas se van sumando al punto de que incrementan y llega un momento en que detona todo y desafortunadamente se toman decisiones al momento”, comenzó a decir.

Respecto al tener que interpretar a alguien que cometía un asesinato, Yalitza apuntó que uno de sus mayores retos fue intentar comprender por qué accionaba de esa manera su papel, sin embargo, destacó que esto de igual manera le ayudó a repensar un poco el tema de la salud mental.

“Fue un personaje en lo emocional (difícil de) entender que es lo que pasaba con ella, pero también era reflexionar sobre esta situación: como mujeres contamos con poco apoyo o siempre se cree que somos ese sostén de la familia y que no debemos doblegarnos, pero somos seres humanos. Necesitamos ser escuchadas, ser entendidas, también tenemos derecho a equivocarnos”, explicó.

De igual manera, Yalitza lanzó un mensaje a los espectadores y los exhortó a pedir ayuda en caso de que tuvieran problemas o estuvieran en un mal momento de sus vidas.

“Sé que por muchos años se ha visto que las mujeres somos las heroínas y todo, pero se vale aceptar que nos equivocamos, que no lo sabemos todo y que podemos acudir con la familia, con los amigos, sobre todo ser escuchados”, mencionó.

Aunque la famosa explicó que afortunadamente nunca ha experimentado situaciones de violencia como las que tuvo que interpretar para esta serie, Yalitza sí recordó que sus inicios en el medio estuvieron llenos de momentos complicados.

“A lo largo de mi vida no (he sido víctima de violencia) al grado de mi personaje, creo que todas como mujeres hemos vivido en cierto momento una agresión, un acoso, muchas cosas. Yo creo que en el momento en el que estoy he asimilado muchas cosas. Ustedes fueron testigos de lo que viví cuando comencé en este medio, pero he entendido todo esto como parte de mi proceso”, señaló y agregó:

Para mí el psicólogo es parte fundamental de mi vida, hay muchas cosas que tenemos que entender de lo que está pasando (...) si te duele la cabeza tomas una pastilla, pero a veces tienes problemas sentimentales y no acudes nunca a buscar un apoyo. Yo he entendido que es algo que se tiene que hacer, es algo que a mí me ha ayudado.

Cabe recordar que, Mujeres Asesinas es una de las franquicias más populares en la historia de la televisión de señal restringida. Aunque en su momento generó gran polémica entre la audiencia mexicana por aparentemente fomentar la violencia doméstica y alentar al asesinato por motivos de venganza, ahora una nueva edición será transmitida próximamente.

