Juan Gabriel regresa: todo lo que se sabe de “Los Dúo 3″, su primer lanzamiento póstumo

Juan Gabriel lanzó dos discos con magistrales colaboraciones antes de su partida. (Captura YouTube: Juan Gabriel)

El pasado 28 de agosto se cumplieron seis años del lamentable fallecimiento de Juan Gabriel, querido cantautor mexicano que se convirtió en una estrella de talla mundial gracias a sus inolvidables composiciones e interpretaciones y pese a los tormentosos obstáculos que enfrentó durante toda su vida. Desde ese entonces su música sigue sonando con fuerza todas las fiestas, desde XV años hasta bodas y después de tanta espera por fin se podrán escuchar nuevas colaboraciones en una entrega más de Los Dúo.

En el marco del Día de Muertos se informó, a través del Instagram oficial del Divo de Juárez, que será el próximo viernes 11 de noviembre cuando se estrene Los Dúo 3, su esperada entrega póstuma donde, gracias a los avances tecnológicos, muchos cantantes tuvieron la oportunidad de colaborar con él después de su repentina partida justo el mismo día en que terminó la transmisión de su bioserie.

Esta sería la portada del disco. (Captura Instagram: @soyjuangabriel_)

Lanzará la tercera entrega de su serie de álbumes de duetos [...] lo que lo convierte en el primer lanzamiento póstumo de un álbum de estudio desde que falleció en 2016. El álbum presenta una lista de colaboradores repleta de estrellas de varios géneros y épocas de la música que seguramente deleitará y sorprenderá a los fanáticos de Juanga.

Pero eso no es todo, la disquera adelantó cuáles son los temas que se incluyeron y dio a conocer quiénes son los artistas que se sumaron al proyecto. Cabe recordar que a finales del pasado mes de octubre se lanzó el videoclip de Déjame vivir, un dueto de Alberto Aguilera Valadez -nombre real del intérprete- y Anahí que no solo marcó el comienzo de esta nueva entrega, también impresionó a los fans de ambos intérpretes.

De hecho, gracias a la información que se compartió en las redes sociales de Juan Gabriel se sabe que dicha pieza es la primera de Los Dúo 3. Sigue Por Qué Me Haces Llorar junto a nada más ni nada menos que Gloria Trevi. Cada Vez Y Cada Vez promete conquistar con la voz de Pepe Aguilar, pero no será el único integrante de la famosa dinastía en cantante con el ícono, también lo hará la joven promesa del regional mexicano, Ángela, con Nada Más Decídete.

Danna Paola dejará momentáneamente el género pop para interpretar una clásica balada, De mí enamórate. La chilena Mon Laferte dará un toque especial con su voz en He venido a pedirte perdón, mientras que sorpresivamente el venezolano Lasso cantará Yo no nací para amar.

Contraportada del disco. (Captura Instagram: @soyjuangabriel_)

También figurarán canciones en inglés como Have You Ever Seen The Rain dueto a John Fogerty y George Benson se sumará con Luna Tras Luna. Charles Aznavour interpretará Venecia Sin Ti, La Adictiva promete sorpender con Te Doy 8 Días, Luciano Pereyra conquistará con Déjame, Eslabon Armado deleitará con Mía Un Año y, finalmente, Banda El Recodo De Cruz Lizárraga y La India entonarán Ya.

Dentro de la publicación también se mostró cómo se verá la portada y contraportada del álbum. En las imágenes aparece el Divo de Juárez en la barra de un bar con unas copas de crista a su costado un par de maniquís enfrente, mientras que en la parte posterior del material físico brilla el artista con un elegante esmoquin negro frente a una alberca y otras figuras con traje de baño.

“Déjame Vivir” será el sencillo (Foto: Instagram/@anahi)

Las reacciones no se hicieron esperar, pues los usuarios de redes sociales aplaudieron que salga nuevo material del gran compositor mexicano y pidieron más duetos con otros cantantes como Amanda Miguel Diego Verdaguer, Luis Miguel, Cristian Castro, Yuri, Ricardo Montaner y Kalimba.

“¿Cómo que Yuri no estará en Los Dúo 3? Ella fue la última en grabar con él y merecía estar en el disco!”. “Y el dueto con Luis Miguel con la canción Debo hacerlo?”. “La mayoría “desconocidos” faltan muchos de los meros buenos!!!”, fueron algunos comentarios.

