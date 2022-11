Veljko Paunović le “abrió las puertas” al Chicharito en Chivas

Veljko Paunović le abrió las puertas de Chivas al Chicharito Hernández (Foto: Kirby Lee/ USA TODAY Sports)

La reestructuración de Chivas ha traído una serie de cambios en todos sus niveles pues con la llegada de Fernando Hierro a la presidencia deportiva y la nueva dirección técnica al mando de Veljko Paunović, el equipo tapatío emprendió un análisis de cómo va a encarar el siguiente torneo en 2023.

Y una de las constantes solicitudes de la afición rojiblanca al equipo ha sido el regreso de Javier Chicharito Hernández al club. A pesar de que el delantero de Los Ángeles Galaxy tiene intenciones de permanecer más tiempo en la MLS, el nuevo entrenador del Rebaño no se negó a trabajar con el Chicharito en algún futuro.

Durante una entrevista para Azteca Deportes, el ex futbolista nacionalizado español se animó a hablar de la importancia que tiene Javier Hernández en la historia del club, pues además de surgir de las fuerzas básicas del equipo, es uno de los referentes que ha tenido éxito en el fútbol europeo —como en el Manchester United— así que la afición lo ha querido ver de vuelta en Chivas.

Chicharito Hernández posó con Fernándo Beltrán e intercambiaron playeras previo a la Leagues Cup (Foto: Twitter/ @LigaBBVAMX)

Por ello Paunović aseguró que el equipo estará dispuesto a recibir al Chicharito Hernández siempre y cuando el delantero quiera estar con Chivas, por lo que el serbio le dejó “abierta las puertas” al canterano de Verde Valle para que vuelva cuando él lo vea conveniente tener una segunda etapa en el club.

Y es que el técnico tapatío confirmó la relevancia de Hernández Balcázar ya que apuntó que “tiene legado”, por lo que estaría en la mejor disposición de trabajar con él si es que se da la oportunidad durante su estancia en la Liga MX. Así se expresó Paunović del Chicharito:

“No hay ninguna duda de que es un magnífico jugador, que tiene legado aquí y por lo que a mí me concierna, todas las puertas abiertas cuando esté listo de regresar”, expresó.

EXCLUSIVA🚨



Veljko Paunovic platicó con @OmarVV9 y los nuevos retos que tiene con las Chivas #ConLosProta pic.twitter.com/3gBKA9KG7f — Los Protagonistas (@losprota) November 2, 2022

Sin embargo, el técnico de Chivas no se adelantó a priorizar el posible fichaje del goleador de la Selección Mexicana pues agregó que “por otro lado, ahora nosotros tenemos que saber que no está”, así que trabajará con la actual plantilla del club y después se hablará de los posibles fichajes que lleguen al club ya que no adelantó cuáles serán los planes de su gestión de cara al Clausura 2023.

Cabe recordar que Amaury Vergara anteriormente compartió su punto de vista sobre fichar a Javier Hernández con Chivas pues, debido a que se convirtió una figura destacada en el fútbol mexicano, el dueño del equipo criticó las exigencias que suelen pedir los jugadores de tal nivel y dejó entrever que con Chicharito no era la excepción.

Durante una charla con aficionados, el también empresario mexicano se sinceró sobre la idea de traer a Hernández al equipo y confesó que los futbolistas suelen pedir grandes cantidades de dinero. “¿Por qué lo dicen que quiere venir (Chicharito)? Luego quieren venir pero quiere que les paguemos como si fuera el PSG”, fueron sus palabras de Amaury Vergara en 2021 cuando la afición insistía en fichar a Hernández.

Chicharito Hernández se formó en Chivas (Foto: José María Martínez Burgos/ Cuartoscuro.com)

Hasta el momento, Hernández Balcázar aseguró que continuará en la MLS ya que su contrato está próximo a vencer con el Galaxy, pero renovará en cuanto le sea posible. Fue en un encuentro con los medios que el delantero mexicano aseguró que no tiene planes de cambiar de club.

“No es potencial (acuerdo), tengo una cláusula que cuando alcance 11 goles y el 60% de los minutos jugados (en la temporada) automáticamente se renueva el contrato. Me sorprende que no lo sepan, mi contrato es público”, expuso.

SEGUIR LEYENDO: