Juninho explotó contra el Piojo Herrera por hablar mal del plantel de Tigres

El timonel fue reprendido por el excapitán de Tigres gracias a sus declaraciones al cierre del Apertura 2022 (Foto: Twitter/MiguelHerreraDT)

Aunque la Liga MX llegó a su fin con el campeonato de los Tuzos de Pachuca, algunos equipos siguen dando de qué hablar por su papel en el torneo. Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) fueron sorprendidos y eliminados a pesar de contar con uno de los planteles más diversos del circuito. Miguel Herrera, adjudicó su salida de la liguilla al promedio de edad del plantel al que dirige, pero Juninho exjugador y directivo del equipo arremetió en su contra.

Quien fuera uno de los pilares fundamentales en la era de Ricardo Ferretti al frente de los Tigres de la UANL estalló luego de que el Piojo Herrera insinuó la necesidad de hacer un cambio generacional al interior de su equipo, pues consideró que los futbolistas consolidados están siendo rebasados. En ese sentido, Anselmo Vendrechovsky Juninho consideró errónea la postura de Miguel y dio sus argumentos.

“Cuando viene de los medios o de la gente se entiende la crítica, cada quien tiene su opinión, pero cuando viene del entrenador es más complicado (...) los supuestos viejitos son los que están ayudando mucho a Tigres, son gente muy capaz, muy profesional y de jerarquía. Me duele a mí también porque los tuve de compañeros y trabajé con ellos. Sé lo profesionales que son”, expresó ante los micrófonos de ABC Noticias.

Por siempre estar, por siempre alentar, por ser nuestro eterno acompañante, gracias, Incomparables.#SiempreContigo 🐯 pic.twitter.com/2UslWtpF7J — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) October 17, 2022

El 16 de octubre de 2022, luego de caer en el encuentro de vuelta de cuartos de final contra los Tuzos de Pachuca, Miguel Herrera dio una comparecencia ante los medios de comunicación. En el espacio, destacó que su planeación se basó en privilegiar la participación de los más jóvenes a pesar de que el descanso de los consolidados, que a su consideración no cumplieron con la expectativa, causó molestias en la afición.

“A mí me va a tocar o a otro que venga, si no soy yo, el cambio generacional de este equipo que ganó todo en 10 años pero se hizo viejo para el futbol. La gente se molesta porque sacas a un jugador y tratas de rejuvenecer al equipo, pero a alguien le va a tocar (...) Si no es a mí al que venga, hay un cambio generacional y tiene que darse. Gignac no es eterno, sigue teniendo una actitud extraordinaria, pero no es eterno”, aclaró.

De acuerdo con el portal especializado en fichajes Transfermarkt, el equipo de los Tigres de la UANL es el segundo equipo con el promedio de edad más elevado. Con 28.3 años, el cuadro de Miguel Herrera solamente fue superado por el FC Juárez, con 28.7. A pesar de ello, lograron la cosecha de 30 unidades con nueve victorias, tres empates y cinco derrotas que les otorgaron el quinto puesto.

Los Tigres de la UANL son el segundo plantel con el promedio de edad más elevado (Foto: Twitter/ @TigresOficial)

Incluso André-Pierre Gignac, uno de los jugadores más experimentados del plantel, fue el personaje que marcó la diferencia en partidos de relevancia. En la serie de liguilla se hizo presente con un tanto desde los once pasos, pero eso no fue suficiente para que los universitarios fueran superados por el equipo más joven de la competencia. Al respecto, Juninho consideró que:

“Hay que analizar al jugador no por la edad, sino por el campeonato que se hizo, por la temporada y creo que los nombrados hicieron una gran temporada. Fueron muy regulares (...) no sé si lo dijo por la calentura del momento o qué le estaban preguntando pero yo no habría hablado así. Lo mejor es asumir la responsabilidad como debe de ser y, después, los problemas que se tengan que arreglar hacerlo internamente”, aclaró.

Otro de los personajes que se sintió inconforme con las palabras del timonel fue Mauricio Culebro, presidente deportivo del plantel. En su caso, aclaró que el promedio de edad sí es uno de los más elevados del circuito, pero no ha sido impedimento para conseguir la disputa de partidos de eliminatoria y postemporada desde el inicio de su gestión.

