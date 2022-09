Javier “Chicharito” Hernández confirmó que renovará con el LA Galaxy

(Foto: Instagram/@ch14_)

Javier “Chicharito” Hernández, delantero mexicano que milita en el LA Galaxy confirmó que renovará su contrato por un año más con el conjunto de la Major League Soccer (MLS).

Fue en un encuentro con diversos medios de comunicación donde el atacante mexicano de 34 confirmó que se activó una cláusula donde se aseguraba su renovación en automático si anotaba 11 goles y disputaba el 60% de los minutos posibles de juego.

“No es potencial (acuerdo), tengo una cláusula que cuando alcance 11 goles y el 60% de los minutos jugados (en la temporada) automáticamente se renueva el contrato. Me sorprende que no lo sepan, mi contrato es público”, declaró Javier Hernández durante su encuentro con los medios.

Chicharito confirms he’s coming back to play for the LA Galaxy next year.



“When I reached 11 goals and 60% of the minutes it automatically renews.”



Chicha like us is also surprised they don’t share contract info with the public/media. #LAGAlaxy pic.twitter.com/r2oLMRdNbF — Gio Garcia (@GioGarciaLA) September 29, 2022

Actualmente, el también capitán del LA Galaxy es el quinto mejor goleador del 2022 en MLS y ha liderado a su equipo para posicionarse en el quinto lugar de la Conferencia del Oeste. Por su parte, el LAFC de Carlos Vela es líder de dicha conferencia y tiene posibilidades de quedarse con el Supporters Shield, con el mexicano sumando 11 tantos y 9 asistencias.

Javier Hernández, de 34 años, ha tenido una destacada trayectoria en equipos como Chivas, Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United, Sevilla y ahora LA Galaxy. Donde se desconoce si se retirará ahí o volverá al Club Guadalajara para ponerle punto final a su carrera.

El nombre de Javier Hernández ha permanecido en los temas de conversación de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022, pues es uno de los deseos por parte de la afición en la convocatoria del Tata Martino.

Ante esta situación el delantero mexicano recientemente se sinceró sobre su papel en el fútbol mexicano y la esperanza que aún conserva para jugar con el Tri.

Cabe enfatizar que el centro delantero del LA Galaxy, no es convocado por el timonel nacional desde septiembre de 2019 durante una gira correspondiente a la fecha FIFA que hizo México y donde enfrentó a Estados Unidos y Argentina.

Al término de su entrenamiento con Los Ángeles Galaxy, Chicharito habló en entrevista con Fox Sports y reveló el sueño que aún conserva. Pese a los mensajes claros del combinado nacional y del Tata Martino, Hernández Balcázar aseguró que hasta el momento que se retire del fútbol será el día en que deje de pensar en un llamado para el tricolor.

Aseguró que su mensaje en torno a su regreso al cuadro azteca ha sido clara y que incluso lo ha reiterado en repetidas ocasiones, pues apuntó su idea de estar comprometido y dispuesto a una convocatoria en el futuro: “Mira, la claridad ha estado ahí, siempre lo he dicho, si no quisiera estar en la Selección Mexicana ya me hubiera retirado, y no me he retirado de la Selección”, aseguró.

Debido a que la afición ha insistido en la convocatoria del Chicharito Hernández, no sería la primera vez que el delantero del Galaxy comenta las posibilidades de volver con el combinado nacional. Pero hasta que ocurra ese llamado, Javier apuntó que no hablará del Tri pues no tiene nada que aportar.

Para finalizar, se limitó a desearles lo mejor y que “puedan llegar hasta lo más alto”, es decir, se podrá del lado de la afición y el público mexicano que confía en el desempeño del equipo.

“Como siempre lo he dicho y, con todo el respeto, que si se me llega a tomar en cuenta para la Selección podré hablar de la Selección Mexicana. Lo único que puedo decir es: mandarles todas las mejores vibras, todos los mejores deseos y desearles que puedan llegar hasta lo más alto”, remató Chicharito Hernández.

